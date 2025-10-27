Anna Salomon: Stworzenie marki jakościowych kosmetyków to koszt około dwóch milionów złotych

A co okazało się najtrudniejsze?

Zdecydowanie formalności i opakowania, stworzenie nazwy, jej zastrzeżenie, dobór odpowiednich opakowań. To ogrom pracy. Pojechałam na targi do Bolonii, gdzie znalazłam koreańskiego producenta oferującego system refill.

Co to jest refill?

To możliwość dokupienia samego wkładu do kremu, bez konieczności kupowania całego opakowania. Marzyłam, by moje produkty miały taką opcję, bo to ekologiczne i praktyczne rozwiązanie. Niestety, mimo miesięcy rozmów i projektów, okazało się, że realizacja byłaby zbyt kosztowna i czasochłonna. Straciłam na to prawie osiem miesięcy, a ostatecznie musiałam znaleźć inne rozwiązanie. Zdecydowałam się więc na szklane butelki produkowane we Włoszech. Chciałam, by były szczelne, higieniczne i eleganckie. Era wkładania palców do słoiczka powinna się już skończyć, a jednak wiele marek wciąż to robi, bo takie opakowania są najtańsze. Ja postawiłam na jakość: szkło, brak dostępu powietrza i światła, pełna sterylność i trwałość receptury. To było trudne, bo zależało mi też na konkretnym kolorze szkła, którego ostatecznie nie udało się idealnie odtworzyć, ale efekt końcowy i tak mnie satysfakcjonuje. Szklane butelki są z Włoch, produkcja kosmetyków odbywa się w Polsce, papierowe opakowania również są polskie. I ja też jestem z Polski, choć, nie ukrywam, nie zawsze to pomaga (śmiech). Cały proces trwał trzy lata. Ostatnim produktem z kolekcji jest serum regenerujące z membraną skorupki jajka, czyli błonki, którą widzimy na jajku na twardo, kiedy je obieramy, oraz z wyciągiem z ostryg perłowych. To było ogromne wyzwanie, bo już trzy lata temu planowałam, że właśnie taki kosmetyk dopełni linię pielęgnacyjną. Te surowce, czyli membrana jajka i ekstrakt z ostryg były surowcami pochodzącymi z Japonii, pracowaliśmy na próbkach, a kiedy okazało się, że chcemy je sprowadzić, okazało się, że nie mają przypisanych kodów celnych, bo nikt wcześniej ich do Polski nie sprowadzał. Musieliśmy więc przejść cały proces rejestracji i nadawania kodów. Z uporem czekałam na nie osiem miesięcy! Dziś można je sprowadzić w tydzień, ale wtedy wymagało to ogromnej determinacji.

To prawda, że sama opracowuje pani formuły swoich kosmetyków?

Tak. Przychodzę do technolożki i mówię: „W tym kremie muszę mieć tę cząsteczkę retinoidu, muszę mieć kwas glikolowy, muszę mieć czynniki wzrostu.” Ona zapisuje recepturę i ją komponuje, natomiast ja w pełni określam, co dany krem ma zawierać i jakie ma mieć działanie.

Ile trwało stworzenie pierwszego produktu?

Od pomysłu do gotowego kremu w szklanym słoiczku minęło około półtora roku. Cały proces, od pierwszego „dzień dobry” do momentu, gdy produkt trafił na rynek, zajął dwa lata.

Testowała pani kosmetyki na sobie? Czy może również wśród bliskich lub klientek, także tych znanych?

Zawsze testuję wszystko na sobie. Kieruję się intuicją, słucham jej i wiem, czego oczekiwać od kremu. Testowałam najróżniejsze produkty, znam potrzeby moich klientek i wiem, na co zwracają uwagę. Znajomość potrzeb klienta jest kluczowa. Oczywiście moi bliscy również testowali kosmetyki i brali udział w procesie. Słuchałam ich uwag, choć zawsze miałam w głowie jasno określony cel: jaką chcę mieć konsystencję, zapach i efekt działania.

Czy któraś z gwiazd, które odwiedzają pani salon, została ambasadorką marki lub pomogła w jej promocji?

Tak, ogromnym wsparciem od samego początku była Kasia Warnke. To kobieta, która naprawdę potrafi podawać drabinę innym w drodze po sukces. Używa moich kosmetyków od dawna, jest już przy trzecim opakowaniu i ostatnio napisała w swoich mediach społecznościowych, że to „kosmetyki Warnke”. To było dla mnie bardzo miłe. Drugą osobą, której jestem bardzo wdzięczna, jest Ania Karwan, która od początku stosuje moje produkty. To było dla mnie ogromne wyróżnienie: uważała, że nie musi ich dostawać w prezencie, żeby z nich korzystać, tylko kupuje, bo uważa, że są po prostu świetne.