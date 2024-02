Miuccia Prada kontestuje luksus i rozwija swój biznes w nowym kierunku

Wraz z pierwszą kolekcją ubrań i pokazami na tygodniach mody na świecie pojawił się pierwszy syn pary, Lorenzo Bertelli. W przyszłości został uznanym kierowcą rajdowym, a w 2021 roku dołączył do imperium rodziców jako dyrektor ds. komunikacji cyfrowej, marketingu grupy i społecznej odpowiedzialności biznesu. Jego młodszy o dwa lata brat Giulio startuje w regatach żeglarskich i jest pilotem.

„To, co nosisz, pokazuje, jak prezentujesz się światu, szczególnie dzisiaj, gdy kontakty międzyludzkie przemijają tak szybko”

„Interesuje mnie życie ludzi” – powiedziała. „A więc to nie jest projektowanie – to składanie w całość osobowości, historii, fragmentów życia, dobrych i złych” – mówi Prada w „Vogue’u”. W 1993 roku zaczęła tworzyć swoją drugą markę, Miu Miu – bo tak nazywała ją rodzina, gdy była dzieckiem. Tutaj wprowadziła z kolei wiele dziewczęcych elementów. W Pradzie pojawiły się nowe linie - męska i sportowa. Ciągle wyznaczała nowe trendy. Zaczęła podbój rynku azjatyckiego. Wówczas również postanowiła powołać swoją fundację, prowadzącą multidyscyplinarny program obejmujący sztukę i wystawy fotografii, projekty filmowe, konferencje i działalność naukową, a także wspierającą inicjatywy muzyczne i performatywne. Wystawy przygotowywane przez Fondazione Prada można oglądać w Mediolanie, Wenecji, Tokio i Szanghaju.

Do dzisiaj Grupa Prada zgromadziła w swoim portfolio kilka flagowych gałęzi biznesu. Oprócz domów mody Prada, do którego w 2020 roku dołączył Raf Simons, niezwykle szanowany belgijski projektant jako dyrektor kreatywny, oraz Miu Miu, znajdują się w nim: Church & Co, firma założona w 1873 roku, która nadal produkuje ręcznie robione luksusowe buty w swojej historycznej fabryce w Northampton, Car Shoe od 1963 r. zajmująca się produkcją mokasynów samochodowych, cukiernia Marchesi prowadzona w Mediolanie od 1824 roku oraz włoska drużyna żeglarska Luna Rossa. Ponadto wraz z francuską L’Oréal Group Prada tworzy perfumy, a z Luxotticą kolekcje okularów.

W XXI wieku pojęcie luksusu ponownie uległo zmianie, obejmując ideologie i troskę o środowisko – przekonuje Grupa Prada i stawia na odpowiedzialny rozwój. Znowu w jej kolekcji pojawił się nylon, tylko w przetworzonej formie, jako Re-Nylon. ECONYL, w którego produkcję firma zaangażowana jest od 2019 roku, to regenerowana przędza nylonowa, którą można stale poddawać recyklingowi w celu wytworzenia materiału o tej samej, wysokiej jakości. Jeden procent dochodów z Prada Re-Nylon Collection wspiera Sea Beyond, program edukacyjny zainicjowany przez Grupę Prada i Międzyrządową Komisję Oceanograficzną UNESCO. W Miu Miu pojawiła się linia Upcycled, która została opracowana, żeby „podtrzymywać cenną naturę odzieży vintage i zachęcać do praktyk projektowania w obiegu zamkniętym”. Wśród nich są projekty denimowe stworzone z dżinsów, które zostały uszyte przed 2000 rokiem, sukienki, które dostały nowe życie dzięki kolaboracji z marką Levi’s oraz patchworkowe torebki uszyte ze skrawków skór używanych przez lata do produkcji torebek Prady. Wszystkie te produkty zostaną sprawdzone przez Aura Blockchain Consortium, stowarzyszenie non-profit, które promuje przejrzystość oraz praktyki biznesowe zorientowane na klienta w całym cyklu życia produktów luksusowych.

„Jeśli zawsze robisz tylko to, co lubisz, staje się to nudne, nie rozwijasz się, nie uczysz się niczego nowego”

W lutym 2024 r. Prada wprowadza na rynek pierwszą kolekcję makijażu rozszerzonego, stworzoną zarówno w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym. Za jej wykreowanie odpowiedzialne są Lynsey Alexander, międzynarodowa wizażystka i e-wizażystka Inès Alpha. „Wszystko, z czym pracuję, jest plastyczne i można ze sobą mieszać – jest to bardzo emocjonalne, ponieważ chodzi o dotykanie, czucie i nawiązywanie kontaktu z ludźmi. Tam, gdzie ja eksperymentuję za pomocą pigmentów, Inès robi to za pomocą pikseli. Nie ma ograniczeń co do tego, co może zrobić: pigmenty i kolory, które stworzyła w świecie 3D były prawdziwym wyzwaniem dla laboratoriów i dla mnie, którzy musieliśmy je odtworzyć. Wszyscy pracowaliśmy poza parametrami naszych istniejących granic” – opowiada Lynsey Alexander we francuskiej edycji „Vogue’a”. W gamie kosmetyków do makijażu Prada znalazło się 26 odcieni pomadek do ust o dwóch matowych wykończeniach, sześć palet cieni do powiek, każda zawierająca trzy neutralne kolory i jeden ekscentryczny odcień oraz podkład. Towarzyszy im aplikacja Color Explorer™, wirtualna usługa dopasowywania gamy kolorów produktów do klientów.