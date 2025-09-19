Aktualizacja: 19.09.2025 18:33 Publikacja: 19.09.2025 14:10
Jako 16-latka Mira Murati otrzymała stypendium międzynarodowej organizacji United World Colleges, w ramach którego miała możliwość podjęcia nauki w Pearson College w Kanadzie.
– Gdy rzeczywistość jest skomplikowana, pojawia się wewnętrzna potrzeba poszukiwania możliwości, które dają poczucie bezpieczeństwa. W moim przypadku była to ucieczka w naukę, poszukiwanie wiedzy i rozwijanie moich zainteresowań w takich dziedzinach jak matematyka i fizyka, które fascynowały mnie od najmłodszych lat. Idea tworzenia i budowania nowych rzeczy intrygowała mnie od zawsze. Nie wystarczała mi teoretyczna wiedza. Wolałam poszukiwać praktycznych możliwości wdrożenia zasad nauki w życie – tak swoje dzieciństwo i wczesną młodość w Albanii wspomina Mira Murati. Podczas wywiadu, przeprowadzonego w listopadzie 2023 roku, pełniła funkcję CTO (Chief Technology Officer, tj. dyrektor ds. technologii) w OpenAI. Od tamtego momentu zaszło sporo zmian w jej zawodowym życiu, a uruchomiony na początku bieżącego roku start-up o nazwie Thinking Machines Lab nie tylko zgromadził rekordową kwotę na start, ale i zdołał naprawić błąd, dotychczas uznawany za niemożliwy do wyeliminowania w narzędziach AI.
Urodzona 16 grudnia 1988 roku we Wlorze, Mira Murati ukończyła studia informatyczne na Uniwersytecie Tirańskim. Niełatwe dzieciństwo w ubogim, komunistycznym kraju zmagającym się z opóźnieniem ekonomicznym i brakiem wystarczającego dostępu do nowości technologicznych, a także nakładanymi na mieszkańców ograniczeniami w podróżowaniu, wzmagało w przyszłej inżynier potrzebę zgłębiania wiedzy. Jej rodzice, nauczyciele literatury, motywowali ją do wzmożonej pracy w interesujących ją dziedzinach – matematyce i fizyce.
Zaangażowanie w naukę od najmłodszych lat opłaciło się. Jako 16-latka Mira Murati otrzymała stypendium międzynarodowej organizacji United World Colleges, w ramach którego miała możliwość podjęcia nauki w Pearson College w Kanadzie. Po zdanych egzaminach wchodzących w skład programu International Baccalaureate, przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, gdzie uzyskała magisterium z zakresu inżynierii w Dartmouth College. – Tuż po otrzymaniu dyplomu rozpoczęłam pracę w branży lotniczej. Wkrótce zorientowałam się, że ta dziedzina nauki rozwija się bardzo powoli, a mnie interesowały innowacyjne rozwiązania mające na celu budowanie zrównoważonej przyszłości dla transportu. Dołączyłam zatem do zespołu Tesli. Jednak po pracach nad Modelem S i Modelem X doszłam do wniosku, że nie chcę koncentrować się jedynie na samochodach. Potrzebuję wyzwań w zakresie inżynierii, ale takiej, która ma służyć społeczeństwu. Chciałam zgłębiać tematykę sztucznej inteligencji w wielu innych dziedzinach życia – wspomina w ubiegłorocznej rozmowie zorganizowanej przez zarząd Dartmouth College.
Pragnąc rozwijać swoje zainteresowania w tym zakresie, jako 28-latka rozpoczęła pracę w start-upie Leap Motion. – Czas spędzony w Tesli pozwolił mi zgłębić wiedzę na temat autonomicznych pojazdów, a także technologii AI używanej do ich działania. Chciałam dowiedzieć się, jakie inne zastosowanie może mieć sztuczna inteligencja. W tamtym czasie sądziłam, że taką domeną może być wirtualna rzeczywistość (Virtual Reality – przyp. red) oraz rozszerzona rzeczywistość (Augmented Reality – przyp. red) – wspomina z uśmiechem.
Choć przypuszczenia nie potwierdziły się, wiedza zdobyta w nowym miejscu pracy miała okazać się przełomowa w dalszych działaniach zawodowych ambitnej absolwentki Dartmouth College. Gdy w 2018 roku dołączyła do zespołu OpenAI, firma była raczkującym laboratorium badawczym. – Byliśmy zafascynowani możliwościami, jakie daje ChatGPT. Nad jego rozwojem pracował cały zespół. Poszukiwaliśmy sposobów pozyskiwania danych z wielu źródeł. Zależało nam na tym, by były to rzetelne informacje. Mieliśmy przy tym przeświadczenie, że uruchomione 30 listopada 2022 roku narzędzie wzbudzi zainteresowanie ograniczonego grona odbiorców i utrzyma swój niepozorny, skromny charakter. Okazało się, że z tymi cechami nie miało nic wspólnego, o czym przekonaliśmy się następnego ranka, gdy odkryliśmy, że użyły go setki tysięcy osób – opowiada w cytowanej rozmowie. – Gigantyczne zainteresowanie pozwoliło nam zrozumieć, jak ważna dla ludzi jest interakcja z systemem, a także łatwość dostępu do informacji i intuicyjne użycie narzędzia, co sprawiło, że bardzo chętnie po nie sięgano – wymienia.
