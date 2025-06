Huda Kattan, twórczyni marki Huda Beauty, odzyskała pełnię władzy w swoim imperium

Działającą od 12 lat luksusową markę kosmetyczną Huda Beauty z pewnością dobrze zna wiele klientek z Polski. Historia jej założycielki to jeden z doskonałych przykładów na to, jak błyskotliwą karierę może zrobić ekspertka w danej dziedzinie, dzięki skupieniu wokół siebie społeczności wiernych fanek.

Założycielka marki Huda Beauty znów dzierży pełnię władzy w firmie. „Żadnych inwestorów”

Twórczynią marki Huda Beauty jest amerykańska wizażystka i bizneswoman irackiego pochodzenia, Huda Kattan. Globalną rozpoznawalność 42-letnia dziś Kattan zawdzięcza blogowi poświęconemu tematyce beauty, który zaczęła prowadzić 15 lat temu. Bizneswoman należy do pierwszego pokolenia influencerek urodowych, które swoją działalność w social mediach przekuły w biznes.

Osobisty profil Hudy Kattan na Instagramie obserwuje pięć milionów osób. Profil jej marki – 56 milionów. Z danych platformy Cosmetify wynika, że pod względem zaangażowania internautów w pierwszym kwartale tego roku marka Huda Beauty biła na głowę takich rywali jak Fenty Beauty, Nyx Professional Makeup czy Dior Beauty i była najbardziej pożądaną marką kosmetyczną na świecie.

W wywiadach z mediami Kattan śmiało wyrażała swoje plany, aby zbudować kosmetyczne imperium, które będzie – jak to określiła – „kolejnym Estée Lauder naszych czasów”. Bizneswoman nawiązała do amerykańskiego koncernu, który jest drugim największym na świecie – tuż po marce L'Oréal.

Jednym z kroków, jakie podjęła Kattan na drodze do realizacji tego celu, była sprzedaż w 2017 roku mniejszościowych udziałów marki Huda Bueaty firmie inwestycyjnej TSG Consumer Partners. Pozwoliło to rozwinąć biznes, jednak pozbawiło Kattan pełni kontroli nad własną firmą. We wtorek bizneswoman ogłosiła, że odkupiła udziały od TSG, nie ujawniając szczegółów transakcji.