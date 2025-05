Kai Schreiber, córka aktorów, dokonała coming outu. Reakcje rodziców jednoznaczne

Romantyczna randka kolejnego dnia, a następnie stosy maili wysyłane do nowo poznanej, pełnej uroku, blondynki, sprawiły, że ich relacja szybko rozkwitła, a owocami ich miłości byli kolejno: syn Sasha, urodzony w 2007 roku oraz Kai, który przyszedł na świat rok później. Choć związek Naomi Watts i Lieva Schreibera nie przetrwał próby czasu i aktorzy w 2016 roku potwierdzili rozstanie, współdzielą opiekę nad dziećmi, zgodnie deklarując, że dla dobra potomstwa pozostają w serdecznych relacjach i nie unikają własnego towarzystwa. – Z wielką miłością, szacunkiem i przyjaźnią w naszych sercach cieszymy się na wspólną przygodę, jaką jest wychowanie naszych dzieci i odkrywanie nowego etapu naszej relacji. Rozstanie napawa nas lękiem, natomiast jako rodzice na zawsze będziemy połączeni i tego nie zmieni nic – mówił Liev Schreiber w wywiadzie dla CBS.



Kai Schreiber: wsparcie ze strony rodziców

Aktorzy wykazali się podobną dojrzałością i wsparciem wobec 16-letniej obecnie córki Kai, która podjęła ważną decyzję o dokonaniu coming outu jako osoba transpłciowa. – Kai zawsze była sobą. Uważam, że przełomowym momentem w potwierdzeniu jej tożsamości była prośba o zmianę zaimków. Uznałem to za naturalne, ponieważ Kai od dawna była bardzo kobieca – wyjaśniał Liev Schreiber w udzielonym w maju bieżącego roku wywiadzie dla „Variety”.

Gwiazdor serialu „Para idealna” docenił też odwagę córki w ujawnieniu prawdy o sobie. – Kai jest prawdziwą wojowniczką. To bardzo ważne, że zwraca na siebie uwagę, mówiąc wprost: hej, jestem osobą transpłciową – podkreśla aktor. Jednocześnie 57-latek zastrzega, że nie zamierza udzielać rad innym rodzicom transpłciowych dzieci, ponieważ każda rodzina mierzy się z podobnymi wyzwaniami w sposób indywidualny. – Nie wiem, co mógłbym poradzić rodzicom innych dzieci w podobnych sytuacjach. Nie mam pojęcia, jak oni odbierają prawdę o swoich dzieciach. Nie znam zasad panujących w ich rodzinach, nie wiem nic na temat ich wychowania, duchowości czy religii, jaką wyznają – zastrzega.



Kai Schreiber: najbliżsi aktywnie zaangażowani w pomoc społeczności LGBTQ+

Jednocześnie serialowy Tag Winbury konstatuje, że nie każda osoba transpłciowa może liczyć na wyrozumiałość i wsparcie ze strony najbliższych w sytuacji podobnej do tej, w jakiej znajduje się jego córka. On sam, wraz z obecną żoną, Taylor Neisen, aktywnie wspierają organizację Ali Forney Center, oferującą pomoc osobom LGBTQ+, często odrzucanym przez własne rodziny. – Nie chodzi tu tylko o reprezentowanie społeczności osób trans. To w rzeczywistości społeczność ludzi, którzy nie mają wielkich zasobów ani dostępu do pomocy. Nie są chronieni ani objęci jakąkolwiek opieką ze strony swoich rodzin. To ludzie, którzy są odrzucani i doświadczają najbardziej okrutnej wersji człowieczeństwa, jaką możemy sobie wyobrazić. Nie każdy z nich jest w stanie przetrwać tak trudny czas – podkreśla w cytowanym wywiadzie.