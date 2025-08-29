Dlaczego na Alzheimera choruje dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn? Eksperci wskazują powód

Choroba Alzheimera występuje dwa razy częściej u kobiet niż u mężczyzn. Kobiet doświadczają ponadto szerszego spektrum objawów tego schorzenia, a ich przebieg jest u nich ostrzejszy – w porównaniu z mężczyznami.

Niektórzy naukowcy tłumaczą częstsze występowanie choroby Alzheimera u kobiet faktem, że generalnie żyją one dłużej o mężczyzn. Jednak zdaniem grupy naukowców z prestiżowej uczelni King’s College London związek z prawdopodobieństwem pojawienia się choroby Alzheimera ma dieta uboga w wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, która – jak sądzą – szczególnie negatywnie odbija się na zdrowiu kobiet.

Kobietom cierpiącym na chorobę Alzheimera brakuje kwasów omega

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe z grupy omega-3 można znaleźć między innymi w oleju i siemieniu lnianym, oleju rzepakowym, orzechach włoskich, nasionach chia i tłustych rybach. Wcześniejsze badania udowodniły, że osoby w średnim wieku, u których stwierdzono wysokie poziomy kwasów omega-3, wykazywali lepsze funkcje poznawcze w porównaniu z osobami z niższymi poziomami tych „zdrowych” kwasów.

Eksperci przyjrzeli się poziomom lipidów, czyli tłuszczów we krwi badanych. Zaskakujące wnioski z ich analiz opublikowano w raporcie na łamach czasopisma medycznego „Alzheimer’s & Dementia”.