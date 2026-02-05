Z tego artykułu się dowiesz: Jaka jest różnica między tradycyjnymi chronotypami snu a nowo odkrytymi podtypami?

Jakie cechy charakteryzują pięć zdefiniowanych podtypów snu?

Jakie zmienne wykorzystano w badaniach do klasyfikacji podtypów snu?

Jakie są różnice w stanie zdrowia i zachowaniach pomiędzy poszczególnymi podtypami snu?

Badania zostały przeprowadzone na Uniwersytecie McGill w Montrealu. Ich wyniki opublikowano w czasopiśmie „Nature Communications”. „Wykorzystując sztuczną inteligencję, naukowcy połączyli obrazowanie mózgu z kwestionariuszami i dokumentacją medyczną ponad 27 tys. dorosłych z brytyjskiego Biobanku. W pracy wykorzystano zasoby obliczeniowe McConnell Brain Imaging Centre oraz wkład współpracowników z Uniwersytetu w Montrealu i Uniwersytetu Oksfordzkiego” – informuje kanadyjska uczelnia.

Naukowcy powiązali ze sobą takie informacje jak różnice w aktywności mózgu (objętość istoty szarej, integralność głównych szlaków istoty białej oraz wewnętrzna łączność funkcjonalna), poziomie hormonów, stylu życia czy stanie zdrowia (w tym przebyte choroby i rodzaj przyjmowanych leków, nałogi itp.). „Nasze szeroko zakrojone, multimodalne podejście pozwoliło na ujawnienie pięciu odrębnych, zdefiniowanych przez mózg biologicznych podtypów chronotypu, z których każdy charakteryzował się unikalnymi profilami behawioralnymi i klinicznymi” – czytamy w artykule „Utajone podtypy chronotypu mózgu ujawniają unikalne profile behawioralne i zdrowotne w różnych kohortach populacji”.

Trzy typy nocnych marków i dwa typy rannych ptaszków

Badacze wyróżnili trzy typy nocnych marków i dwa typy rannych ptaszków. – Te podtypy nie są definiowane wyłącznie przez porę pójścia spać lub pobudki. Odzwierciedlają one złożoną interakcję czynników genetycznych, środowiskowych i związanych ze stylem życia – wyjaśnia – Danilo Bzdok, badacz pracujący w Katedrze Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu McGill i w Instytucie Sztucznej Inteligencji MILA (Montreal Institute for Learning Algorithms), lider projektu.