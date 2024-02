Raport: w USA singielki posiadają więcej domów i mieszkań niż single. Z czego to wynika?

Najwięcej nieruchomości, których właścicielkami są singielki, znajduje się w stanie Delaware — udział tych kobiet wynosi tam 15,34 proc. — więcej o prawie sześć procent w porównaniu z bezżennymi mężczyznami (to największa różnica we wszystkich amerykańskich stanach). Na kolejnych miejscach znalazły się stany Luizjana i Mississippi, gdzie singielki posiadają odpowiednio 15,19 i 14,84 proc. nieruchomości.

Jedynymi stanami, w których w badanej kwestii dominowali single, a nie singielki, są Alaska oraz Północna i Południowa Dakota. Różnice między kobietami a mężczyznami wynoszą w nich odpowiednio 2,16, 2,08 i 0,68 proc.

Północna Dakota, Alaska, a także Nowy Meksyk to również stany, w których najwięcej nieruchomości znajduje się w rękach bezżennych mężczyzn. Udział ich własności w tych stanach wynosi ponad 12 proc. wszystkich domów i mieszkań.

Z czego wynika dominacja singielek nad singlami na rynku nieruchomości?

Autorzy raportu tłumaczą rezultaty badania dwoma czynnikami. Po pierwsze, z badań wynika, że kobiety są w stanie poświęcić więcej niż mężczyźni, aby wejść w posiadanie własnych czterech kątów.

Po drugie, kobiety z reguły żyją dłużej niż mężczyźni, a zatem większe jest prawdopodobieństwo, że to właśnie one owdowieją jako pierwsze. Zdaniem autorów raportu to właśnie dlatego średnia wieku posiadających jakąś nieruchomość singielek jest wyższa niż singli. Kobiety te najprawdopodobniej kupiły swoje domy razem ze swoimi mężami — jeszcze za ich życia.