Demi Moore poinformowała o stanie Bruce'a Willisa i udzieliła ważnej rady bliskim osób cierpiących na demencję

Demi Moore o demencji Bruce’a Willisa: „Nie skupiać się na tym, co nie istnieje”

Mimo że Demi Moore nie jest w związku z Brucem Willisem już od 24 lat, pozostaje z nim w stałym kontakcie. To między innymi ona była jedną z pierwszych osób, które potwierdziły publicznie diagnozę Willisa.

Reklama

Na początku 2022 roku do mediów trafiła wiadomość o zdiagnozowano u Bruce’a Willisa otępienia czołowo-skroniowe (FTD). To rzadki rodzaj demencji, która objawia się stopniowym zanikiem mowy i niekiedy również zmianami w zachowaniu chorej osoby.

Wsparcie, jakie Demi Moore okazuje zarówno byłemu mężowi, jak i ich wspólnym trzem córkom, aktorka dała wyraz w trakcie swojego niedawnego występu w porannym programie „Good Morning America” w amerykańskiej telewizji ABC. Udzieliła w nim krótkiej rady dla tych, którzy mają wśród bliskich osobę cierpiącą na demencję.

„Podzielę się tym, co sama mówię swoim dzieciom: ważne jest, aby spotykać się z tymi osobami, a także aby nie skupiać się na tym, co nie istnieje, ale na tym, co realne. Jest w tym wielkie piękno, miłość i radość” — powiedziała aktorka.

Demi Moore krótko poinformowała również o kondycji swojego byłego męża. „Myślę, że biorąc pod uwagę okoliczności, radzi sobie bardzo dobrze” — powiedziała aktorka.