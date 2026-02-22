Cindy Crawford skończyła 60 lat: Ważne, żeby dobrze czuć się we własnej skórze

Choć Cindy Crawford w 2000 r., zakończyła pełnoetatową karierę modelki, pozostała aktywna: stworzyła markę, linię mebli i wydała książkę.
„Mając trzydzieści lat czułam: »wow, jestem dorosła«. Potem przyszła czterdziestka. (…) Pracowałam, byłam młodą mamą, ciągle gdzieś biegałam – to był bardzo intensywny czas. I czterdziestka była łatwa. Naprawdę. Życie było wtedy tak intensywne, że nawet specjalnie się nad tym nie zastanawiałam. Pięćdziesiątka była dla mnie trudna. Pamiętam, jak powiedziałam komuś: „w pięćdziesiątce nie ma już nic dziewczęcego” – opowiada Cindy Crawford w wideo opublikowanym na Instagramie z okazji 60. urodzin. – „Nie mam żadnych wielkich obaw ani myśli typu: »Ojej, mam 60 lat«. (…) Zrozumiałam, że wciąż jest przede mną tak wiele do zrobienia, nauczenia się i przeżycia. Tak, kocham przeszłość. Miałam niesamowite życie. Ale równie ważne jest to, by codziennie wstawać z ciekawością, nadal chcieć się uczyć i rozwijać, i po prostu dobrze czuć się we własnej skórze.
Cindy Crawford od dekad pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy świata mody. Jej uroda, energia i elegancja sprawiają, że wciąż inspiruje kobiety na całym świecie. Nie tylko jako supermodelka, lecz także jako kobieta, która z wiekiem zyskuje pewność siebie i wewnętrzny spokój. Podkreśla znaczenie codziennych rytuałów, dzięki którym zachowuje znakomitą formę.
Zwykle budzi się wcześnie, ale nie rzuca się od razu w wir obowiązków. Jej poranek to rytuał uważności: chwila na oddech, wdzięczność i przygotowanie ciała do dnia. Zanim wypije kawę, wykonuje trening, najczęściej pilates, który wzmacnia mięśnie, poprawia postawę i dodaje energii.
Na śniadanie, około godz. 10:00 przygotowuje odżywczy koktajl, który stał się jej znakiem rozpoznawczym. To mieszanka: mleka kokosowego, kolagenu, białka w proszku, kakao, siemienia lnianego, nasion konopi, szpinaku, mięty i połowy banana (by ograniczyć cukier). Poza tym nie stosuje restrykcyjnych diet, ale zna swoje ciało i wie, co jej służy, a co nie. Zwykle ogranicza gluten, bo źle się po nim czuje, ale podczas podróży po Europie pozwala sobie na makaron bez ograniczeń i wyrzutów sumienia.
W kwestii pielęgnacji skóry wierzy w rutynę. Jej pielęgnacja jest prosta, ale regularna. Kluczowym jej elementem są kosmetyki Meaningful Beauty, marki, którą stworzyła z dr. Jeanem-Louisem Sebaghem: serum, krem na dzień z SPF, krem pod oczy, krem na noc lub olejek. Nie ukrywa, że medycyna estetyczna jest częścią jej dbania o siebie, ale w sposób bardzo przemyślany i daleki od przesady. Jej filozofia opiera się na subtelności: poprawiać, ale nie zmieniać; wspierać naturalne procesy, a nie walczyć z czasem. Regularnie szczotkuje również skórę na sucho, korzysta z sauny i zimnych kąpieli, stosuje balsamy i maski odżywcze, zwłaszcza na stopy, które – jak mówi – potrafią zdradzić wiek szybciej, niż nam się wydaje.
To jedna z tych postaci, które nie tylko uczestniczyły w historii mody. Cindy Crawford ją współtworzyła. Od końca lat 80. XX wieku jej twarz, sylwetka i charakterystyczny pieprzyk stały się symbolami nowej ery supermodelek: kobiet silnych, wszechstronnych i obecnych w kulturze masowej na niespotykaną wcześniej skalę. Jej kariera nabrała rozpędu w 1987 r., kiedy pojawiła się w czołówce filmu „Sekret mojego sukcesu”. Trzy lata później znalazła się na legendarnej okładce brytyjskiej edycji magazynu „Vogue” z Christy Turlington, Lindą Evangelistą, Tatjaną Patitz i Naomi Campbell – piątki, która na zawsze zmieniła oblicze mody. W tym samym roku wystąpiła w kultowym teledysku George’a Michaela „Freedom! ’90”, cementując swój status „globalnej ikony”.
