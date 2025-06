Sukces Polki w konkursie piękności. Maja Klajda została II Wicemiss Świata

Pochodząca z Łęcznej Maja Klajda ma za sobą intensywny rok. W marcu minionego roku została Miss Polonia Województwa Lubelskiego 2024, a kilka miesięcy później, 28 czerwca 2024 roku z nieskrywanym wzruszeniem przyjmowała tytuł Miss Polonia 2024. Jako najpiękniejsza Polka kilka tygodni temu wyruszyła do Indii, by tam wziąć udział w trwającym niemal miesiąc, wieloetapowym konkursie Miss World 2025. – Ogromne emocje, mnóstwo radości, podekscytowanie, wspaniali ludzie dookoła mnie, poznawanie nowych kultur, odnajdywanie siebie w tak niezwykłej przestrzeni. Zapowiada się miesiąc pełen wrażeń – pisała na Instagramie 7 maja, relacjonując pierwsze z licznych spotkań towarzyszących przygotowaniom do konkursu. 22-letnia studentka psychologii Uniwersytetu Warszawskiego nie pomyliła się. W wypełnionym po brzegi harmonogramie 72. edycji rywalizacji o tytuł najpiękniejszej kobiety świata rzeczywiście nie zabrakło wrażeń. Ich kulminacja miała miejsce 31 maja, gdy reprezentantka Polski nie tylko trafiła do ścisłego finału konkursu, ale i zdobyła tytuł II Wicemiss Świata. Jak zareagowała na werdykt i czy było to jedyne wyróżnienie, które otrzymała tego wieczoru?



Miss World 2025: 108 kandydatek w wieloetapowym konkursie

Do zlokalizowanego w południowej części Indii miasta Hyderabad będącego stolicą stanu Telangana w minionym miesiącu przybyło 108 pretendentek do tytułu Miss World 2025. Kandydatki brały udział w kilku konkurencjach, zwieńczonych uroczystym finałem 31 maja 2025. Były to następujące wyzwania: Sports challenge, pozwalające zaprezentować umiejętności sportowe kandydatek, Talent Challenge, stanowiące pokaz talentów uczestniczek, Head-to-head challenge, w trakcie którego dobrane w grupy uczestniczki prowadziły dyskusje dotyczące istotnych zagadnień społecznych, Top model challenge sprawdzające umiejętności poruszania się na wybiegu oraz pozowania do zdjęć, Beauty With Purpose, w trakcie którego kandydatki prezentowały prowadzone przez siebie projekty charytatywne i aktywności służące niesieniu pomocy innym, a także Multimedia challenge sprawdzające umiejętności komunikacji w świecie wirtualnym.

Wśród wyłonionych podczas uroczystej gali finalistek znalazły się kandydatki reprezentujące Tajlandię, Etiopię, Polskę i Martynikę. Po raz pierwszy w historii konkursu tytuł najpiękniejszej kobiety świata otrzymała kandydatka z Tajlandii – 21-letnia Opal Suchata Chuangsri, której koronę nałożyła na głowę ubiegłoroczna laureatka, Czeszka Krystyna Pyszková. Pierwszą wicemiss została Aurélie Joachim z Martyniki. Reprezentująca Polskę Maja Klajda, którą nagrodzono tytułem II Wicemiss Świata, przyjęła werdykt z nieskrywanym zaskoczeniem, upewniając się, czy odczytująca jej nazwisko prowadząca na pewno miała na myśli właśnie ją. – Miss Polonia 2024, Maja Klajda została 2 Wicemiss World zajmując tym samym 3 miejsce na świecie! To największy sukces dla Polski po wielkich zwycięstwach Karoliny Bielawskiej i Anety Kręglickiej! Ogromna duma Maju! Gratulujemy z całego serca! – napisano na profilu instagramowym Miss Polonia.