Reklama

Dlaczego na Alzheimera choruje dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn? Eksperci wskazują powód

Naukowcy mają kolejny dowód na to, że kobiety powinny spożywać „zdrowe” tłuszcze – tym razem chodzi o ochronę przed chorobą Alzheimera. Zdaniem ekspertów z King’s College London, dieta bogata w wielonienasycone kwasy tłuszczowe może zapobiec rozwojowi tej choroby.

Publikacja: 29.08.2025 11:52

Naukowcy zauważyli wyjątkowo niskie poziomy wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w próbkach krwi p

Naukowcy zauważyli wyjątkowo niskie poziomy wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w próbkach krwi pochodzących od pacjentek dotkniętych chorobą Alzheimera.

Foto: Adobe Stock

Izabela Popko

Choroba Alzheimera występuje dwa razy częściej u kobiet niż u mężczyzn. Kobiet doświadczają ponadto szerszego spektrum objawów tego schorzenia, a ich przebieg jest u nich ostrzejszy – w porównaniu z mężczyznami.

Niektórzy naukowcy tłumaczą częstsze występowanie choroby Alzheimera u kobiet faktem, że generalnie żyją one dłużej o mężczyzn. Jednak zdaniem grupy naukowców z prestiżowej uczelni King’s College London związek z prawdopodobieństwem pojawienia się choroby Alzheimera ma dieta uboga w wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, która – jak sądzą – szczególnie negatywnie odbija się na zdrowiu kobiet.

Czytaj więcej

Neurolog Piotr Ślifirczyk: choć otępienie dotyka zarówno kobiety, jak i mężczyzn, istnieją istotne r
Zdrowie
Badanie: Polacy za mało wiedzą o chorobach otępiennych. Oto ich nieoczywiste symptomy

Kobietom cierpiącym na chorobę Alzheimera brakuje kwasów omega

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe z grupy omega-3 można znaleźć między innymi w oleju i siemieniu lnianym, oleju rzepakowym, orzechach włoskich, nasionach chia i tłustych rybach. Wcześniejsze badania udowodniły, że osoby w średnim wieku, u których stwierdzono wysokie poziomy kwasów omega-3, wykazywali lepsze funkcje poznawcze w porównaniu z osobami z niższymi poziomami tych „zdrowych” kwasów.

Eksperci przyjrzeli się poziomom lipidów, czyli tłuszczów we krwi badanych. Zaskakujące wnioski z ich analiz opublikowano w raporcie na łamach czasopisma medycznego „Alzheimer’s & Dementia”.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Mikrobiota wpływa na stan jelitowego układu nerwowego, który reguluje perystaltykę jelit oraz jest p
Nauka
Naukowcy odkryli zaskakującą przyczynę bezsenności. Ma związek z jelitami

Niski poziom kwasów omega zauważono u chorych kobiet – ale już nie u mężczyzn

Naukowcy zauważyli wyjątkowo niskie poziomy wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w próbkach krwi pochodzących od pacjentek dotkniętych chorobą Alzheimera. W ich przypadku zawartość tych kwasów była aż o 20 procent niższa w porównaniu ze zdrowymi pacjentkami. W grupie kobiet z chorobą Alzheimera zauważono jednocześnie wyraźnie wyższe poziomy nasyconych kwasów tłuszczowych.

Autorów badania najbardziej zaskoczyło odkrycie, że powyższa prawidłowość nie dotyczyła próbek krwi pochodzących od pacjentów płci męskiej – ani tych zdrowych, ani tych cierpiących na chorobę Alzheimera. Zdaniem badaczy może to sugerować, że wpływ na sposób, w jaki ta choroba przebiega i wpływa na fizjologię pacjenta lub pacjentki, zależy od płci.

Czytaj więcej

Najnowsze badanie podważa założenie uniwersalnych biomarkerów starzenia.
Nauka
Powszechne założenie dotyczące starzenia się jest błędne? Nowe odkrycie naukowców

Autorzy podkreślają, że potrzebne są dalsze badania, które zweryfikują mechanizmy stojące za różnicami płciowymi wpływającymi na rozwój choroby Alzheimera. Jak zauważają, potrzeba też dalszych analiz pod kątem tego, czy zmiany w stylu życia w odpowiednim wieku – w tym nawyków żywieniowych – mogłyby skutecznie zapobiec rozwojowi tego schorzenia.

Źródło:
www.alz-journals.onlinelibrary.wiley.com

Reklama
Reklama

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, nie może zastąpić kontaktu z lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy medycznej, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Styl Życia Lifestyle dieta

Izabela Popko

Choroba Alzheimera występuje dwa razy częściej u kobiet niż u mężczyzn. Kobiet doświadczają ponadto szerszego spektrum objawów tego schorzenia, a ich przebieg jest u nich ostrzejszy – w porównaniu z mężczyznami.

Niektórzy naukowcy tłumaczą częstsze występowanie choroby Alzheimera u kobiet faktem, że generalnie żyją one dłużej o mężczyzn. Jednak zdaniem grupy naukowców z prestiżowej uczelni King’s College London związek z prawdopodobieństwem pojawienia się choroby Alzheimera ma dieta uboga w wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, która – jak sądzą – szczególnie negatywnie odbija się na zdrowiu kobiet.

Pozostało jeszcze 81% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Ekspertów interesowało, czy zrzucenie wagi przed rozpoczęciem leczenia bezpłodności metodą in vitro
Zdrowie
Odkryto nowe zależności pomiędzy ograniczeniem otyłości a szansą na zajście w ciążę
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Materiał Promocyjny
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
W ramach czteroletniego programu nauczania studenci Alice L. Walton School of Medicine będą m.in. po
Zdrowie
Miliarderka założyła szkołę medyczną. Doskonały program nauczania?
Z raportu wynika, że nawet jeżeli sąd zakazał stalkerowi zbliżania się i kontaktowania z ofiarą, to
Zdrowie
Stalking odciska piętno nie tylko na psychice ofiary. Lekarze ostrzegają
Inwestowanie w kobiece zdrowie ma trwały wpływ na kolejne pokolenia – mówi Bill Gates.
Zdrowie
Fundacja Gatesów przekaże rekordową kwotę na wsparcie „kobiecych spraw”
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
W skali świata liczba zachorowań na nowotwór wątroby z roku na rok rośnie.
Zdrowie
Wirusy przestają dominować wśród przyczyn raka wątroby. Oto, co go teraz powoduje
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie