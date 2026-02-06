Aktualizacja: 06.02.2026 21:38 Publikacja: 06.02.2026 09:33
W wieku 15 lat Valentina Pinault pojawiła się u boku mamy Salmy Hayek na okładce „Vogue Mexico”.
Publikowana raz do roku lista „30 under 30” uwzględnia 30 wpływowych osób, które przed osiągnięciem 30. roku życia mogą poszczycić się spektakularnymi osiągnięciami w świecie biznesu, polityki, sztuki czy nowoczesnych technologii. Podzielona na liczne kategorie, zawiera nazwiska ambitnych ludzi sukcesu, którzy za sprawą innowacyjnego pomysłu w reprezentowanej przez siebie dziedzinie, zdołali wprowadzić na rynek ciekawe rozwiązania, wypełniając nie tylko niszę w danej branży, ale i zapewniając sobie imponujące zarobki. – Średnio połowa ludzi żyjących obecnie na świecie ma mniej niż 30 lat. Tylko 21 osób w tym wieku ma status miliardera – można przeczytać w przewrotnym komentarzu zamieszczonym na łamach „Forbes” w kwietniu minionego roku na okoliczność publikacji rzeczonej listy.
W prestiżowym rankingu próżno wprawdzie szukać osób, które swoje 30. urodziny będą obchodzić za kilkanaście lat, a osiągnięcie pełnoletniości jest dla nich wydarzeniem odległym lub niedawnym, jednak i wybrani reprezentanci tej grupy wiekowej mogą poszczycić się majątkiem godnym pozazdroszczenia. W jaki sposób na swój finansowy sukces zapracowały najbardziej zamożne nastolatki świata i czy o ich statusie przesądziły ponadprzeciętne zdolności w różnych dziedzinach?
– Jedliśmy, tańczyliśmy, śmialiśmy się i świętowaliśmy przez cały weekend. Sto lat dla naszej ukochanej Valentiny. Możemy celebrować twoje urodziny bez końca – tak we wrześniu minionego roku Salma Hayek zaanonsowała wyjątkowe wydarzenie w życiu swojej nastoletniej córki. Wkraczająca w dorosłość Valentina Paloma Pinault mogła z tej okazji liczyć na huczną imprezę w towarzystwie licznych przyjaciół i rodziny, kilkupiętrowy, lśniący i elegancko udekorowany tort, a także szalone popisy taneczne w wykonaniu rodziców: nominowanej do Oscara odtwórczyni roli Fridy Kahlo w biograficznym filmie „Frida” oraz francuskiego miliardera François-Henri Pinault, prezesa grupy Kering, zarządzającej luksusowymi markami takimi jak Gucci, Saint Laurent, Balenciaga i Alexander McQueen. Wprawdzie nastolatka nie dzieli się z przedstawicielami światowych mediów swoimi planami zawodowymi, jednak, wychowana w blasku fleszy, często pojawia się u boku zamożnych rodziców na pokazach mody czy premierach filmowych, co z pewnością stanowi niebagatelne przygotowanie do ewentualnej przyszłej kariery w show-biznesie.
W wieku 15 lat Valentina pojawiła się u boku mamy na okładce „Vogue Mexico”, a w obszernym artykule zamieszczonym wówczas na łamach poczytnego magazynu pojawiły się nie tylko liczne zdjęcia urodziwego duetu matka – córka, ale i słowa świadczące o ich zażyłości i wielu wspólnych zainteresowaniach. – Mamy bardzo podobny gust, więc często podbieramy sobie ubrania ze swoich szaf. Natomiast Valentina z pewnością lepiej ode mnie radzi sobie w kwestii makijażu. Wiele się od niej uczę – mówiła wówczas odtwórczyni roli Marthy Beck w filmie „Samotne serca”.
Jak podaje magazyn „The Netizens Report”, majątek najmłodszej z czworga dzieci francuskiego przedsiębiorcy szacowany jest na 12 mln dol., co wkraczającej w dorosłość osobie mającej w dalszej perspektywie możliwość odziedziczenia rodzinnego majątku w wysokości 40 mld dol. zapewnia niezachwiane miejsce na liście najbardziej zamożnych nastolatek świata.
