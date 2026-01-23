Aktualizacja: 23.01.2026 11:05 Publikacja: 23.01.2026 09:20
Księżniczka Brabancji, córka króla Filipa i królowej Matyldy, w ostatnich latach udowodniła, że jest nie tylko jedną z najpopularniejszych, ale i najlepiej wykształconych członkiń europejskich rodów królewskich.
Opublikowany 24 października minionego roku portret najstarszej z czworga dzieci króla Filipa I Koburga oraz jego żony, królowej Matyldy, przedstawia delikatnie uśmiechniętą młodą kobietę refleksyjnie spoglądającą poza kadr. Falowane, półdługie włosy miękko opadają na jej ramiona, a naturalny makijaż podkreśla jej delikatną urodę. – Pałac Królewski opublikował nowe zdjęcie księżniczki Elżbiety z okazji jej 24 urodzin. Wszystkiego najlepszego dla księżniczki Brabancji – brzmiał umieszczony pod fotografią podpis. Podany w czterech językach – angielskim, francuskim, niemieckim i holenderskim – subtelnie podkreśla wielojęzyczność następczyni tronu Belgii. Jako absolwentka i studentka uczelni znajdujących się w czołówce światowych rankingów, 24-latka ma coraz więcej możliwości wykorzystania nabytych umiejętności w praktyce. W bieżącym roku czekają ją kolejne wyzwania.
– Księżniczka Brabancji, córka króla Filipa i królowej Matyldy, w ostatnich latach udowodniła, że jest nie tylko jedną z najpopularniejszych, ale i najlepiej wykształconych członkiń europejskich rodów królewskich. Następczyni belgijskiego tronu doskonali swoje umiejętności w najbardziej prestiżowych instytucjach edukacyjnych na świecie, a jednocześnie znajduje czas na uświetnianie swoją obecnością bankietów i uroczystości państwowych – pisano na łamach „Tatler” w artykule poświęconym księżniczce Brabancji. Do obszernego materiału dołączono serię kilkunastu zdjęć dokumentujących ceremonie, w których brała udział – od parady z okazji Narodowego Dnia Belgii poprzez koronację króla Karola III w maju 2023 r., ślub następcy tronu Jordanii, celebrację 18. urodzin księżniczki Ingrid Aleksandry w Norwegii i księcia Christiana w Danii, po uczestnictwo w ceremonii wodowania belgijskiego statku badawczego RV Belgica czy transmitowany w belgijskiej telewizji w świąteczny poranek bożonarodzeniowy koncert w Pałacu Królewskim. Każda z wymienionych uroczystości stała się okazją nie tylko do zaprezentowania zgromadzonym nienagannych stylizacji pochodzących z kolekcji topowych projektantów, ale i szlifowania umiejętności, które okażą się przydatne w przejmowaniu kolejnych obowiązków wynikających z pełnionej funkcji w belgijskiej rodzinie królewskiej.
Najstarsza z czworga potomstwa obecnego króla Belgii – siostra urodzonego w 2003 r. Gabriela, dwa lata później Emmanuela oraz 17-letniej obecnie Eléonore – coraz częściej bierze też udział w spotkaniach dyplomatycznych, towarzysząc obecnemu monarsze Belgii i tym samym wdrażając się w obowiązki, które po objęciu belgijskiego tronu staną się jej udziałem. Jedno z nich miało miejsce na początku stycznia bieżącego roku. 24-latka miała wówczas okazję poznać czołowych reprezentantów Unii Europejskiej, takich jak belgijski minister spraw zagranicznych Maxime Prévot, przewodniczący Rady Europejskiej António Costa i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, a także w praktyce wykorzystać swoją wiedzę na temat polityki zagranicznej. Odbywające się w Pałacu Królewskim w Brukseli rozmowy miały dla niej, jak to ujął belgijski dziennikarz Wim Dehandschutter, charakter „nie tylko symboliczny, ale i edukacyjny”. – Z racji wybranych studiów księżniczka uważnie śledzi bieżące wydarzenia międzynarodowe – relacjonował w wywiadzie z magazynem „Hello!” – Rozmowy w takim gronie były wyjątkową okazją do połączenia teorii z praktyką – dodał, odnosząc się do bieżącej edukacji następczyni belgijskiego tronu. Absolwentka historii i polityki na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz studentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Harvardzkim, w maju bieżącego roku zakończy edukację w drugiej z wymienionych placówek. W przeszłości brała udział w programie Yale Young Global Scholars na Uniwersytecie Yale, ukończyła dwuletni kurs na United World College w Walii, a następnie uzyskała maturę w trybie międzynarodowym. Podążając śladami ojca, ma też za sobą szkolenie w Królewskiej Akademii Wojskowej zwieńczone otrzymaniem stopnia oficerskiego we wrześniu 2023 r. – Patrząc na was, przywołuję w myślach wspaniałe wspomnienia z czasów spędzonych w Królewskiej Akademii Wojskowej. Odczuwam tę samą dumę, która towarzyszyła mi, gdy prawie czterdzieści lat temu ukończyłem szkolenie pilota myśliwskiego i spadochroniarza. Wiem, jakie trudności musieliście pokonać, by dotrzeć do tego miejsca. Jednocześnie mam świadomość tego, że jest to dla was cenne i niezwykle rozwijające doświadczenie – mówił wówczas król Belgii do 95 absolwentów szkoły obecnych na uroczystości.
Gruntowne wykształcenie, znajomość protokołu dyplomatycznego i orientacja w bieżących wydarzeniach politycznych okazały się niezbędne podczas kolejnego styczniowego spotkania z udziałem 24-letniej następczyni belgijskiego tronu. Księżniczka pojawiła się u boku rodziców podczas wizyty przywódców państw NATO w rezydencji rodziny królewskiej, Zamku Laeken. Wśród ponad stu zaproszonych gości znaleźli się między innymi sekretarz generalny NATO Mark Rutte, minister spraw zagranicznych Maxime Prévot czy minister obrony Theo Francken. – To spotkanie stanowi okazję do dalszego podnoszenia kwalifikacji przyszłej królowej i przejścia do kolejnego etapu przygotowań przed objęciem nowych obowiązków w rodzinie królewskiej – wyjaśniał na łamach magazynu „Hello!” Wim Dehandschutter.
Ten etap zbliża się wielkimi krokami. Wraz z ukończeniem studiów oraz ukończeniem 25 roku życia najstarsza córka belgijskiego monarchy zyska możliwość przejęcia nowych obowiązków w pełnym wymiarze. – To przełomowy rok dla księżniczki Elżbiety. Nie tylko oficjalnie zakończy edukację w maju, ale i w październiku będzie obchodzić swoje 25 urodziny. To symboliczny wiek, który oznacza jej nowy status w monarchii – podkreśla Dehandschutter. W praktyce przekłada się to nie tylko na częstszą obecność w uroczystościach podobnych do tych, w których księżniczka miała okazję uczestniczyć w minionych latach, ale i na otrzymanie własnego gabinetu i zyskanie zespołu doradców. Oficjalny portret upubliczniony z tej okazji przez rodzinę królewską będzie z pewnością stanowił symboliczne podkreślenie nowo zyskanego statusu.
