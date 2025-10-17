Aktualizacja: 17.10.2025 22:35 Publikacja: 17.10.2025 17:41
Odejście Véronique Nichanian z domu mody Hermès to kolejna znacząca zmiana na czołowym stanowisku w branży mody.
Foto: Adobe Stock
W czwartek 16 października dom mody Hermès opublikował komunikat o odejściu 71-letniej dyrektorki kreatywnej działu odzieży męskiej Véronique Nichanian. Projektantka pracowała w tej roli rekordowo długo, bo aż 37 lat. Nikt nie zasiadał w fotelu dyrektora kreatywnego w Hermèsie tak długo, jak Nichanian.
Mająca swoje korzenie w Armenii Nichanian unikała medialnego rozgłosu, ale miała duży wkład w budowę potęgi Hermèsa jako najcenniejszej luksusowej marki na świecie. Za jej kadencji wartość sprzedaży francuskiego domu mody konsekwentnie rosła, aby w 2024 r. osiągnąć ponad 15 miliardów euro.
Projektantka rozstała się z Hermèsem na własne życzenie i w dobrej atmosferze. „Praca dla Hermèsa od 1988 r. była ogromną przyjemnością. Jestem bardzo dumna z bycia częścią tej dużej rodziny, w której mogłam się rozwijać i mieć pełną kreatywną wolność” – napisała Véronique Nichanian, dziękując jednocześnie zarządowi marki i swoim współpracownikom.
Tak z kolei szefostwo Hermèsa pożegnało się z projektantką: „Serdecznie dziękujemy Véronique za jej wizję, szczodrość, energię i ciekawość. Napędzana talentem, pewnością siebie i fantazją, stworzyła mężczyznę, który kroczy z urokiem. To właśnie jej nasze męskie uniwersum w dużej mierze zawdzięcza swój sukces”.
Véronique Nichanian urodziła się 3 maja 1954 r. Jest absolwentką paryskiej uczelni École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.
Karierę rozpoczęła we włoskim domu mody Cerruti, jej szefem był sam założyciel marki, Nino Cerruti. Do Hermèsa dołączyła w 1988 r. Była wówczas jedną z niewielu kobiet w branży mody luksusowej stojących na czele działu odzieży męskiej.
Odejście Véronique Nichanian to kolejna znacząca zmiana na czołowym stanowisku w branży mody. Ostatnio nowych dyrektorów kreatywnych zyskały między innymi takie słynne domy mody jak Chanel, Gucci, Versace, Valentino, Dior czy Balenciaga.
Na tle tych i innych luksusowych marek Hermès sprawiał wrażenie bardzo stabilnego w tej kwestii. Nadège Vanhee-Cybulski, która jest dyrektorką kreatywną działu odzieży kobiecej francuskiego domu mody, zajmuje to stanowisko już od 11 lat. Przy częstych roszadach na tych pozycjach w innych markach, to już całkiem poważny wynik.
W odróżnieniu od wielu innych luksusowych marek, które mierzą się z zapaścią w branży, Hermèsowi udaje się utrzymywać pozycję lidera i notować co roku wzrost sprzedaży. Kultowe torebki francuskiej marki niezmiennie uchodzą za doskonałą inwestycję, a ich wartość rośnie z roku na rok.
Jak na razie nie wiadomo, kto będzie następcą Véronique Nichanian, jednak – jak informuje branżowy serwis WWD – jego ogłoszenie ma nastąpić w najbliższym czasie. Wiadomo też, że nowy dyrektor kreatywny męskiego działu marki Hermès zostanie wyłoniony w ramach rekrutacji wewnętrznej. Ostatnia kolekcja Véronique Nichanian dla Hermèsa ujrzy światło dzienne w styczniu 2026 r.
Źródło:
www.wwd.com
Źródło: rp.pl
