Obszerne badanie prowadzone wśród 198,417 matek w latach 2016-2023 miało na celu monitorowanie ich stanu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz ustalenie, czy wraz z upływem lat wsparcie ze strony najbliższych oraz opieka oferowana przez państwo mogą przyczynić się do poprawy ich jakości życia. Ankietowane odpowiadały na szereg pytań, używając do oceny swojego samopoczucia jednego z czterech określeń: wyśmienicie, bardzo dobrze, dobrze oraz źle (oryg. excellent, very good, good, fair/poor). Wyniki okazały się niepokojące: jedynie 25,8 proc. ankietowanych oceniło swój stan zdrowia psychicznego jako wyśmienity, co stanowi wyraźny spadek w porównaniu z wynikami sprzed dziewięciu lat, gdy wskaźnik ten wyniósł 38,4 proc. Wyboru najniższej z podanych ocen dokonało 8,5 proc. badanych, czyli o 3 proc więcej niż w 2016 roku, gdy rozpoczynano obserwację.

Reklama

Jak wyjaśniono w opublikowanej na łamach „JAMA Internal Medicine” analizie badania, na zaniżoną ocenę stanu zdrowia wśród ankietowanych mają wpływ takie czynniki jak między innymi: samotne rodzicielstwo, brak możliwości zdobycia ubezpieczenia zdrowotnego, trudności finansowe czy konieczność łączenia obowiązków zawodowych z opieką nad dzieckiem. O innych trudnościach, które odciskają swoje piętno na zdrowiu psychicznym mam, nierzadko prowadząc przy tym do depresji poporodowej, rozmawiamy z dr n. med. Barbarą Mazurkiewicz, wiceprzewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.



Jakie najczęstsze syndromy depresji poporodowej obserwuje się u matek cierpiących na to schorzenie?

Warto zaznaczyć, że wiele kobiet po porodzie ma obniżony nastrój. Obniżony nastrój w tym okresie, czyli ok 2-5 dni po porodzie określany jest jako „baby blues” i może on dotyczyć nawet 80 proc. kobiet. Dopiero objawy, które utrzymują się dłużej, a nawet się nasilają, mogą być początkiem depresji poporodowej (ang. postpartum depression, postnatal depression, PPD), która ujawnia się zwykle od 4 do 8 tygodnia po porodzie. Zaburzenia mogą wystąpić do 3 miesięcy od urodzenia dziecka lub w ciągu roku od porodu. Czas trwania zaburzenia natomiast określa się na około 6 miesięcy. Objawów tego okresu jest dużo, a ich nasilenie będzie różne u różnych kobiet. Najczęściej występującymi objawami są: obniżenie nastroju, przygnębienie występujące przez większą część dnia, uczucie smutku, poczucie winy, zaburzenia koncentracji, utrata zainteresowania życiem, spadek odczuwania przyjemności z aktywności, nadmierna senność lub bezsenność, apatia, trudności w podejmowaniu decyzji, trudności w nawiązywaniu więzi emocjonalnej z dzieckiem, w skrajnych przypadkach myśli samobójcze.