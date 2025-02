Milena Inglot: Skontaktowała się z nami agencja Jennifer Lopez

Nie, wybór studiów wynikał raczej z moich zainteresowań. Chciałam studiować na SGH, a w liceum byłam w klasie matematyczno-geograficznej z rozszerzonymi językami obcymi. Na studiach, razem z koleżankami – które do dziś są moimi bliskimi przyjaciółkami – często wyjeżdżałyśmy na targi, zwłaszcza do Niemiec. Znałyśmy niemiecki, więc praca na międzynarodowych targach w Niemczech była dla nas okazją do zarobienia pieniędzy i ciekawym weekendowym zajęciem.

Jak ocenia pani te doświadczenia? Mówi się, że sprzedaż to jedna z najważniejszych umiejętności w biznesie.

Oczywiście. To była świetna szkoła – zarówno pod kątem sprzedaży, jak i samej obsługi klienta. Miałam szkolenia produktowe i sprzedażowe, ale byłam wtedy bardzo młoda, więc wiele rzeczy robiłam intuicyjnie. Najcenniejsze było dla mnie to, że mogłam uczyć się bezpośrednio od klientów – obserwować, czego potrzebują, jakie pytania zadają, czym się kierują przy podejmowaniu decyzji zakupowych. To dało mi solidne podstawy do wszystkiego, co robiłam później. Targi to także praca fizyczna – tempo jest ogromne, bo towar szybko znika i trzeba go na bieżąco uzupełniać. Dni targowe są bardzo długie, więc to naprawdę intensywne doświadczenie. Ale też nieoceniona okazja do poznania asortymentu. Dzisiaj mamy około 1500 produktów – to bardzo bogate portfolio. Sprzedaż pozwoliła mi je bardzo dobrze poznać. Myślę, że żadna inna rola w firmie nie daje tak dokładnego wglądu w całą ofertę. I ta wiedza była dla mnie fantastyczną bazą do dalszej pracy.

Które produkty lubiła pani sprzedawać najbardziej? O czym najchętniej opowiadała pani klientom?

Zawsze najlepiej sprzedawało mi się te produkty, których sama używałam. Myślę, że to żadna tajemnica – do dziś korzystam prawie wyłącznie z Inglota. Oczywiście, zdarza mi się testować kosmetyki innych marek, ale moja kosmetyczka składa się głównie z naszych produktów. I tak było od samego początku – kiedy jakiś produkt mi się podobał, z łatwością go polecałam. I często kończyło się to sukcesem sprzedażowym. Klienci ufają, gdy widzą autentyczne zaangażowanie.