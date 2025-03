Stanowczy komunikat Emmy Heming Willis. O co apeluje żona Bruce’a Willisa?

– Opowieści wielu opiekunów są do siebie niestety bardzo podobne, a dramat, jaki wydarzył się w domu Gene’a Hackmana i Betsy Arakawy, powinien każdego z nas skłonić do refleksji – takim komentarzem 46-letnia Emma Heming Willis podzieliła się z obserwatorami na swoim profilu instagramowym. Powołując się na dramat, jaki w lutym bieżącego roku miał miejsce w domu Hollywoodzkiego aktora i jego małżonki, Willis nawiązała do własnej sytuacji rodzinnej. Jako opiekunka Bruce’a Willisa, u którego w 2023 roku lekarze zdiagnozowali otępienie czołowo-skroniowe, jedną z form demencji, kobieta wystosowała ważny apel dotyczący osób, na co dzień zajmujących się chorującymi współmałżonkami. – Opiekunowie również potrzebują opieki – podkreśliła, dając tym samym do zrozumienia, jak trudne zadanie spoczywa na barkach osób, od których zwykle oczekuje się niespożytych sił. Czy ona sama może liczyć na wsparcie ze strony najbliższych w opiece nad zmagającym się z chorobą, byłym bohaterem kasowych filmów akcji?



Gene Hackman i Betsy Arakawa: tajemnicze okoliczności śmierci małżonków

Zdobywca kiludziesięciu nagród filmowych, w tym dwóch Oscarów za udział w niezapomnianych produkcjach takich jak „Francuski łącznik” i „Bez przebaczenia”, Gene Hackman poznał swoją przyszłą żonę, Betsy Arakawę, w jednym z kalifornijskich klubów fitness w latach 80. Uzdolniona pianistka, pochodząca z Hawajów, pracowała tam dorywczo, jako główne źródło dochodów traktując zajęcie zgodne ze swoim muzycznym wykształceniem. Uczucie zrodzone między gwiazdorem Hollywood a nowo poznaną artystką sprawiło, że para pod koniec lat 80. wspólnie zamieszkała w domu w Santa Fe, a w 1991 roku stanęła na ślubnym kobiercu.

Ich posiadłość w Santa Fe, oryginalnie wybudowana w latach 50. ubiegłego wieku, została gruntownie wyremontowana, a następnie szczegółowo zaprezentowana na łamach magazynu „Architectural Digest” w kwietniu 1990 roku. – W naszym obecnym miejscu zamieszkania możemy żyć bezpiecznie, bez dostępu do najnowszych plotek – żartował wówczas Gene Hackman. Tak ceniona przez małżonków cecha wymarzonej posiadłości, w której spędzili ponad trzydzieści lat wspólnego życia, miała okazać się niesprzyjająca w okolicznościach, jakie miały miejsce w lutym bieżącego roku. To właśnie wtedy małżonków znaleziono martwych, a z ustaleń miejscowej policji wynika, że ich śmierć nastąpiła kilka tygodni wcześniej. Betsy Arakawa najprawdopodobniej zmarła 12 lutego, a sekcja zwłok 65-latki wykazała, że przyczyną jej śmierci był hantawirusowy zespół płucny, rzadka choroba przenoszona przez gryzonie. W innym pomieszczeniu domu znaleziono zwłoki Gene’a Hackmana. Jak podaje BBC, 95-letni aktor najprawdopodobniej zmarł 18 lutego. Zaawansowane stadium choroby Alzheimera pozwala śledczym przypuszczać, że mógł nie mieć świadomości śmierci własnej żony.