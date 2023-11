Huda Kattan – wizażystka, która znalazła się w tym roku na liście 100 najbardziej wpływowych kobiet według BBC

Powodzenie w Internecie i liczne nagrody dla niej jako blogerki dodały jej skrzydeł. W 2013 roku postanowiła wraz z siostrami Moną i Alyą założyć Huda Beauty – jedną z najszybciej rozwijających się marek kosmetycznych na świecie. Wspólnie pracowały nad stworzeniem kolekcji sztucznych rzęs, która później miała pojawić się w Sephorze w słynnym Dubaj Mall.

„Pracując jako wizażystka, nie byłam zadowolona ze stylu i jakości rzęs dostępnych w tamtym czasie, więc często sama układałam i dopasowywałam rzęsy do kształtu oczu klientki. Po otrzymaniu kilku wiadomości od osób chcących kupić spersonalizowane przeze mnie rzęsy, moja siostra Mona zasugerowała, abym założyła własną linię. Tak naprawdę pierwszą inwestorką była moja starsza siostra Alya; zainwestowała 6500 dolarów w naszą pierwszą partię produktów”, wspomina Huda. „Byłam blogerką, tworzyłam treści społecznościowe, pracowałam jako wizażystka, współpracowałam z producentami przy tworzeniu produktów w laboratorium i jestem twarzą marki. Moje doświadczenie w branży pozwoliło mi naprawdę docenić i zrozumieć branżę oraz spojrzeć na nią z różnych punktów widzenia. Mamy bardzo zaangażowaną społeczność, która zawsze mówi nam, co chce zobaczyć, dlatego czerpiemy wiele inspiracji z komentarzy, które widzimy w mediach społecznościowych i tworzymy tylko produkty, na które jest zapotrzebowanie”, mówi.

Dobry czas na urodowy biznes

Później poszerzyły asortyment o płynne pomadki do ust, kredki do konturowania ust, palety teksturowanych cieni do powiek i produkty do pielęgnacji skóry. Wszystkie z nich stały się natychmiast bestsellerami na całym świecie. Maya jest odpowiedzialna też za linię perfum tej marki.

„Piękno nie polega na tym, ile wydajesz, ale na tym, jak pewnie się czujesz”.

„Pamiętam reklamę tuszu do rzęs Lancôme, którą zobaczyłam w latach 90. i która wywołała we mnie marzenia. Powiedziałam sobie: ‘Wow, ale ja też marzę o takich rzęsach!’. zaoszczędziłam i poszłam do perfumerii, aby w końcu kupić produkt, który zapewni mi te długie, superobjętościowe rzęsy, o jakich marzyłam. Podchodzę do sprzedawcy i mówię mu: ‘Chcę takie rzęsy jak na zdjęciu!’. On zaśmiał się i powiedział, że kobieta reklamie nosi sztuczne rzęsy. Byłam oszołomiona. Nie rozumiałam, dlaczego starali się wmówić ludziom efekt, który był absolutnie niemożliwy do osiągnięcia, skoro mogli nam po prostu powiedzieć: ‘jeśli chcesz takiego efektu, załóż sztuczne rzęsy’. I sprzedać sztuczne rzęsy, które do niego pasują”, tłumaczyła dziennikarzom. Między innymi z tego powodu Huda Kattan stara się namówić branżę kosmetyczną do demontażu standardów piękna. Wyróżnia się szczerością i lojalnością wobec konsumentów. Przyznaje, że lubi mocny makijaż, przeszła operację plastyczną, korzysta z zabiegów medycyny estetycznej i ma dość otwartości, by wszystko pokazać.