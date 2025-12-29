Trendy podróżnicze 2026: spersonalizowane wyjazdy pod znakiem detoksu cyfrowego

Aktualizacja: 29.12.2025 18:24 Publikacja: 29.12.2025 12:09
Dr mult. hab. Daniel Puciato: Turysta przyszłości poszukiwać będzie także: autentyczności – poprzez wybór obszarów i obiektów, które odzwierciedlają kulturę, tradycje i kuchnię regionu, lokalności – preferowanie lokalnych produktów, rękodzieła, elementów historii i kultury miejsca oraz storytelling – budowanie opowieści dającej emocjonalną więź z obszarem lub obiektem i wyróżniającą ofertę na tle konkurencji.
Foto: Adobe Stock
Nie bez przyczyny słowo biohack znalazło się w czołówce najpopularniejszych zwrotów 2025 r. w rankingu Oxford University Press. Koncentracja na czynnościach mających na celu poprawę zdrowia, kondycji, a także redukcję stresu czy dbałość o odpowiednią dietę ma swoje odzwierciedlenie w wyborach dotyczących planowania wolnego czasu oraz poszukiwania resortów nastawionych na realizację tak sprecyzowanych zamierzeń. Konfrontacja z nadmierną ilością bodźców, przeciążenie obowiązkami zawodowymi i domowymi czy konieczność częstego dostosowywania własnych planów do nieoczekiwanych zmian w organizacji życia rodzinnego sprawiają, że podróżujący, którym uda się wygospodarować czas na upragniony urlop, marzą głównie o spokojnym wypoczynku, pozbawionym uciążliwych dźwięków czy wizji zwiedzania zatłoczonych miast.
Jak podaje BBC, dla określenia takiego sposobu wypoczynku powstał termin hushpitality, będący połączeniem dźwięku imitującego ciszę ze słowem gościnność w języku angielskim (oryg. hospitality)) – W świecie, który nigdy nie śpi, czasem najlepszym kompanem w podróży bywa cisza. W 2026 r. skupimy się na poszukiwaniu miejsc i doświadczeń, które pomogą nam ograniczyć ilość bodźców. Potrzeba spokoju i ciszy sygnalizuje istotną zmianę w trendach podróżniczych na nadchodzące miesiące – można przeczytać w cytowanym przez BBC raporcie sporządzonym przez jedną z największych sieci hoteli na świecie. Jakie inne tendencje dotyczące sposobów podróżowania i wyboru lokalizacji na wymarzony wypoczynek w 2026 r. można zdefiniować już teraz i czy mają one szansę utrzymać się dłużej, czy też ich charakter można określić jako sezonowy? Zagadnienia te omawiamy z dr mult. hab. Danielem Puciato, profesorem w Katedrze Organizacji i Zarządzania Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu.
Czytaj więcej
W Teksasie powstaje resort przeznaczony wyłącznie dla kobiet. Wśród atrakcji, oprócz strefy wypoc...
Miejsca oblegane przez turystów wiążą się z możliwością poznania tych atrakcji, które zostały już obszernie opisane i uwiecznione na niezliczonych fotografiach. Choć kuszą swym urokiem, nie zapewniają zwiedzającym tak pożądanych doświadczeń, o których mowa powyżej. Próżno doszukiwać się tam spokoju, izolacji od nadmiaru bodźców czy wygospodarowania odrobiny przestrzeni na wykonanie zdjęcia bez bohaterów drugiego planu. Osobom poszukującym atrakcji innych niż te, na bieżąco odwiedzane przez przybyszów z całego świata, branża turystyczna oferuje wyjazdy indywidualnie dostosowane do ich potrzeb. – Dynamiczny rozwój turystyki dotyczy zarówno aspektu ilościowego (wzrost ruchu i wydatków turystycznych), jak i jakościowego (coraz lepsze dostosowanie produktów turystycznych do potrzeb turystów). W kolejnych latach za kluczowy trend należy zatem uznać personalizację usług turystycznych. Współczesny turysta oczekuje bowiem, że jego potrzeby i preferencje zostaną zrozumiane i uwzględnione w ofercie proponowanej przez destynacje i przedsiębiorstwa turystyczne. Wiąże się z tym prosumpcja, a więc chęć współtworzenia produktu przez turystę – od wyboru rodzaju zakwaterowania i sposobu obsługi po możliwość wpływu na menu czy program atrakcji. Istotną rolę będą odgrywały także doświadczenia, które stanowią rdzeń nowoczesnych produktów turystycznych. Turysta nie kupuje bowiem już tylko noclegu czy posiłku, lecz nabywa całokształt doznań, emocji i przeżyć związanych z pobytem turystycznym. Poszukuje zatem miejsc, które zapewnią mu autentyczność, niepowtarzalną atmosferę, lokalny klimat, kontakt z naturą, kulturą i lokalną społecznością. Turysta przyszłości poszukiwać będzie także: autentyczności – poprzez wybór obszarów i obiektów, które odzwierciedlają kulturę, tradycje i kuchnię regionu, lokalności – preferowanie lokalnych produktów, rękodzieła, elementów historii i kultury miejsca oraz storytelling – budowanie opowieści dającej emocjonalną więź z obszarem lub obiektem i wyróżniającą ofertę na tle konkurencji – wyjaśnia dr mult. hab. Daniel Puciato.
