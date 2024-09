Córka Cindy Crawford skopiowała jej kreację sprzed 30 lat. Wskrzesi dawny trend?

Czytaj więcej Jej historia Cindy Crawford o sobie: Nie lubię określenia „byłam modelką” Zapytana przez Naomi Campbell o przełomowy moment w karierze, Cindy Crawford wymienia okładkę „Vogue” w 1986 roku. W kolejnych dekadach jej twarz ozdobiła ponad 1000 innych okładek, a działalność utorowała drogę kolejnym modelkom. Jak tego dokonała?

Historia LBD – sukienki bandażowej

Sukienka bandażowa powstała na początku lat 90. XX wieku, czyli dokładnie wtedy, kiedy Cindy Crawford była u szczytu kariery. Wymyślił ją młody projektant Hervé Peugnet, znany też jako Hervé Léger oraz Hervé L. Leroux. Właściwie nazywał się Peugnet, ale Karl Lagerfeld, dla którego zaczął pracować w Fendi, uznał to nazwisko za niezgrabne i zaproponował Léger. Zgodnie z sugestią kreatora, młody projektant zaczął go używać i wykorzystał również, gdy tworzył własną markę. Kiedy jego firmę przejął Max Azria, Léger zmienił nazwisko na Leroux i pod nim tworzył kolejne dzieła. W każdym razie: w 1993 roku na jednym z jego pokazów krytyk „New York Times” zwrócił uwagę na „elastyczne paski materiału zszyte razem w celu stworzenia obcisłych sukienek". Pierwsze projekty tego rodzaju były obcisłe i idealnie przylegały do ciała. Kolejne, jak choćby te prezentowane dwa lata później przez Karen Mulder, Cindy Crawford i Evę Herzigovą, miały bandażowe topy, ale rozkloszowane spódnice. Nowi właściciele firmy nie byli jednak zainteresowani kontynuowaniem tej linii. Do czasu.

"Bandaż był tylko niewielką częścią (materiałów, których używał – red.), ale to właśnie on przyciągał największą uwagę, więc zdaliśmy sobie sprawę, że to esencja Hervé" – opowiada w magazynie „Glamour” Lubov Azria, dyrektor kreatywna BCBG Max Azria Group. W 1998 roku postanowiono odtworzyć te projekty. Choć wydawało się, że pomysł jest prosty, opracowanie odpowiedniego sposobu szycia LBD, jak w skrócie nazywa się ten model, zajęło ich firmie pięć lat. Starano się rozgryźć koncepcję projektanta na podstawie jego archiwów. Analizowano zdjęcia z pokazów, skupowano sukienki na serwisach aukcyjnych i od kolekcjonerów. W końcu w Paryżu udało się znaleźć kobietę, która miała wiele różnych egzemplarzy sukni i była skłonna się z nimi rozstać.

Około 2007 roku „bandażówka" znowu święciła triumfy. Chodziły w niej takie gwiazdy jak Rihanna, Victoria Beckham i Kim Kardashian. Ta ostatnia dostała ją w prezencie od marki. ”Nosiła ją przez pięć dni z rzędu. Nie znała nawet jej ceny, powiedziała tylko, że nie może jej zdjąć, bo tak bardzo ją kocha” – wspomina Lubov Azria.

Teraz mówi się, że dzięki stylizacji Kai Gerber z Toronto niebawem LBD znów zacznie się coraz częściej pojawiać na czerwonych dywanach. Czas pokaże, czy faktycznie tak się stanie.