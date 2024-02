Karolina Prędota-Krystek: Kobiety muszą się bardziej rozpychać, pokazywać, że mają odpowiednie kompetencje

Kiedy zaczynałam, kobiet w firmie było niewiele. Dziś jest to praktycznie 50 na 50 – mówię o całej organizacji.

Mamy kobietę w zarządzie. Zmiany są więc pozytywne.

Wszystko dookoła się zmienia, zmienia się więc i nasza organizacja.

Stres w tej branży wydaje się nieunikniony. Ma pani jakieś sposoby, żeby sobie z tym stresem radzić?

Z pewnością zdarzają się trudniejsze momenty. Np. trzy – cztery tygodnie przed otwarciem obiektu handlowego pracuje się bardzo długo i bardzo dużo. To kwestia odpowiedzialności za inwestycję, podpisane umowy, otwarcie obiektu. Ale jest też tak, być może to kwestia mojego charakteru, że intensywna praca bardzo mnie motywuje, sprawia, że patrzę na to, co robię pozytywnie. Wyzwania mnie mobilizują, wychodzę ze strefy komfortu, chcę robić kolejne rzeczy.

I tak też mobilizuje pani swój zespół?