Wprawdzie urlop powinien stanowić okazję do pozostawienia urządzeń mobilnych w trybie offline i powierzenia obowiązków zawodowych osobom zastępującym danego pracownika w trakcie jego nieobecności, jednak konieczność skoordynowania istotnych projektów lub ich sfinalizowania w wolnym czasie, sprawia, że praca nadal stanowi istotny element wakacyjnego wypoczynku. – Ważnym trendem na rynku będzie nadal workation, gdyż rosnąca popularność pracy zdalnej i elastycznych form zatrudnienia sprawia, że turyści łączą wypoczynek z pracą. Obiekty turystyczne tworzą zatem coraz częściej strefy coworkingowe, oferują szybki Internet, zaplecze biurowe i długoterminowe pakiety pobytowe. Należy spodziewać się także rosnącego znaczenia projektowania i oferowania zrównoważonych usług turystycznych oraz ich dalszej digitalizacji – wymienia dr mult. hab. Daniel Puciato.
Czytaj więcej
Choć sezon urlopowy w pełni, nie dla każdego wyjazd wiąże się z ekscytacją przed podróżą. Wielu l...
Wśród trendów, które w najbliższych miesiącach mogą istotnie wpływać na proces planowania podróży, magazyn „Condé Nast Traveller” wymienia między innymi resorty oferujące sauny, rytuały relaksu dźwiękiem, a także miejsca, w których oprócz tradycyjnych zabiegów SPA będzie można skorzystać z nowoczesnych programów poświęconych neurozdrowiu. Obejmują one między innymi fotobiomodulację, czyli technikę polegającą na naświetlaniu mózgu światłem LED o różnych długościach fal w celu pobudzenia funkcji mitochondriów. – Wskazane trendy podróżnicze dotyczą przede wszystkim turystyki zdrowotnej i potwierdzają rosnące znaczenie personalizacji usług turystycznych, a więc konieczności ich dostosowania do zmieniających się potrzeb turystów, ale także warunków, w jakich funkcjonują: konflikty zbrojne, kryzys klimatyczny czy rosnąca polaryzacja społeczna. Najbardziej oryginalnym, w mojej ocenie, jest trend dotyczący neurozdrowia. Bardzo dynamiczny w ostatnich latach rozwój neuronauki oraz duże przeciążenie psychofizyczne i nasilenie problemów ze stanem zdrowia psychicznego współczesnego człowieka, sprawiają, że należy spodziewać się utrzymania i rozwoju tego trendu w przyszłości. Ciekawymi usługami wydają się w tym kontekście: fotobiomodulacja, czy neuroaktywny trening fitness – potwierdza dr mult. hab. Daniel Puciato.
Choć dbałość o zdrowie i chęć wypoczynku w warunkach odmiennych od tych, w których dana osoba przebywa na co dzień, nie są nowością, to jednak dobór atrakcji oraz sposobność łączenia różnych form relaksu w wybranym miejscu, stanowią odmianę od dotychczasowych standardów. – Nowe propozycje wpisują się wprawdzie w pewne dotychczasowe kierunki rozwoju turystyki, lecz są dość oryginalne, jeśli chodzi o formę i skierowane głównie do turystów wysokobudżetowych. Podkreślają duże znaczenie szeroko pojętego stanu zdrowia we współczesnym podróżowaniu. Dominuje tu wellbeing i holistyczne podejście do turysty, który oczekuje nie tylko komfortu, ale także możliwości relaksu, regeneracji i dbałości o zdrowie: fizyczne, psychiczne, społeczne, emocjonalne i duchowe. Destynacje i obiekty muszą potrafić zintegrować ofertę turystyczną z koncepcjami slow life i mindfulness. Ważny jest także nacisk na doświadczenia immersyjne i emocjonalne, np. ceremonie w saunach, polisensoryczność, duchowość, poszukiwanie hobby, bliskość natury, czy pustynne krajobrazy, w których kluczową rolę odgrywa design, muzyka, zapach i atmosfera miejsca – wymienia rozmówca.
Czytaj więcej
Niektóre luksusowe kurorty oferują rodzinną terapię wplecioną w wakacyjny wypoczynek w bajecznej...
