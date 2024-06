Joanna Czapska: Z klientami negocjuję na polach golfowych, jachtach i podczas ich treningów

Kilka lat temu poczułam, że potrzebuję trochę oddechu. Że chcę spełniać marzenia i w końcu mogę sobie na to pozwolić. Chciałam kupić dom w kraju, w którym świeci słońce, w którym będę miała dostęp do morza lub oceanu i mogła jeździć konno. Zaczęłam prowadzić biznes w połowie zdalnie – przez tydzień spotykałam się z klientami w Warszawie, później leciałam do Cascais. Było to jeszcze przed pandemią, a kiedy ona wybuchła, utknęłam w Portugalii na trzy miesiące. To był chyba jedyny raz, kiedy naprawdę bałam się, czy branża i moja firma przetrwają - nie mogliśmy dokonywać żadnych transakcji, prezentować nieruchomości ani nawet podpisywać aktów notarialnych. Firma działa do dzisiaj, a nawet zwiększyła skalę swojej działalności. Przetrwała dzięki naszemu fantastycznemu zespołowi – jego pomysłowości, nieustępliwości i chronieniu tego, co wspólnie przez lata budowaliśmy. Czas, który mógł negatywnie wpłynąć na naszą kondycję, przekuliśmy w sukces. Czas pandemii pomógł mi też uwolnić się od towarzyszącego mi przez całe życie przekonania, że beze mnie na miejscu firma sobie nie poradzi. Życie na dwa kraje sprawiło, że jestem spokojniejsza, szczęśliwsza i dojrzalsza. Będąc w Portugalii nie pracuję mniej niż w Polsce, ale na pewno inaczej – bardziej dbając o siebie, lepiej balansując pracę i życie prywatne. Spojrzenie z oddali na firmę i rynek daje mi też inną i szerszą perspektywę – bardziej strategiczną. Codzienne „gaszenie pożarów” zmieniłam na myślenie o rozwoju firmy w szerszym horyzoncie, o nowych produktach czy wykorzystaniu technologii. Zobaczyłam też wyraźniej, jak zdolnych ludzi mam w swoim zespole i nabrałam przekonania, że to oni będą jej motorem napędowym w przyszłości.