Na swoje miejsce w takim zestawieniu niestrudzenie pracuje też ambitna córka innej gwiazdorskiej pary, Beyoncé i Jay-Z, Blue Ivy Carter. Jako siedmiolatka wystąpiła u boku mamy w teledysku „Brown Skin Girl”, w którym kadry z rodzinnych zabaw przeplatały się z pierwszymi występami tanecznymi i wokalnymi dziewczynki. – Nie zamieniłabym cię na nikogo innego – śpiewa w jednej z ostatnich scen wideoklipu, odważnie spoglądając w obiektyw kamery. Muzyczny debiut był dla niej nie tylko okazją do pojawienia się we wspólnym nagraniu u boku takich gwiazd jak między innymi Lupita Nyong'o, Naomi Campbell czy Kelly Rowland, ale i sposobnością do otrzymania pierwszej znaczącej nagrody. Podczas ceremonii rozdania nagród Grammy w 2021 r., teledysk został wyróżniony w kategorii „Best Music Video”, dzięki czemu Blue Ivy Carter trafiła do „Księgi Rekordów Guinnessa” jako najmłodsza zdobywczyni muzycznej statuetki.
Swój talent taneczny miała okazję doskonalić podczas kolejnych występów scenicznych, towarzysząc mamie w trakcie występów w ramach tras koncertowych „Renaissance World Tour” i „Cowboy Carter”, odpowiednio w latach 2023 oraz 2024-2025. Przed dwoma laty nastolatka zadebiutowała w charakterze lektorki użyczającej głosu księżniczce Kiarze w filmie „Mufasa: Król Lew”. – Moja wspaniała córeczko, to twój wieczór. Ciężko pracowałaś i osiągnęłaś piękny efekt. Całą twoją rodzinę rozpiera duma. Nie przestawaj błyszczeć – pisała na Instagramie mama debiutującej aktorki dubbingowej w dniu premiery filmu. Osiągnięcia najstarszej z trojga dzieci muzycznych gigantów, a także fortuna zgromadzona za sprawą działalności artystycznej i biznesowej Beyoncé i Jay-Z, łącznie nagrodzonych 60 statuetkami Grammy (35 nagród trafiło do autorki hitu „Single Ladies”, a o dziesięć mniej do jej męża) sprawiają, że Blue Ivy mimo młodego wieku dysponuje majątkiem wycenianym na 500 mln dol. Sądząc po jakości jej występów i regularnie doskonalonych umiejętnościach tanecznych, pomnażanie go stanowi jedynie kwestię czasu.
Zarobkami nieco innego rzędu, nadal uzasadniającymi jednak obecność w rankingu najbardziej zamożnych nastolatek świata, może poszczycić się 15-letnia Brooklynn Prince. W 2017 r. wcieliła się w rolę niepokornej Moonee w docenionym przez krytyków filmie Seana Bakera „The Florida Project”, za którą otrzymała nagrodę Critics’ Choice w kategorii Najlepszy Młody Aktor/Aktorka. – Chciałabym podziękować wspaniałej ekipie, z którą pracowałam nad filmem. Po ceremonii wszyscy powinniśmy pójść na dobry deser – mówiła, odbierając pierwszą w swojej zawodowej karierze statuetkę i bezskutecznie usiłując przy tym powstrzymać łzy.
Spektakularny sukces pierwszej produkcji z jej udziałem zaowocował kolejnymi rolami, między innymi w filmach „Monsters at Large”, „LEGO® PRZYGODA 2”, „Guwernantka”, „Settlers”, „Kokainowy miś”, „Córka króla moczarów”, „Little Wing”, a także w serialu „Home Before Dark”. 15-letnia obecnie aktorka ma też w swoim dorobku role dubbingowe w filmach animowanych „Angry Birds 2” oraz „Jedyny i niepowtarzalny Ivan”. Jako pomysłodawczyni, producentka i reżyserka filmu „Happy Thanksgiving” powstałego w ramach projektu szkolnego, została laureatką nagrody Audience Choice Award podczas festiwalu filmowego dla młodych twórców All American High School Film Festival. Jej dotychczasowe osiągnięcia pozwoliły zgromadzić majątek szacowany na 18 mln dol., a artykułowane podczas licznych wywiadów plany kontynuowania kariery aktorskiej i reżyserskiej pozwalają wierzyć, że seria kolejnych sukcesów jeszcze przed nią.