Jak prognozuje dr mult. hab. Daniel Puciato, większość z tych trendów nie będzie miała długofalowego charakteru, ale z pewnością utrzymają się te związane ze zdrowiem i zrównoważonym rozwojem. – Ma to swoją genezę w coraz popularniejszej dziś koncepcji, jaką jest One Health. Promuje ona zintegrowane podejście uznające, że zdrowie ludzi, zwierząt, roślin i środowiska jest ze sobą nierozerwalnie powiązane, dlatego nieodzowna jest współpraca: lekarzy, weterynarzy, ekologów, przedsiębiorców, edukatorów i decydentów w celu poprawy skuteczności profilaktyki zdrowotnej i osiągania wyższej jakości życia dla wszystkich. W przypadku turystyki dotyczyć to będzie zarówno aktywności fizycznej, odnowy biologicznej, neurozdrowia, jakości żywności oraz dobrostanu zwierząt, które coraz częściej towarzyszą nam w podróżach. Oferty będą także coraz bardziej zindywidualizowane i dostosowane do potrzeb turystów w zależności od wieku, płci, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej, wysokości dochodów, wartości czy zainteresowań. Na tej bazie pojawi się prawdopodobnie wiele nowych trendów w podróżowaniu, które będą odpowiedzią szybko rosnącego biznesu turystycznego na coraz większe i bardziej złożone oczekiwania turystów przyszłości – konstatuje rozmówca.
Spragnieni cyfrowego detoksu urlopowicze w trakcie planowanych na 2026 r. podróży chętnie zastąpią przeglądanie treści w mediach społecznościowych wpatrywaniem się w rozgwieżdżone niebo, co wspomniany magazyn „Condé Nast Traveller” celnie określa mianem galaxy wellness. Miejsce blue mind theory – wypoczynku nad wodą przynoszącego ukojenie za sprawą wpatrywania się w toń morza czy oceanu i wsłuchiwania się w jednostajny szum fal – ma szansę zająć relaks w otoczeniu pustynnego piasku, a zamiast tradycyjnych aktywności często towarzyszących letnim wyjazdom – takie jak nurkowanie , kajakarstwo czy wspinaczka górska – podróżujący zapragną poznania zajęć przybliżających ich do świata natury i sztuki. Wśród określonych mianem mindful hobbies czynności wpisujących się w ten trend „Condé Nast Traveller” wymienia między innymi ogrodnictwo, naukę malarstwa w górskich plenerach czy warsztaty ceramiczne tradycyjną japońską techniką raku.
Czytaj więcej
Quietcation nie jest chwilową modą – to odpowiedź na fundamentalne potrzeby człowieka XXI wieku,...
Wśród popularnych w nadchodzących miesiącach trendów podróżniczych wymienia się też wyjazdy w miejsca przeznaczone wyłącznie dla kobiet i oferujące zabiegi, kursy czy serie szkoleń dostosowane do wieku czy przełomowych momentów życia klientek. Dojrzałe podróżniczki borykające się z symptomami menopauzy mogą w takich resortach jak między innymi Shou Sugi Ban House w Hamptons czy Canyon Ranch w Teksasie skorzystać z szerokiej oferty zabiegów SPA, a także udać się na konsultacje psychologiczne czy zasięgnąć porady u specjalistów w zakresie diety, zmian hormonalnych czy problemów ze snem. Z kolei dla pań spodziewających się dziecka niektóre resorty oferują wypoczynek określany mianem babymoon, nastawiony na przygotowanie ich do roli mam: spotkania z położnymi, dietetykami czy psychologami.
W zależności od potrzeb osoby podróżującej warto tak zaplanować najbliższy wyjazd, by wpisywał się w ulubiony sposób wypoczywania, a niekoniecznie w najnowsze trendy. Jeśli przy tym uda się zastosować cyfrowy detoks i zamiast hałasu generowanego przez urządzenia mobilne wsłuchać się w szum morskich fal, może okazać się, że relaks w duchu hushpitality stanie się tym dominującym, a biohack na zawsze wpisze się do słownika ulubionych terminów, regularnie poznawanych w praktyce.
Źródła:
https://www.cntraveller.com/
https://www.bbc.com/travel
dr mult. hab. Daniel Puciato
profesor w Katedrze Organizacji i Zarządzania Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jednej z kładek nad kanałem Świętego Marcina w 10. dzielnicy Paryża oficjalnie nadano imię Jane Birkin. W uroczy...
W Teksasie powstaje resort przeznaczony wyłącznie dla kobiet. Wśród atrakcji, oprócz strefy wypoczynku i SPA, zn...
Na fryzie pod pierwszym balkonem wieży Eiffla jej twórca kazał wygrawerować 72 nazwiska wybitnych francuskich na...
Turystyfikacja – tak mieszkańcy Paryża określają politykę miasta, które w ubiegłym roku odwiedziło 48,7 miliona...
Zlokalizowane w małych japońskich miejscowościach szkoły, które nie są już wykorzystywane zgodne z przeznaczenie...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas