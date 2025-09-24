Jej Królewska Mość Królowa Szwecji Sylwia osobiście przekazała dyplomy laureatkom z pięciu krajów: Szwecji, Niemiec, Litwy, Finlandii oraz Polski.

Polka Aleksandra Kobza została doceniona za stworzenie innowacyjnego prototypu aplikacji, która wspiera pielęgniarki, pielęgniarzy i opiekunów w komunikacji z pacjentami. Stworzeniu narzędzia przyświecała chęć całościowego ujęcia potrzeb podopiecznych – nie tylko medycznych – tak, aby zapewnić im również wsparcie psychologiczne. Rozwiązanie zaproponowane przez Polkę skupia się na poprawie dostępu do informacji przez opiekunów. Uwzględnia ono nie tylko takie kwestie zdrowotne, ale i personalne, np. zainteresowania i hobby. W ten sposób ma tworzyć holistyczny obraz pacjenta i zapewniać jego lepsze zrozumienie.

– Moim celem było całościowe scharakteryzowanie pacjentów, zarówno z medycznej, jak i emocjonalnej perspektywy, aby mogli dostawać również wsparcie psychologiczne – powiedziała Aleksandra w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Queen Silvia Nursing Award to cykliczny, kompleksowy program akceleracyjny, który wyposaża laureatów w pakiet narzędzi do rozwoju zawodowego i wdrażania innowacji. Zwycięzca otrzymuje stypendium w wysokości 6 000 euro, które może wykorzystać jako kapitał na realizację projektu lub dalsze kształcenie. Wartość finansową uzupełnia kluczowy element programu: dostęp do networkingu z partnerami projektu z Polski oraz innych krajów europejskich. Nagroda buduje również prestiż i wiarygodność zawodową laureata, który otrzymuje dyplom osobiście z rąk Królowej Szwecji Sylwii i dołącza do elitarnej, międzynarodowej sieci absolwentów – społeczności będącej platformą stałej wymiany doświadczeń i współpracy z liderami opieki zdrowotnej na całym świecie.