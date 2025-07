Agentka nieruchomości Olga Fibak: Nie polecam inwestowania w mieszkania na wynajem

Co ciekawego zobaczyła pani w nieruchomościach?

Zainspirowali mnie agenci, z którymi kiedyś współpracowałam. Wywarli na mnie duże wrażenie. Pomyślałam wtedy: może to jest coś dla mnie? Moja wiedza o nieruchomościach, o rynku, nie tylko polskim — o wykańczaniu, tego rodzaju technikaliach, to wszystko bardzo się tu przydaje. W naszej firmie musimy się znać na wielu rzeczach. Miałam przygotowanie życiowe, wiedzę merytoryczną i umiejętności miękkie. Rozpoczęcie kariery w Partners International to był strzał w dziesiątkę.

Branża nieruchomości kojarzy się z chłodnym biznesem, a nie z empatią czy kompetencjami miękkimi.

Umiejętności miękkie są absolutnie kluczowe w pracy agenta nieruchomości. To one decydują o sukcesie, a przez sukces rozumiem zadowolenie klienta, jego sympatię, gotowość do poleceń, powrót. My naprawdę bardzo się z klientami wiążemy. Budowanie relacji to ogromna wartość tej pracy. Ponieważ towarzyszymy klientom w bardzo ważnych momentach ich życia. To może być sprzedaż domu, w którym ktoś mieszkał przez lata, albo zakup miejsca, gdzie zacznie nowe życie. To są decyzje związane z dużym majątkiem. Dla wielu to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Oczywiście, jeśli klient to wytrawny biznesmen, który codziennie obraca milionami, podchodzi do tego chłodniej. Ale wielu zamożnych klientów, którzy na co dzień nie mają do czynienia z takimi transakcjami, bardzo to przeżywa. I wtedy mają do nas trochę taki stosunek jak do lekarza, który przeprowadza przez coś trudnego. Dlatego empatia, umiejętność wczucia się w sytuację drugiego człowieka, w jego potrzeby, które często zmieniają się w trakcie procesu, to według mnie najważniejsza cecha.

Czasem klient sam jeszcze nie wie, czego dokładnie chce. I to jest w porządku. Jestem po to, żeby pomóc to odkryć. Choć oczywiście umiejętności twarde też są bardzo istotne. Moje wykształcenie prawnicze to podstawa. Przymierzałam się do pracy w zawodzie, ale życie potoczyło się inaczej. Dziś moja wiedza prawnicza jest przydatna i potrzebna w pracy agenta. Mam też zawodową licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami: ukończyłam wielotygodniowy kurs na wysokim poziomie i zdałam wymagający egzamin. Od 2014 roku licencje nie są obowiązkowe, zdania są podzielone, czy to dobrze czy źle. Ja swoją zrobiłam i uważam, że to ważne. Regularnie biorę udział w szkoleniach. Tak jak notariusze uczą się całe życie, my również powinniśmy.

Czym wyróżnia się pani podejście? Dlaczego klienci wracają właśnie do pani ?

Dla mnie najważniejsze jest to, żeby być dla klienta doradcą, a nie kimś, kto patrzy krótkowzrocznie na własny interes. Nie chodzi o to, żeby za wszelką cenę doprowadzić do transakcji, tylko żeby klient podjął właściwą decyzję. Klienci to czują i bardzo cenią. Zdarzało mi się odradzić sprzedaż, odradzić najem, jeśli nie byłam przekonana, że to będzie dla tej osoby dobre. I za każdym razem to była dobra decyzja. Inaczej nie potrafię. Jeśli widzę, że coś może być niekorzystne dla mojego klienta, mówię to wprost. Istotne jest, że dobrze znam rynek. Około 80 procent moich transakcji to transakcje off market, czyli bez ogłoszeń na portalach. Lubię pracować z klientem poszukującym. Wiem, że nie wszyscy agenci za tym przepadają, uznają to za mniej przewidywalne. Często słyszy się: „Taki klient tylko szuka, a i tak nie kupi”. A ja właśnie takich klientów lubię, ponieważ wtedy mogę szukać naprawdę szeroko. Znam wiele nieruchomości, nie tylko te z rynku, ale też takie, których się nie ogłasza. Często są to mieszkania i domy moich klientów, które nie są wystawione, ale wiem, że mogą być dostępne. Praca z klientem kupującym i sprzedającym to dwa zupełnie różne światy. W jednej sytuacji mam ofertę i szukam nabywcy, w drugiej mam osobę i szukam dla niej wymarzonego miejsca. Większość agentów woli mieć konkretną ofertę niż konkretnego człowieka, ale ja dobrze czuję się w obu rolach.

Klienci zawsze wiedzą, czego chcą?

Często to się zmienia w trakcie procesu. Gdy zaczynają oglądać i widzą, co jest dostępne, dopiero wtedy zaczynają lepiej rozumieć własne potrzeby. Czasem to długi proces, ale właśnie dlatego cierpliwość jest tutaj na wagę złota. Staram się być elastyczna i naprawdę słuchać. To nie ja mam być zachwycona nieruchomością, tylko mój klient. Znajomość rynku to mój duży atut. Nie muszę godzinami przeszukiwać portali. Gdy słyszę, czego ktoś szuka, od razu wiem, co mam w głowie. Nieraz długo rozmawiam z klientem, zanim w ogóle pokażę mu pierwszą nieruchomość. Podobnie jest przy sprzedaży: też poprzedza ją selekcja i rozmowa. Często mam dosłownie jedną prezentację i ten jeden klient właśnie tę nieruchomość kupuje. Nie pokazuję oferty stu osobom, tylko tej jednej, właściwej.