Publikowana raz do roku lista „30 under 30” uwzględnia 30 wpływowych osób, które przed osiągnięciem 30. roku życia mogą poszczycić się spektakularnymi osiągnięciami w świecie biznesu, polityki, sztuki czy nowoczesnych technologii. Podzielona na liczne kategorie, zawiera nazwiska ambitnych ludzi sukcesu, którzy za sprawą innowacyjnego pomysłu w reprezentowanej przez siebie dziedzinie, zdołali wprowadzić na rynek ciekawe rozwiązania, wypełniając nie tylko niszę w danej branży, ale i zapewniając sobie imponujące zarobki. – Średnio połowa ludzi żyjących obecnie na świecie ma mniej niż 30 lat. Tylko 21 osób w tym wieku ma status miliardera – można przeczytać w przewrotnym komentarzu zamieszczonym na łamach „Forbes” w kwietniu minionego roku na okoliczność publikacji rzeczonej listy.

W prestiżowym rankingu próżno wprawdzie szukać osób, które swoje 30. urodziny będą obchodzić za kilkanaście lat, a osiągnięcie pełnoletniości jest dla nich wydarzeniem odległym lub niedawnym, jednak i wybrani reprezentanci tej grupy wiekowej mogą poszczycić się majątkiem godnym pozazdroszczenia. W jaki sposób na swój finansowy sukces zapracowały najbardziej zamożne nastolatki świata i czy o ich statusie przesądziły ponadprzeciętne zdolności w różnych dziedzinach?



Valentina Paloma Pinault. Czego może nauczyć się od niej mama Salma Hayek?

– Jedliśmy, tańczyliśmy, śmialiśmy się i świętowaliśmy przez cały weekend. Sto lat dla naszej ukochanej Valentiny. Możemy celebrować twoje urodziny bez końca – tak we wrześniu minionego roku Salma Hayek zaanonsowała wyjątkowe wydarzenie w życiu swojej nastoletniej córki. Wkraczająca w dorosłość Valentina Paloma Pinault mogła z tej okazji liczyć na huczną imprezę w towarzystwie licznych przyjaciół i rodziny, kilkupiętrowy, lśniący i elegancko udekorowany tort, a także szalone popisy taneczne w wykonaniu rodziców: nominowanej do Oscara odtwórczyni roli Fridy Kahlo w biograficznym filmie „Frida” oraz francuskiego miliardera François-Henri Pinault, prezesa grupy Kering, zarządzającej luksusowymi markami takimi jak Gucci, Saint Laurent, Balenciaga i Alexander McQueen. Wprawdzie nastolatka nie dzieli się z przedstawicielami światowych mediów swoimi planami zawodowymi, jednak, wychowana w blasku fleszy, często pojawia się u boku zamożnych rodziców na pokazach mody czy premierach filmowych, co z pewnością stanowi niebagatelne przygotowanie do ewentualnej przyszłej kariery w show-biznesie.

W wieku 15 lat Valentina pojawiła się u boku mamy na okładce „Vogue Mexico”, a w obszernym artykule zamieszczonym wówczas na łamach poczytnego magazynu pojawiły się nie tylko liczne zdjęcia urodziwego duetu matka – córka, ale i słowa świadczące o ich zażyłości i wielu wspólnych zainteresowaniach. – Mamy bardzo podobny gust, więc często podbieramy sobie ubrania ze swoich szaf. Natomiast Valentina z pewnością lepiej ode mnie radzi sobie w kwestii makijażu. Wiele się od niej uczę – mówiła wówczas odtwórczyni roli Marthy Beck w filmie „Samotne serca”.