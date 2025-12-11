Aktualizacja: 11.12.2025 11:20 Publikacja: 11.12.2025 09:24
Wśród produktów sygnowanych logo marki dwukrotnie nominowanej do Oscara aktorki znajdują się kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, ciała i włosów, a także suplementy diety.
Foto: PAP/Newscom
Gdy w grudniu 2008 r. na świat przyszło drugie dziecko Naomi Watts, aktorka była kilka miesięcy po swoich 40. urodzinach. Opieka nad noworodkiem oraz starszym zaledwie o rok synem Sashą wiązały się dla niej z trudnościami, które w początkowej fazie mogły wydać się charakterystyczne dla połogu: nieprzespane noce, wahania nastroju, problemy z koncentracją, częste migreny. Ich nasilanie z czasem stanowiło dla niej jednak sygnał, że doświadczane dolegliwości świadczą o przedwczesnym wkroczeniu w okres menopauzy, którego obawiała się już przed laty. – Rozpoczęłam karierę aktorską dość późno jak na hollywoodzkie standardy, ponieważ miałam 31 lat, gdy wystąpiłam w „Mulholland Drive” – wspomina w jednym z wywiadów dla „The Hollywood Reporter”. – Mówiono mi wtedy, że mam pracować jak najwięcej, ponieważ popularność szybko się skończy, a po przekroczeniu 40. nie powinnam liczyć już na żadne role. Gdy miałam 36 lat, wieszczono mi menopauzę, co jedynie potęgowało u mnie uczucie paniki i wstydu – dodała.
Złowieszcze przepowiednie nie sprawdziły się w przypadku kariery aktorskiej utalentowanej Brytyjki, która rozwija się w imponującym tempie, owocując kolejnymi wyróżnieniami i nominacjami do nagród filmowych. Zasiany przed laty lęk o wczesną menopauzę został jednak spotęgowany za sprawą wspomnianych dolegliwości. – Nie mogłam spać, doświadczając naprzemiennie uderzeń gorąca i potów. Miałam poczucie, że nigdy już się nie wyśpię – wspomina w tegorocznej rozmowie z „Forbes”. – Menopauzę traktowano wówczas jak temat tabu, co uważałam za niedorzeczne, ponieważ kobiety stanowią połowę populacji, więc będą musiały mierzyć się z tym procesem przez jedną trzecią swojego życia. Wiedziałam, że potrzebuję rozwiązań, które faktycznie działają i społeczności, w której mogłabym otwarcie rozmawiać o tych problemach – deklarowała.
Zidentyfikowanie istotnej luki w przemyśle kosmetycznym, który nie oferował kobietom w podobnej sytuacji produktów ani rozwiązań łagodzących doświadczane dolegliwości, zmotywowało Naomi Watts do podjęcia starań o założenie własnej marki beauty. – Do tej pory działania marketingowe firm nie były nakierowane na pozyskiwanie klientek wśród kobiet w średnim wieku. Byłyśmy ignorowane – podkreślała w cytowanej rozmowie z „Forbes”. Powstała w 2022 r. marka Stripes Beauty miała odmienić ten trend.
– Na planie filmowym uciekałam przed tsunami i stawałam oko w oko z King Kongiem, jednak żadne z dotychczasowych doświadczeń nie przygotowało mnie do wczesnej menopauzy. Budziłam się w środku nocy zlana potem. Moja skóra była sucha i swędziała. Moje hormony szalały. Pamiętam, że czułam się zagubiona i samotna, jakbym nie miała kontroli nad własnym ciałem. Założyłam firmę Stripes Beauty, ponieważ kobiety przechodzące przez ten sam proces, zasługują na wsparcie, rzetelne rozwiązania i bezpieczną przestrzeń do wymiany informacji, dzięki której łatwiej zrozumieją i zaakceptują zmiany zachodzące w ich życiu – deklaruje 57-latka na stronie internetowej Stripes Beauty.
Wśród produktów sygnowanych logo marki dwukrotnie nominowanej do Oscara aktorki znajdują się między innymi kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, ciała i włosów, a także suplementy diety. – Każdy produkt w naszej kolekcji zawiera składniki bezpieczne dla organizmu oraz dla środowiska naturalnego. Czyste, naukowo potwierdzone, pozyskiwane w sposób zrównoważony, mają działanie nawilżające i łagodzące, odpowiadając na indywidualne zapotrzebowanie skóry w okresie zmian hormonalnych – można przeczytać w opisie produktów dostępnych na stronie internetowej firmy.
Oprócz kosmetyków wchodzących w skład oferty Stripes Beauty, klientki firmy mogą liczyć też na porady w zakresie zmian zachodzących w ich życiu po doświadczeniu pierwszych objawów menopauzy. Za opracowywanie rzeczowych artykułów poświęconych wybranym zagadnieniom w omawianej tematyce odpowiedzialne są naukowczynie: dr Cindy M. Meston, psycholog i seksuolog z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin, oraz dr Somi Javaid, ginekolog-położnik i chirurg z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym w wykonywanej pracy.
