Majątki wielu gwiazd i przedsiębiorców nie trafią w ręce ich dzieci. Słuszna decyzja?

Tym samym czworo dzieci pochodzącej z San Francisco pisarki i jej byłego męża – troje synów i adoptowana córka – nie odziedziczy zarobionej przez rodziców fortuny. – Moje podejście do filantropii jest bardzo przemyślane i takie pozostanie. Z pewnością zajmie to sporo czasu i będzie wiązać się z ogromnym wysiłkiem, ale nie zamierzam czekać ani się poddawać. Moim celem jest takie rozdystrybuowanie majątku, by sejf pozostał pusty – deklarowała w podpisanym w 2019 roku zobowiązaniu „Giving Pledge”.



Mila Kunis i Ashton Kutcher: chętnie zainwestujemy w firmy naszych dzieci

Popularni aktorzy Mila Kunis i Ashton Kutcher wprawdzie nie pozbywają się swojego majątku, jednak do kwestii obdarowywania dzieci prezentami podchodzą z rezerwą. 41-letnia gwiazda nominowana do Złotego Globu za rolę Lily w „Czarnym łabędziu” oraz jej starszy o pięć lat mąż, którego poznała na planie serialu „Różowe lata 70.”, zgodnie deklarują, że ich dzieci nie otrzymują od nich nawet podarunków na Święta Bożego Narodzenia. – Jeśli natomiast zechcą założyć własne firmy i przedstawią nam wiarygodny business plan, to chętnie zainwestujemy w ich działalność – podkreślają aktorzy, których majątek szacowany jest na łączną kwotę 37 milionów dolarów (podzielonych na 11 i 26 milionów odpowiednio dla Mili Kunis i jej męża).

Dzieci gwiazdorów popularnego serialu komediowego – 10-letnia córka Wyatt Isabelle i jej młodszy o dwa lata brat Dimitri Portwood – dorastają w domu, w którym celebruje się wielokulturowość i podkreśla fakt, że mama i jej rodzina pochodzą z Ukrainy. – To bardzo ważne, aby pamiętać o swoim pochodzeniu. Na tym polega urok wielu rodzin, których przodkowie wywodzą się z różnych rejonów świata. Nieustannie przypominam dzieciom, że w połowie są Ukraińcami – podkreśliła aktorka w wywiadzie w 2022 roku.

Ashton Kutcher zaznacza z kolei, że dzieci aktorskiej pary żyją w komfortowych warunkach, czego na obecnym etapie rozwoju do końca sobie nie uświadamiają. – Nie zamierzamy zakładać dla nich funduszu powierniczego. Prawdopodobnie przeznaczymy większość naszych pieniędzy na cele charytatywne – deklarował w rozmowie z aktorem Dax’em Shepardem w nagranym w 2018 roku podcaście.