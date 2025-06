Rumer Willis o Dniu Ojca w cieniu demencji. „Czuję głęboki ucisk w sercu”

Dzień Ojca to dla wielu chwila wzruszenia, wspólnego świętowania i wdzięczności. Ale dla tych, którzy doświadczają powolnej utraty bliskiej osoby z powodu choroby, to również dzień pełen tęsknoty. Tak właśnie przeżyła go Rumer Willis – córka Bruce’a Willisa, który od 2022 roku zmaga się z otępieniem czołowo-skroniowym.