Jej 17-letnia koleżanka po fachu, Mia Talerico, również od najmłodszych lat angażowana jest w projekty, które mają zapewnić jej bezpieczeństwo finansowe. Już jako dwulatka zaczęła występować w serialu komediowym „Powodzenia, Charlie”, wcielając się w rolę pełnej uroku, tytułowej bohaterki. W jej zawodowym portfolio znajduje się też udział w filmie świątecznym „Powodzenia, Charlie: Szerokiej drogi” oraz w serialu „Mani”. Aktywna w mediach społecznościowych aktorka ma 1,3 mln obserwujących na Instagramie, gdzie regularnie zamieszcza porady dotyczące ciekawych stylizacji, nowości kosmetycznych czy inspiracji kulinarnych. – Najlepsza telewizyjna córka, jaką można sobie wymarzyć i do tego wspaniale gotuje – można przeczytać pod jednym z nagrań z udziałem Ericka Allana Kramera, wcielającego się w rolę taty serialowej Charlie. Zawodowa aktywność od najmłodszych lat, a także charyzma, która przyciąga szerokie grono obserwatorów nastoletniej gwiazdy sprawiają, że przed wkroczeniem w dorosłość ma ona na swoim koncie niebagatelne oszczędności szacowane na 2,5 mln dol.
Majątek pozyskany za sprawą aktywności innej niż ta związana ze światem show-biznesu niestrudzenie gromadzi Pranjali Awasthi, 18-letnia założycielka start-upu Delv.AI. Pochodząca z Indii młoda przedsiębiorczyni miała zaledwie 13 lat, gdy po przeprowadzce z rodzinnego kraju do Stanów Zjednoczonych rozpoczęła staż na Międzynarodowym Uniwersytecie Florydy (oryg. Florida International University) w celu zgłębienia wiedzy na temat kodowania i poszerzenia umiejętności wpajanych jej od najmłodszych lat przez tatę zajmującego się programowaniem komputerowym. Nauka okazała się przydatna w dalszych zawodowych aktywnościach uzdolnionej nastolatki. Powstała z jej inicjatywy aplikacja oparta na technologii AI ma wspomagać proces wyszukiwania, katalogowania i streszczania informacji pozyskiwanych z różnorodnych źródeł: nie tylko stron internetowych, ale i plików w formacie Word, PDF czy CSV. Ożywione zainteresowanie wysoce wyspecjalizowaną usługą zaowocowało kontraktami opiewającymi na 450 tys. dol., a ambitna założycielka pracuje obecnie nad kolejną aplikacją, którą nazywa „ChatemGPT z rękami”. Dash ma służyć nie tylko do szybkiego gromadzenia informacji, ale i podejmowania działań związanych z przekazaniem zgromadzonych danych we wskazane miejsca. – Aplikacja korzysta z zawartości dostępnych u danego użytkownika źródeł i na podstawie wpisanych uprzednio poleceń finalizuje zadania. Na przykład: przekazuje informację o znalezionych danych, uzupełnia je w systemie operacyjnym, a następnie generuje notyfikację mailową do klienta, który zamówił usługę. Na tym polega zadanie Dash, agenta AI, który pomoże ci w bieżących obowiązkach – tak w konkretny i zwięzły sposób nastolatka opisuje nowo powstałą aplikację w nagraniu zamieszczonym na platformie X. Pomysłów na kolejne podobne rozwiązania nie brakuje, a krótkie filmiki dokumentujące postępy prac nad nowymi narzędziami AI zamieszczane są w mediach społecznościowych nastolatki regularnie. Według obliczeń „Times of India” założone przez Pranjali Awasthi firmy warte są ok. 12 mln dol. Sądząc po tempie rozwoju kolejnych aplikacji, oszczędności młodej przedsiębiorczyni mogą w nadchodzących latach zostać pomnożone.
Zyskane mimo młodego wieku pokaźne rezerwy finansowe bywają wprawdzie zasługą zamożnych rodziców, ale, jak pokazują powyższe przykłady, nie jest to jedyny scenariusz osiągnięcia sukcesu przed 18. urodzinami. Czynników przesądzających o powodzeniu poszczególnych planów na gromadzenie majątku może być od kilku do kilkuset… milionów.
