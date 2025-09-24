Aktualizacja: 25.09.2025 02:49 Publikacja: 24.09.2025 21:46
Aleksandra Kobza z Nagrodą Pielęgniarską Królowej Sylwii.
Foto: Materiały prasowe
Jej Królewska Mość Królowa Szwecji Sylwia osobiście przekazała dyplomy laureatkom z pięciu krajów: Szwecji, Niemiec, Litwy, Finlandii oraz Polski.
Polka Aleksandra Kobza została doceniona za stworzenie innowacyjnego prototypu aplikacji, która wspiera pielęgniarki, pielęgniarzy i opiekunów w komunikacji z pacjentami. Stworzeniu narzędzia przyświecała chęć całościowego ujęcia potrzeb podopiecznych – nie tylko medycznych – tak, aby zapewnić im również wsparcie psychologiczne. Rozwiązanie zaproponowane przez Polkę skupia się na poprawie dostępu do informacji przez opiekunów. Uwzględnia ono nie tylko takie kwestie zdrowotne, ale i personalne, np. zainteresowania i hobby. W ten sposób ma tworzyć holistyczny obraz pacjenta i zapewniać jego lepsze zrozumienie.
– Moim celem było całościowe scharakteryzowanie pacjentów, zarówno z medycznej, jak i emocjonalnej perspektywy, aby mogli dostawać również wsparcie psychologiczne – powiedziała Aleksandra w rozmowie z Polską Agencją Prasową.
Czytaj więcej
Naukowcy mają kolejny dowód na to, że kobiety powinny spożywać „zdrowe” tłuszcze – tym razem chod...
Queen Silvia Nursing Award to cykliczny, kompleksowy program akceleracyjny, który wyposaża laureatów w pakiet narzędzi do rozwoju zawodowego i wdrażania innowacji. Zwycięzca otrzymuje stypendium w wysokości 6 000 euro, które może wykorzystać jako kapitał na realizację projektu lub dalsze kształcenie. Wartość finansową uzupełnia kluczowy element programu: dostęp do networkingu z partnerami projektu z Polski oraz innych krajów europejskich. Nagroda buduje również prestiż i wiarygodność zawodową laureata, który otrzymuje dyplom osobiście z rąk Królowej Szwecji Sylwii i dołącza do elitarnej, międzynarodowej sieci absolwentów – społeczności będącej platformą stałej wymiany doświadczeń i współpracy z liderami opieki zdrowotnej na całym świecie.
Konkurs z Nagrodą Pielęgniarską Królowej Sylwii (Queen Silvia Nursing Award – QSNA) został zainicjowany w 2013 r. w Szwecji przez Swedish Care International jako prezent urodzinowy dla królowej Sylwii.
Aleksandra Kobza pracuje jako pielęgniarka 15 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Obecnie jest zatrudniona w szpitalu w Radomiu. W 2024 roku została uhonorowana w polskiej edycji konkursu QSNA, która organizowana jest przez Fundację Medicover, pod patronatem honorowym ministra zdrowia oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Obecnie trwa nabór do jego dziesiątej, jubileuszowej edycji.
Czytaj więcej
Olga Malinkiewicz, doktor fizyki i przedsiębiorczyni, zanotowała kolejny sukces w swojej karierze...
Polska laureatka Nagrody Pielęgniarskiej Królowej Sylwii zadecydowała, że zdobyte środki finansowe przeznaczy na studia podyplomowe z zakresu psychologii praktycznej.
– Możliwość odebrania nagrody z rąk Jej Królewskiej Mości to ogromny zaszczyt i motywacja do dalszego działania – powiedziała Aleksandra Kobza. – Dzięki nagrodzie mogę rozwijać swój projekt, czyli aplikację BestCare. Wierzę w to, że kluczem do dobrej współpracy między personelem medycznym a podopiecznymi jest posiadanie informacji na temat preferencji i indywidualnych potrzeb pacjenta – podkreśliła.
Źródła:
Materiały prasowe
https://www.kungahuset.se/
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jej Królewska Mość Królowa Szwecji Sylwia osobiście przekazała dyplomy laureatkom z pięciu krajów: Szwecji, Niemiec, Litwy, Finlandii oraz Polski.
Starych drzew się nie przesadza, napisano na profilu na Instagramie założonym przez trzy siostry zakonne z okoli...
W październiku księżniczka Stefania zostanie Wielką Księżną Luksemburga. Wraz ze swoim mężem księciem Wilhelmem...
Pokolenie Z obaliło stary porządek w Nepalu. 12 września, po masowych protestach i głosowaniu na Discordzie, pre...
Jennifer Aniston podała zaskakujące powody, dla których odmawia udziału w odbywającej się w pierwszy poniedziałe...
W kwietniu kończyła 21 lat i rozwija karierę modelki. W ubiegłym tygodniu zadebiutowała na nowojorskim tygodniu...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas