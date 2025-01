Właścicielka domu serialowej Carrie Bradshaw dopięła swego. Czego nie zobaczą fani?

Lorber, która kupiła nieruchomość w 1979 roku, wystosowała do Komisji Ochrony Zabytków Nowego Jorku o pozwolenie na budowę bramy u stóp schodów, która odgrodzi budynek od ulicy – i zapewni mieszkańcom kamienicy większy spokój.

Swego czasu właścicielka zainstalowała na schodach metalowy łańcuch z tabliczką zakazującą wstępu. Taki zabieg na niewiele się zdał: ludzie i tak przeskakiwali przez łańcuch. - Dosłownie przez dekady miałam nadzieję, że to minie, jednak nawet tak uparta osoba jak ja musi przyznać, że to się nie skończy, przynajmniej w najbliższej przyszłości – wyznała Lorber w rozmowie z „The New York Times”.

Tłumy turystów nie pozwalają mieszkańcom kamienicy na normalne funkcjonowanie

W liście Barbary Lorber do komisji, który można znaleźć na oficjalnych stronach władz Nowego Jorku, właścicielka kamienicy przyznaje, że sama jest sobie winna. Opisując historię problemu, napisała, że pod koniec lat 90. pozwoliła pewnemu młodemu filmowcowi na kręcenie zdjęć do serialu na swoich schodach. „W tamtym czasie nikt nie spodziewał się, że serial stanie się takim hitem” – czytamy w liście.

„Mój dom stał się globalną atrakcją turystyczną” – narzeka w swoim liście Lorber i zauważa, że jej kłopoty wydają się nie mieć końca. Serial „Seks w wielkim mieście” wciąż jest emitowany od nowa na różnych kanałach w kilkudziesięciu językach, co przysparza mu kolejne rzesze fanek i fanów z całego świata.

„The New York Times” poinformował, że we wtorek Komisja Ochrony Zabytków Nowego Jorku przychyliła się do prośby Lorber. Wejścia na schody będzie strzec brama ze stali i kutego żelaza, projektu nowojorskiego architekta Isidora Cruza. Wygląd bramy będzie nawiązywał do stylu zabytkowej kamienicy.