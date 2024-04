Angelina Jolie pracuje z córką Vivienne. W Nowym Jorku przygotowują się do występu na Broadwayu

Wspólne wyjścia słynnych mam i ich córek zwykle budzą spore zainteresowanie mediów na świecie i stanowią okazję do dywagacji, po kim przedstawicielka młodszego pokolenia odziedziczyła swoją urodę i czy jej stylizacja jest równie szykowna co strój rodzicielki. Gdy na jednej imprezie pojawiają się Cindy Crawford i jej mini-wersja, Kaia Gerber, żaden z powyższych punktów nie budzi wątpliwości. Podobnie dzieje się w przypadku duetu Heidi i Leni Klum, Kate Moss i Lila Grace Moss czy Lisa Bonet i Zoë Kravitz. Gdy na ulicach Nowego Jorku zauważono Angelinę Jolie i jej 15-letnią córkę Vivienne, które wspólnie wybrały się na zakupy, zdjęcia roześmianych spacerowiczek natychmiast obiegły świat.

Wspólne zakupy, wspólna praca

Podczas weekendowych zakupów panie miały na sobie niezobowiązujące stylizacje, które pozwalały na swobodne przemieszczanie się piechotą po ulicach Manhattanu. Czarny długi płaszcz Angeliny Jolie dobrze współgrał ze spodniami i butami w tym samym kolorze. Gwiazda hitu „Lara Croft: Tomb Raider” miała na twarzy okulary przeciwsłoneczne, a rozpuszczone włosy lekko opadały na jej ramiona. Jedyny akcent w innym kolorze stanowiła przewieszona przez ramię skórzana brązowa torba. 15-latka również wybrała na tę okazję wygodny strój, zakładając szarą bluzę popularnej marki sportowej, jasne dżinsy z lekko podwiniętymi nogawkami oraz trampki. W doskonałych humorach, panie spacerowały ramię w ramię, trzymając w rękach szare torby z zakupami.

Ich weekendowa przechadzka nie jest jedyną okazją do spędzenia czasu razem. Gwiazda Hollywood oraz najmłodsza córka z małżeństwa z Bradem Pittem potwierdziły, że wspólnie pracują nad Broadwayowskim show „The Outsiders”. 15-latka zgłosiła chęć pomocy mamie przy produkcji show w charakterze jej asystentki. Zgodnie z ubiegłoroczną zapowiedzią gwiazdy „Mr. and Mrs. Smith”, musical stanowi adaptację powieści S.E. Hinton oraz filmu Francisa Forda Coppoli z 1983 roku. – Nie potrafię wyrazić ekscytacji związanej z pracą nad tym musicalem i przeniesieniem go na scenę Broadwayu. Marzę o tym, żeby cały świat poznał nową wersję „The Outsiders” – mówiła w sierpniu ubiegłego roku, gdy wraz z Vivienne miały okazję osobiście spotkać się z autorką oryginalnej powieści.

Premiera 11 kwietnia

Jak podkreśla była żona Brada Pitta, współpraca z nastoletnią córką układała się wzorowo. – Viv przypomina mi moją mamę, która nigdy nie skupiała się na tym, by być w centrum uwagi, lecz na wspieraniu innych osób w ich artystycznych działaniach – wyznała w jednym z wywiadów, zapowiadając pracę nad adaptacją powieści S.E. Hinton. – Jest bardzo uważna, poważnie podchodzi do swoich obowiązków i ciężko pracuje, by wnieść jak najlepszy wkład w całą produkcję – wyznała.