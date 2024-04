Fin zastąpił Seraphinę. Dziecko kolejnej sławnej pary nie identyfikuje się ze swoją płcią

Czytaj więcej Jej historia Angelina Jolie pracuje z córką Vivienne. W Nowym Jorku przygotowują się do występu na Broadwayu Weekendowa przechadzka Angeliny Jolie i jej córki, Vivienne pozwoliła na chwilę relaksu przed zbliżającą się premierą ich wspólnego show na Broadwayu. W jakim charakterze wystąpią i czy jest to pierwsza współpraca Jolie z jednym z sześciorga dzieci?

W ostatnim czasie jednak nastolatka coraz częściej pozuje u boku mamy ubrana w sukienki. Podczas londyńskiej premiery filmu „Eternals” z udziałem między innymi Angeliny Jolie i Salmy Hayek, nastolatka zaprezentowała się w czarno-białej sukni Dior, którą jej mama miała na sobie dwa lata wcześniej, promując film „Czarownica 2”. Widoczne przeróbki w fasonie dekoltu i długości kreacji pozwoliły dostosować tę elegancką wieczorową suknię do wieku Shiloh, która dopełniła stylizację okrągłymi kolczykami oraz gładko przyczesaną fryzurą z upięciem z tyłu głowy.



Jamie Lee Curtis: to moja córka Ruby

Na premierę filmu w Stanach Zjednoczonych 15-letnia wówczas córka gwiazdorskiej pary również wybrała suknię nawiązującą do ubrania mamy sprzed kilku miesięcy. – Moje dzieci lubią styl vintage, ale też chętnie przerabiają moje kreacje oscarowe, dostosowując je do własnych potrzeb – mówiła Angelina Jolie w wywiadach podczas imprezy. Nie inaczej było i tym razem, gdy Shiloh zaprezentowała beżową suknię marki Gabriela Hearst. Kreacja na cienkich ramiączkach, o nieregularnej długości, w twarzowym kolorze, z dobranymi do niej białymi balerinkami, dopełniona gładką fryzurą i naturalnym makijażem sprawiła, że dziewczynka wyglądała zjawiskowo w towarzystwie mamy i równie stylowo ubranych na tę okazję sióstr i braci.

Niezależnie od decyzji swoich dzieci w zakresie imion, wybieranych stylizacji czy tożsamości płciowej, sławni rodzice zdają się wspierać pociechy w ich działaniach. Angelina Jolie pieszczotliwie nazywała Shiloh wybranym przez nią imieniem, gdy ta miała taką potrzebę. Nie oponowała, gdy córka zakładała na czerwony dywan garnitury podobne do tych, które mieli na sobie jej bracia. Jamie Lee Curtis dumnie przedstawiła światu swoją córkę Ruby, która od 16 roku życia nie identyfikowała się z nadanym jej w dzieciństwie imieniem Thomas. Jennifer Garnier została sfotografowana u boku swojego dziecka, tuląc je, całując i pomagając nałożyć plecak z napisem Fin.

