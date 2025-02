Jak dobrze sprzedać mieszkanie? "Zdecydowanie lepiej posprzątać niż wyremontować"

Takie ciągłe analizowane, porównywanie szczegółów, sprawdzanie wszystkiego wiele razy, chyba nie sprzyja szybkiej transakcji?

Czasami wręcz utrudnia. Bywają takie sytuacje, gdy po analizie potrzeb i możliwości klienta wyłonimy rozwiązanie idealne. Proponujemy świetną ofertę, ale klient ten dopiero zaczyna poszukiwania i jest przekonany, że powinien obejrzeć co najmniej 10-20 nieruchomości przed podjęciem ostatecznej decyzji. Często gdy wraca do tej idealnej, nie ma jej już na rynku. Myślę, że zaufanie do pośrednika i dobry kontakt pozwala na pominięcie wielu podobnych błędów. Przy klientach powracających zazwyczaj zaufanie do pośrednika jest dużo większe.

Z pani doświadczenia – przed sprzedażą czy wynajmem nieruchomości – wystarczy mieszkanie tylko dobrze wysprzątać? Czy jednak warto go nieco odświeżyć, bo dzięki temu będzie można dostać lepszą cenę?

Zdecydowanie lepiej posprzątać, pochować sterty bibelotów i ubrań i już. Jeśli mieszkanie ma być sprzedane, to każdy potencjalny zainteresowany, będzie miał swoją własną wizję urządzenia, czy wyremontowania mieszkania po swojemu. Jeśli zapytać by 10 osób, to usłyszymy 10 różnych wizji przestawiania ścian czy wykańczania wnętrza. Tym samym, jeśli wyłożymy spore pieniądze na remont, może to być bolesne, gdy nabywca zdemoluje wszystko następnego dnia po nabyciu nieruchomości. To trochę tak, jakby do starego samochodu włożyć nowy akumulator i opony i sądzić, że będzie droższy niż inne z podobnego rocznika.

Wyjątkiem od tej reguły są flipperzy, którzy kupują mieszkania do remontu generalnego, po absolutnie okazyjnych cenach, i remontują je, aby odsprzedać z zyskiem. Remont zatem jest. Powstaje mieszkanie gotowe pod klucz, ale ten remont musi odbyć się za ściśle określoną kwotę, aby po sprzedaży powstał zysk.