W latach 90. była wszędzie: na ponad 500 okładkach magazynów, w kampaniach największych domów mody i na wybiegach od Versace po Chanel. Jej obecność łączyła luksus z przystępnością – była jednocześnie supermodelką i dziewczyną z sąsiedztwa, co czyniło ją wyjątkową na tle epoki. Nie ograniczała się jednak tylko do wybiegów. Prowadziła program modowy w MTV, występowała w reklamach Pepsi, grała w filmach i teledyskach. Jej obecność w kulturze masowej była tak silna, że stała się symbolem czasów, w których moda, muzyka i telewizja przenikały się jak nigdy wcześniej.
Czerwona sukienka Versace, którą założyła na Oscary w 1991 r., stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych looków dekady. Kopiowano ją na całym świecie, a jej wpływ na modę wieczorową rezonuje do dziś.
Choć w 2000 r., zakończyła pełnoetatową karierę modelki, pozostała aktywna: stworzyła markę, linię mebli i wydała książkę. Wciąż pojawia się w kampaniach i na wybiegach, a jej powrót na pokaz Versace w 2017 r., u boku Claudii Schiffer, Naomi Campbell, Heleny Christensen i Carli Bruni, był jednym z najbardziej symbolicznych momentów współczesnej mody.
„Najważniejsi są dla mnie ludzie w moim życiu i relacje, które utrzymuję. Mam wspaniałe życie rodzinne, nadal jestem mężatką, nadal kocham męża i nadal mam bliskie relacje z mamą i siostrami. Ważne jest dla mnie również dzielenie się tym, co mam z innymi. Jestem wdzięczna za satysfakcjonującą karierę, podróże i wszystko inne, ale to ludzie, których spotkałam na tej drodze, sprawili, że była ona niesamowita. Bardzo to doceniam” – powiedziała Cindy Crawford w najnowszym wywiadzie dla NewBeauty Magazine.
To kobieta, która zdefiniowała, kim jest supermodelka – nie tylko twarzą kampanii, ale osobowością, marką i inspiracją. Jej wpływ na przemysł modowy trwa, a obecność jej dzieci w tej branży sprawia, że dziedzictwo przechodzi na kolejne pokolenie.
Trzy lata po rozwodzie z gwiazdą filmu „Pretty Woman”, aktorem Richardem Gere’em, Cindy Crawford wyszła za mąż za modela i biznesmena Rande Gerbera. Mają dwoje dzieci: 27-letniego Presleya Walkera Gerbera i 25-letnią Kaię Jordan Gerber. Oboje kontynuują tradycje rodzinne i bardzo się wspierają.
Presley debiutował w wieku 16 lat podczas pokazu Moschino Resort w Los Angeles. Dwa lata później wystąpił wraz ze swoją matką w reklamie Pepsi. Kampania była odtworzeniem kultowej reklamy z Super Bowl z 1992 r.. „Włączenie do niej następnego pokolenia, syna Presleya, sprawia, że jest ona jeszcze bardziej rodzinna” – powiedziała Crawford magazynowi „People”. – „Mam nadzieję, że wywoła to u ludzi ciepłe uczucia”.
Kaia poszła w ślady matki, zaczynając swoją karierę modelki w wieku 10 lat dzięki Versace. Cztery lata później pojawiła się na okładce „Vogue”. Od tego czasu Kaia chodziła po wybiegach dla takich marek jak Calvin Klein, Burberry, Alexander Wang, Miu Miu czy Givenchy. Została twarzą kampanii dla Marc Jacobs Beauty, Omega, YSL Beauté. Zdobyła tytuł Modelki Roku konkursu Fashion Awards w Londynie.
„Jesteśmy zgraną rodziną, zwłaszcza ja i moja siostra, więc to naprawdę fajna sprawa” – mówił Presley w wywiadzie dla magazynu „People”. – „Połowę czasu spędzamy razem w podróży, więc nie czujemy się tak samotni”. Oboje mają wytatuowane imiona swojego rodzeństwa.
Kilka lat temu młody model opowiedział o swojej walce z depresją. W podcaście „Studio 22” w 2023 r., nazwał dbanie o swoje zdrowie psychiczne pracą na okrągło. „Borykając się z problemami zdrowia psychicznego, depresją i innymi rzeczami, które się z tym wiążą, uważam, że jeśli pomogę jednej osobie lub stu osobom wyjść z sytuacji, w której sam kiedyś się znalazłem, to muszę to zrobić” – wyznał.
Cała rodzina jest zaangażowana w działania charytatywne i prozdrowotne, chętnie biorą udział w licznych wydarzeniach organizowanych w szpitalach i ośrodkach onkologicznych. „Zaszczepiłam im to” – z dumą podkreśla Cindy Crawford, mówiąc o swoich dzieciach.
