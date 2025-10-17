W czwartek 16 października dom mody Hermès opublikował komunikat o odejściu 71-letniej dyrektorki kreatywnej działu odzieży męskiej Véronique Nichanian. Projektantka pracowała w tej roli rekordowo długo, bo aż 37 lat. Nikt nie zasiadał w fotelu dyrektora kreatywnego w Hermèsie tak długo, jak Nichanian.

Dyrektorka kreatywna linii męskiej Hermèsa odchodzi po 37 latach

Mająca swoje korzenie w Armenii Nichanian unikała medialnego rozgłosu, ale miała duży wkład w budowę potęgi Hermèsa jako najcenniejszej luksusowej marki na świecie. Za jej kadencji wartość sprzedaży francuskiego domu mody konsekwentnie rosła, aby w 2024 r. osiągnąć ponad 15 miliardów euro.

Projektantka rozstała się z Hermèsem na własne życzenie i w dobrej atmosferze. „Praca dla Hermèsa od 1988 r. była ogromną przyjemnością. Jestem bardzo dumna z bycia częścią tej dużej rodziny, w której mogłam się rozwijać i mieć pełną kreatywną wolność” – napisała Véronique Nichanian, dziękując jednocześnie zarządowi marki i swoim współpracownikom.

Tak z kolei szefostwo Hermèsa pożegnało się z projektantką: „Serdecznie dziękujemy Véronique za jej wizję, szczodrość, energię i ciekawość. Napędzana talentem, pewnością siebie i fantazją, stworzyła mężczyznę, który kroczy z urokiem. To właśnie jej nasze męskie uniwersum w dużej mierze zawdzięcza swój sukces”.