– Gdy rzeczywistość jest skomplikowana, pojawia się wewnętrzna potrzeba poszukiwania możliwości, które dają poczucie bezpieczeństwa. W moim przypadku była to ucieczka w naukę, poszukiwanie wiedzy i rozwijanie moich zainteresowań w takich dziedzinach jak matematyka i fizyka, które fascynowały mnie od najmłodszych lat. Idea tworzenia i budowania nowych rzeczy intrygowała mnie od zawsze. Nie wystarczała mi teoretyczna wiedza. Wolałam poszukiwać praktycznych możliwości wdrożenia zasad nauki w życie – tak swoje dzieciństwo i wczesną młodość w Albanii wspomina Mira Murati. Podczas wywiadu, przeprowadzonego w listopadzie 2023 roku, pełniła funkcję CTO (Chief Technology Officer, tj. dyrektor ds. technologii) w OpenAI. Od tamtego momentu zaszło sporo zmian w jej zawodowym życiu, a uruchomiony na początku bieżącego roku start-up o nazwie Thinking Machines Lab nie tylko zgromadził rekordową kwotę na start, ale i zdołał naprawić błąd, dotychczas uznawany za niemożliwy do wyeliminowania w narzędziach AI.



Mira Murati – niełatwe dzieciństwo w komunistycznym kraju

Urodzona 16 grudnia 1988 roku we Wlorze, Mira Murati ukończyła studia informatyczne na Uniwersytecie Tirańskim. Niełatwe dzieciństwo w ubogim, komunistycznym kraju zmagającym się z opóźnieniem ekonomicznym i brakiem wystarczającego dostępu do nowości technologicznych, a także nakładanymi na mieszkańców ograniczeniami w podróżowaniu, wzmagało w przyszłej inżynier potrzebę zgłębiania wiedzy. Jej rodzice, nauczyciele literatury, motywowali ją do wzmożonej pracy w interesujących ją dziedzinach – matematyce i fizyce.

Zaangażowanie w naukę od najmłodszych lat opłaciło się. Jako 16-latka Mira Murati otrzymała stypendium międzynarodowej organizacji United World Colleges, w ramach którego miała możliwość podjęcia nauki w Pearson College w Kanadzie. Po zdanych egzaminach wchodzących w skład programu International Baccalaureate, przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, gdzie uzyskała magisterium z zakresu inżynierii w Dartmouth College. – Tuż po otrzymaniu dyplomu rozpoczęłam pracę w branży lotniczej. Wkrótce zorientowałam się, że ta dziedzina nauki rozwija się bardzo powoli, a mnie interesowały innowacyjne rozwiązania mające na celu budowanie zrównoważonej przyszłości dla transportu. Dołączyłam zatem do zespołu Tesli. Jednak po pracach nad Modelem S i Modelem X doszłam do wniosku, że nie chcę koncentrować się jedynie na samochodach. Potrzebuję wyzwań w zakresie inżynierii, ale takiej, która ma służyć społeczeństwu. Chciałam zgłębiać tematykę sztucznej inteligencji w wielu innych dziedzinach życia – wspomina w ubiegłorocznej rozmowie zorganizowanej przez zarząd Dartmouth College.