Podczas odbywających się w grudniu spotkań w ramach Forbes Health Summit, gwiazda takich produkcji jak między innymi „21 gramów”, „Twin Peaks”, „Niemożliwe” czy „Rozwód po francusku”, przybliżyła zgromadzonym kulisy powstania firmy. Wspomniała też o trudnościach, z jakimi boryka się do dziś, mimo imponującego doświadczenia aktorskiego oraz dorobku w świecie biznesu. – Często byłam jedyną kobietą biorącą udział w spotkaniach biznesowych, więc nie wiedziałam w jaki sposób potoczą się niektóre rozmowy. Swoją drogą, zgromadzone tutaj audytorium również stanowi największą męską publiczność, przed którą kiedykolwiek występowałam – mówiła z uśmiechem. – Do tej pory taka sytuacja sprawia, że odczuwam stres, zastanawiając się, jak zostanę odebrana. W większości przypadków jednak mam pozytywne doświadczenia dotyczące rozwijania działalności biznesowej. Uczestnicy spotkań, w których biorę udział, są bardzo ciekawi mojej oferty. Myślę, że przekonuje ich moja autentyczność, ponieważ otwarcie mówię o własnych doświadczeniach – zauważa.
57-latka mówiła też o niezwykle obiecujących początkach nowo założonej firmy, które utwierdziły ją w przekonaniu o podjęciu właściwej decyzji dotyczącej wkroczenia w świat biznesu. – Początki były znakomite. W pierwszym roku tempo sprzedaży błyskawicznie wzrastało. Produkty wręcz znikały z półek, co nie jest typowe dla nowo powstających firm. Taki status utrzymywał się przez kilkanaście miesięcy, więc nie mieliśmy wątpliwości co do tego, że reakcja na ofertę naszej firmy była bardzo pozytywna – mówiła odtwórczyni roli Ann Patterson w filmie „Dom snów”.
Dobra passa nie trwała jednak długo, a trudności finansowe napotkane przez partnera biznesowego Stripes Beauty, firmę biotechnologiczną Amyris, stanowiły punkt zwrotny w działalności marki. – Kiedy Amyris ogłosił upadłość w 2023 r., stanęłam przed poważnym dylematem. Myślałam wówczas, jak wiele czasu i energii zainwestowałam w rozwój marki, opowiadając moją osobistą historię i dzieląc się z odbiorcami tak intymnymi informacjami z mojego życia. Wiedziałam, że produkty przypadły do gustu wielu klientkom, więc nie chciałam tak po prostu wycofać się. Zastanawiałam się wtedy, czy to wszystko musi się teraz skończyć? Czy mam zamknąć działalność ze względu na te wydarzenia? – relacjonowała podczas panelu Forbes Health Summit.
Przywiązanie do nowo powstałej marki, dotychczasowe sukcesy biznesowe i silna społeczność powstała wokół Stripes Beauty utwierdziły ją jednak w przekonaniu, że warto podjąć wysiłek w celu kontynuowania działalności firmy. – Miałam dwa wyjścia: wycofać się bez rozgłosu lub podjąć ryzyko i spróbować uratować biznes. Byłam tak mocno związana z firmą, która powstała na bazie moich własnych doświadczeń, że odważyłam się na wykonanie bardzo ryzykownego kroku. Wykupiłam firmę samodzielnie i przez pewien czas nie miałam nawet żadnego partnera biznesowego. Był to jednak odpowiedni moment, by postawić na siebie i poczynić tak ważną inwestycję. Z czasem zaczęłam powiększać zespół i choć nie jesteśmy ogromnym przedsiębiorstwem, to jednak mamy wielką moc i wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientek, aktywnie na nie reagując – mówiła z uśmiechem, podkreślając, że proces rozwoju marki postępuje wraz ze wzrostem liczby zainteresowanych.
Wykupiona na aukcji za 500 tys. dol. firma poszerza swoją ofertę o kolejne produkty, jak choćby masło do ciała, którego premiera poprzedzona była kilkudniową, wysublimowaną kampanią reklamową w mediach społecznościowych, budującą wokół nowego kosmetyku aurę tajemniczości. – Od wielu miesięcy pracowaliśmy nad czymś, o czym będziemy mogli opowiedzieć wam dopiero 10 grudnia – brzmiała treść jednego z postów pod serią zdjęć przedstawiających gęsty krem rozsmarowywany na skórze, jedwabną płachtę w kolorze wiśniowym czy soczyste owoce zgniatane przez dłoń o paznokciach w równie intrygującym, burgundowym odcieniu.
Jedno z nagrań dokumentujących spotkania Naomi Watts z klientkami Stripes Beauty zostało opatrzone ważnym przekazem adresowanym do kobiet, które mają za sobą swoje pięćdziesiąte urodziny. – Jeśli po 50. postanowisz założyć markę kosmetyczną przeznaczoną dla kobiet doświadczających menopauzy, wiele osób będzie mówić ci, że jesteś szalona. To bardzo ważne, abyś nie słuchała tych osób – można przeczytać pod nagraniem. Sukces Stripes Beauty dowodzi, że takie głosy Naomi Watts konsekwentnie ignorowała.
