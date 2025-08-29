Dlaczego na Alzheimera choruje dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn? Eksperci wskazują powód

Aktualizacja: 30.08.2025 01:00 Publikacja: 29.08.2025 11:52
Naukowcy zauważyli wyjątkowo niskie poziomy wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w próbkach krwi pochodzących od pacjentek dotkniętych chorobą Alzheimera.
Foto: Adobe Stock
Choroba Alzheimera występuje dwa razy częściej u kobiet niż u mężczyzn. Kobiet doświadczają ponadto szerszego spektrum objawów tego schorzenia, a ich przebieg jest u nich ostrzejszy – w porównaniu z mężczyznami.
Niektórzy naukowcy tłumaczą częstsze występowanie choroby Alzheimera u kobiet faktem, że generalnie żyją one dłużej o mężczyzn. Jednak zdaniem grupy naukowców z prestiżowej uczelni King’s College London związek z prawdopodobieństwem pojawienia się choroby Alzheimera ma dieta uboga w wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, która – jak sądzą – szczególnie negatywnie odbija się na zdrowiu kobiet.
Czytaj więcej
Ponad połowa Polaków uważa, że trudności z pamięcią i koncentracją to naturalny proces starzenia...
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe z grupy omega-3 można znaleźć między innymi w oleju i siemieniu lnianym, oleju rzepakowym, orzechach włoskich, nasionach chia i tłustych rybach. Wcześniejsze badania udowodniły, że osoby w średnim wieku, u których stwierdzono wysokie poziomy kwasów omega-3, wykazywali lepsze funkcje poznawcze w porównaniu z osobami z niższymi poziomami tych „zdrowych” kwasów.
Eksperci przyjrzeli się poziomom lipidów, czyli tłuszczów we krwi badanych. Zaskakujące wnioski z ich analiz opublikowano w raporcie na łamach czasopisma medycznego „Alzheimer’s & Dementia”.
Czytaj więcej
Kondycja jelit ma ogromny wpływ na naszą odporność, trawienie, zdrowie układu sercowo-naczynioweg...
Naukowcy zauważyli wyjątkowo niskie poziomy wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w próbkach krwi pochodzących od pacjentek dotkniętych chorobą Alzheimera. W ich przypadku zawartość tych kwasów była aż o 20 procent niższa w porównaniu ze zdrowymi pacjentkami. W grupie kobiet z chorobą Alzheimera zauważono jednocześnie wyraźnie wyższe poziomy nasyconych kwasów tłuszczowych.
Autorów badania najbardziej zaskoczyło odkrycie, że powyższa prawidłowość nie dotyczyła próbek krwi pochodzących od pacjentów płci męskiej – ani tych zdrowych, ani tych cierpiących na chorobę Alzheimera. Zdaniem badaczy może to sugerować, że wpływ na sposób, w jaki ta choroba przebiega i wpływa na fizjologię pacjenta lub pacjentki, zależy od płci.
Czytaj więcej
Uważa się, że procesowi starzenia towarzyszy przewlekły, łagodny stan zapalny, który może być prz...
Autorzy podkreślają, że potrzebne są dalsze badania, które zweryfikują mechanizmy stojące za różnicami płciowymi wpływającymi na rozwój choroby Alzheimera. Jak zauważają, potrzeba też dalszych analiz pod kątem tego, czy zmiany w stylu życia w odpowiednim wieku – w tym nawyków żywieniowych – mogłyby skutecznie zapobiec rozwojowi tego schorzenia.
Źródło:
www.alz-journals.onlinelibrary.wiley.com
Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, nie może zastąpić kontaktu z lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy medycznej, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Choroba Alzheimera występuje dwa razy częściej u kobiet niż u mężczyzn. Kobiet doświadczają ponadto szerszego spektrum objawów tego schorzenia, a ich przebieg jest u nich ostrzejszy – w porównaniu z mężczyznami.
Niektórzy naukowcy tłumaczą częstsze występowanie choroby Alzheimera u kobiet faktem, że generalnie żyją one dłużej o mężczyzn. Jednak zdaniem grupy naukowców z prestiżowej uczelni King’s College London związek z prawdopodobieństwem pojawienia się choroby Alzheimera ma dieta uboga w wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, która – jak sądzą – szczególnie negatywnie odbija się na zdrowiu kobiet.
Walka z nadwagą i otyłością zwiększa szanse zajścia w ciążę – taki wniosek płynie z nowego raportu naukowców z U...
Mamy technologie i infrastrukturę, dzięki którym możemy stworzyć łączność bardzo mocno dostosowaną do potrzeb danego przedsiębiorcy. My nazywamy to sieciami kampusowymi – mówi Mariusz Garczyński, ekspert ICT Orange Polska.
Najbogatsza kobieta świata, Alice L. Walton, otworzyła szkołę medyczną, w której przyszli lekarze będą uczyć się...
Stalking negatywnie odbija się nie tylko na psychice kobiety. W najnowszym raporcie zespół amerykańskich i kanad...
Fundacja, którą założył twórca Microsoftu Bill Gates wraz ze swoją byłą żoną Melindą, przekaże rekordową kwotę –...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Rak wątroby należy do najczęściej występujących rodzajów nowotworów. Tymczasem, jak ustalili autorzy nowego rapo...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas