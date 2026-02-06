Reklama

Sypialnia jedyna w swoim rodzaju do wynajęcia. Niecodzienna darmowa oferta na Airbnb

Na platformie Airbnb pojawiła się oferta, która z pewnością zainteresuje wszystkich fanów „Wichrowych Wzgórz”. Już niebawem będzie można zupełnie za darmo przenocować w sypialni, która jest wierną kopią tej, w której kręcono zdjęcia do najnowszej filmowej adaptacji powieści Emily Brontë.

Publikacja: 06.02.2026 18:39

Już pod koniec lutego będzie można „wejść w buty” Cathy z „Wichrowych Wzgórz” i pomieszkać w jej intymnej sypialni.

Foto: Adobe Stock

Izabela Popko

Wielkimi krokami zbliża się premiera jednego z najbardziej oczekiwanych i zarazem kontrowersyjnych filmów tego roku – „Wichrowych Wzgórz” w reżyserii Emerald Fennell, kolejnej już adaptacji kultowej powieści Emily Brontë z 1847 r. W główne postacie – Cathy Earnshaw i Heathcliffa – wcielili się Margot Robbie i Jacob Elordi.

Kluczowymi miejscami, w których toczy się fabuła powieści i filmu, są dwie posiadłości: należący do rodziny Earnshaw zaniedbany, nieprzyjazny dwór Wuthering Heights (tytułowe Wichrowe Wzgórza) oraz Thrushcross Grange, czyli Drozdowe Gniazdo – okazała, stanowiąca całkowite przeciwieństwo Wichrowych Wzgórz siedziba rodziny Lintonów.

Pokój Cathy z „Wichrowych Wzgórz” do wynajęcia na Airbnb

To właśnie w Drozdowym Gnieździe Cathy nareszcie doświadcza uroków wygodnego, spokojnego życia członkini jednej z najbogatszych rodzin w okolicy. Jednym z najważniejszych pomieszczeń, w których toczy się akcja, jest luksusowy pokój głównej bohaterki.

Podobnie jak całą scenografię najnowszej filmowej adaptacji „Wichrowych Wzgórz”, pokój Cathy zaprojektowała scenografka Suzie Davies. Monochromatyczne pomieszczenie utrzymano w odcieniach cielistego różu, co – jak przyznaje sama Davies – ma kluczowe znaczenie dla wymowy odbywających się w nim scen.

Już pod koniec lutego będzie można „wejść w buty” Cathy i pomieszkać w jej intymnej sypialni, ale nie dokładnie w tej, w której kręcono sceny do „Wichrowych Wzgórz”. Na popularnej platformie Airbnb pojawiła się właśnie oferta noclegu w sypialni, która wygląda dokładnie tak samo jak ta filmowa.

Oferta dla dwóch osób dotyczy pojedynczego noclegu w sypialni w posiadłości znajdującej się w niewielkiej miejscowości Holmfield w hrabstwie West Yorkshire, gdzie mieszkała Emily Brontë. To właśnie tam nakręcono też wiele scen do filmu Fennell.

Oferta na Airbnb jest całkowicie darmowa – i bardzo ograniczona

Różowa sypialnia jest wyposażona w dwuosobowe łoże z baldachimem, rokokowy kominek, toaletkę, bogato zdobione lustra, lampy i inne elementy, które są wiernymi kopiami tych filmowych. Ofertę dopracowano w najmniejszym szczególe – gospodyni nazywa się „Cathy” i snuje opowieść o całym miejscu.

„Otwieram drzwi do mojej sypialni w Drozdowym Gnieździe. Zapraszam dwoje gości na jedną noc, podczas której będą mogli zanurzyć się w moim świecie” – czytamy w ogłoszeniu. „Miękkie ściany mają dokładnie taki sam odcień jak moja skóra, pokój służy do przebierania się i do snów” – pisze gospodyni.

Goście otrzymają ulubione śniadanie Cathy – jajka z szynką. To i wiele innych lokalnych specjałów zjedzą w jadalni, która również wygląda jak ta, która „zagrała” w filmie. Oprócz tego wśród atrakcji przewidziano jazdę konno, popołudniową herbatę, kameralny odsłuch muzyki z filmu, którą skomponowała Charli XCX oraz wizytę w muzeum poświęconym rodzinie Brontë. Co ciekawe, nocleg, wszystkie atrakcje i całość wyżywienia są darmowe.

Nietrudno się domyślić, że oferta na Airbnb stanowi część promocji „Wichrowych Wzgórz”. Mimo że premierę filmu zaplanowano na walentynki, to terminy noclegów wypadają nieco później, od 27 lutego do 4 marca 2026 r.

Źródło:
www.artnet.com

