Cindy Crawford inspiruje do zmiany myślenia o starzeniu się. Powiedziała ważne słowa

Ma 58 lat. Pierwsze sesje zdjęciowe realizowała, będąc uczennicą liceum. Wzięła udział w konkursie Look of the Year organizowanym przez agencję Elite Model Management, co sprawiło, że jej kariera nabrała tempa. Jako 20-latka mogła się już poszczycić trzema okładkami „Vogue’a”. W latach 90. należała do wielkiej szóstki top modelek rozpoznawalnych na całym świecie. Jej charakterystyczny pieprzyk nad ustami stał się jednym z symboli popkultury.

Reklama

Cindy Crawford o starzeniu się

W niedawnym wywiadzie dla BBC Cindy Crawford opowiedziała o swoim ewoluującym podejściu do piękna i koncepcji "utrzymania wieku". Choć nie zawsze była do tego przekonana, według niej Ze starzeniem się nie należy walczyć, ale zaakceptować je i celebrować. Podkreśliła też znaczenie uznania mądrości i doświadczenia, które przychodzą z wiekiem.

Supermodelka powiedziała, że piękno to dla niej dbanie o siebie, pewność siebie i dobre czuciu się we własnej skórze, a nie pogoń za nieosiągalnymi ideałami młodości. Cindy Crawford pozytywnie ocenia praktyki utrzymania wieku, które obejmują dbanie o ciało i umysł, ale nie mają na celu cofnięcia czasu za wszelką cenę. "Utrzymywanie wieku nie oznacza próby wiecznego wyglądania na 20 lat" - wyjaśniła. "Oznacza inwestowanie w swoje dobre samopoczucie, poczucie pewności siebie i pokazywanie się jako najlepsza wersja siebie na każdym etapie życia" - doprecyzowała.

Czytaj więcej Moda Córka Cindy Crawford skopiowała jej kreację sprzed 30 lat. Wskrzesi dawny trend? Ta sama fryzura, sylwetka i ten sam naturalny wdzięk, a na dodatek dopasowana bandażowa sukienka z fiszbinami przy dekolcie. Kilka dni temu Kaia Gerber założyła kreację niemal identyczną jak ta, w której Cindy Crawford pojawiła się u boku Richarda Gere'a w 1993 roku. Czy to wielki powrót znanego trendu?

Kariera Cindy Crawford nadal trwa. Modelka jest ambasadorką marek Donna Karan i Good American. "Szczerze mówiąc, nie miałam pojęcia, że w tym wieku nadal będę robić sobie zdjęcia" – mówiła w wywiadzie, ale jednocześnie doskonale wie, że jest przykładem dla innych kobiet, które przestają przejmować się swoim wiekiem. Za jej sprawą wracają też trendy lat 90. Wskrzesza je między innymi jej córka, również modelka, 23-letnia Kaia Gerber. Na Festiwal Filmowy w Toronto założyła białą bandażową suknię Hervé Léger odtwarzając słynną kreację jej matki z gali rozdania Oscarów z 1993 roku. "Nigdy nie sądziłam, że trendy powrócą w taki sposób" – przyznała Cindy Crawford.