W ciągu sześciu lat spędzonych w OpenAI Mira Murati nie tylko kierowała pracami firmy nad ChatGPT, ale i nad sztuczną inteligencją AI DALL-E przetwarzającą tekst na obraz czy systemem generowania kodu Codex. W 2022 roku została CTO firmy, a po zwolnieniu dyrektora generalnego Sama Altmana na krótko przejęła funkcję CEO. We wrześniu minionego roku 36-latka podjęła decyzję o opuszczeniu firmy. – Nigdy nie ma dobrego momentu na odejście z miejsca, które cenisz. Nie jest to dla mnie łatwa decyzja, jednak muszę stworzyć czas i przestrzeń do własnych eksploracji – pisała w ówczesnym oświadczeniu.
Kolejne tygodnie pokazały, że nie był to czas stracony. 18 lutego bieżącego roku uruchomiła start-up Thinking Machines Lab, którego celem jest tworzenie bardziej elastycznych i spersonalizowanych systemów AI od tych, stosowanych obecnie. – Choć możliwości AI rozwijają się dynamicznie, nadal mają sporo niedociągnięć. Mimo swojego potencjału, systemy te wciąż trudno dostosować do indywidualnych potrzeb poszczególnych użytkowników. Aby załatać tę lukę, tworzymy Thinking Machines Lab. Chcemy, by systemy AI były lepiej rozumiane, łatwe do skonfigurowania i wydajne – można przeczytać na stronie internetowej start-upu.
Zespół nowo powstałej firmy zasiliło około 30 czołowych badaczy i inżynierów z konkurencyjnych przedsiębiorstw, takich jak między innymi Meta, Mistral czy OpenAI. Wśród osób zaangażowanych w rozwój Thinking Machines Lab są między innymi współzałożyciel OpenAI, John Schulman, a także Barret Zoph czy Luke Metz. Jak podaje „Forbes”, zaledwie kilka tygodni po założeniu firmy osiągnęła ona szacunkową wartość na poziomie 9 mld dol. Według danych dostępnych na platformie Crunchbase gromadzącej informacje o firmach i inwestorach, pozyskana na start kwota 2 mld dol. stanowi największy w historii wynik w rundzie finansowania na poziomie seed (zalążkowym), będącym pierwszym etapem pozyskiwania zewnętrznego kapitału przez młody start-up. – Zamieszanie wokół Thinking Machines Lab w głównej mierze wynika z reputacji Murati, która zdołała pozyskać kapitał bez bieżących dochodów firmy, bez wiodącego produktu ani jasno sprecyzowanej kategorii, w której zamierza rozwijać działalność – podkreślono na łamach „Forbes”.
Tymczasem badacze współpracujący z Thinking Machines Lab zdołali już rozwikłać pewną zagadkę, z jaką dotychczas borykali się twórcy systemów bazujących na sztucznej inteligencji: różne odpowiedzi otrzymywane na niezmienne zapytanie. Odkryto, że powodem, dla którego pozyskiwane informacje nie mają identycznej treści mimo tak samo zadawanych pytań, jest nie tylko częstotliwość poruszania danego zagadnienia, ale i ilość tych samych zapytań równolegle oczekujących na wyjaśnienie i przez to wpływających na pracę systemu generującego odpowiedź. Opracowane przez Thinking Machines Lab rozwiązanie ma zapewnić jednolite odpowiedzi niezależnie od wspomnianych czynników, co docelowo nie tylko zwiększy wiarygodność źródła informacji, ale i zredukuje czas niezbędny na doskonalenie narzędzia. – Nauka jest lepsza, gdy się nią dzielimy – w myśl motta wyznawanego przez założycielkę start-upu, rozwiązanie zostało podane w formie ogólnodostępnego kodu.
Zasada ta nie ma jednak zastosowania w innych dziedzinach działalności firmy Thinking Machines Lab. Na wieść o powstaniu nowego start-upu, Mark Zuckerberg próbował nabyć firmę za miliard dolarów. Gdy założycielka stanowczo odrzuciła tę ofertę, pomysłodawca obecnej Mety spędził kolejne tygodnie, próbując rekrutować pracowników pozyskanych przez Murati i proponując im wynagrodzenie sięgające 1,5 mld dol. w ciągu najbliższych sześciu lat. Żaden z kandydatów nie przyjął jednak oferty, a zrekrutowany przez byłą CTO OpenAI zespół pozostał w jego oryginalnym składzie. Może i nauka jest lepsza, gdy propaguje się ją wśród innych osób, ale z pewnością cennych współpracowników warto zachować we własnym zespole. Zwłaszcza takim, którego działań z pewnością nie można uznać za skromne czy niepozorne.
