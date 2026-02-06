Wielkimi krokami zbliża się premiera jednego z najbardziej oczekiwanych i zarazem kontrowersyjnych filmów tego roku – „Wichrowych Wzgórz” w reżyserii Emerald Fennell, kolejnej już adaptacji kultowej powieści Emily Brontë z 1847 r. W główne postacie – Cathy Earnshaw i Heathcliffa – wcielili się Margot Robbie i Jacob Elordi.

Kluczowymi miejscami, w których toczy się fabuła powieści i filmu, są dwie posiadłości: należący do rodziny Earnshaw zaniedbany, nieprzyjazny dwór Wuthering Heights (tytułowe Wichrowe Wzgórza) oraz Thrushcross Grange, czyli Drozdowe Gniazdo – okazała, stanowiąca całkowite przeciwieństwo Wichrowych Wzgórz siedziba rodziny Lintonów.

Pokój Cathy z „Wichrowych Wzgórz” do wynajęcia na Airbnb

To właśnie w Drozdowym Gnieździe Cathy nareszcie doświadcza uroków wygodnego, spokojnego życia członkini jednej z najbogatszych rodzin w okolicy. Jednym z najważniejszych pomieszczeń, w których toczy się akcja, jest luksusowy pokój głównej bohaterki.

Podobnie jak całą scenografię najnowszej filmowej adaptacji „Wichrowych Wzgórz”, pokój Cathy zaprojektowała scenografka Suzie Davies. Monochromatyczne pomieszczenie utrzymano w odcieniach cielistego różu, co – jak przyznaje sama Davies – ma kluczowe znaczenie dla wymowy odbywających się w nim scen.