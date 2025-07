Córka Antonio Banderasa, Stella, wychodzi za mąż. Kim jest jej wybranek?

Przyszły małżonek córki gwiazdora “Desperado” to Alex Gruszczynski, od najmłodszych lat zaprzyjaźniony ze swoją wybranką. – Moja córka wychodzi za mąż! – mówił dumny tata w talk show „El Hormiguero”, na początku bieżącego roku. – Jestem szczęśliwy, ponieważ pragnę dla niej wszystkiego, co najlepsze. Bardzo dobrze znam przyszłego zięcia. Przychodził do naszego domu, gdy miał trzy czy cztery lata, ponieważ razem ze Stellą uczęszczali do wspólnego przedszkola – wyjaśnił.

W dalszej części wypowiedzi 64-latek podkreślił, jak ważne jest dla niego szczęście córki i z jaką ekscytacją podchodzi do jej życiowych wyborów. – Marzę o tym, by moja córka była w życiu kochana i wiem, że Alex darzy ją wielkim uczuciem. To jedyne, co ma dla mnie znacznie, nic innego nie jest ważne. Ślub może być najskromniejszy. A czy uczynią mnie dziadkiem w najbliższej przyszłości? Tego nie wiem, na wszystko przyjdzie czas – skonstatował.



Stella Banderas i Alex Gruszczynski: miłość od najmłodszych lat

Wybranek 28-latki, poznany jeszcze w czasach przedszkolnych, od lat towarzyszył nie tylko ukochanej, ale i jej rodzinie, podczas wspólnych wakacji, uroczystości czy wyjazdów na narty. Zamieszczane w mediach społecznościowych zdjęcia z przyszłą teściową, Melanie Griffith oraz jej córką z małżeństwa z Donem Jonhsonem, Dakotą Johnson, świadczą o tym, jak serdeczna więź łączy go z rodziną narzeczonej.

Dla upamiętnienia licznych momentów w ich dzieciństwie, wczesnej młodości i czasach nastoletnich, Stella Banderas, przy okazji ogłoszenia zaręczyn, umieściła na Instagramie serię zdjęć dokumentujących wieloletnią relację z przyszłym mężem. W ich związku nie zabrakło jednak trudnych momentów i w 2019 roku ich drogi się rozeszły. Umieszczona na Instagramie wspólna fotografia niespełna cztery lata później stanowiła jednak niezbity dowód na to, że kryzys udało się zażegnać, co znajomi pary, komentujący pamiętny post na Instagramie, przyjęli z nieskrywaną radością. – To najlepsza wiadomość, jaką kiedykolwiek dostałam! Bardzo wam kibicowałam!; Uwielbiam romantyczną historię waszej miłości – brzmiały wybrane komentarze.