Projekty odkładane latami okazują się wykonalne w grupie dzięki admin nights
Foto: Adobe Stock
Skonfrontowani z niemal niemożliwym do zrealizowania terminem wykonania kluczowego projektu, bohaterowie książki „Gra o miłość. Tajemnice Bereniki”, w obawie przed konsekwencjami opóźnień, na wiele tygodni zamykają się w biurze, by w oderwaniu od codziennych obowiązków sfinalizować dzieło na czas. Każdy z grafików komputerowych przywozi do nowoczesnego biurowca śpiwór, ubrania na zmianę, przybory kosmetyczne, ulubione koce, poduszki czy kubki. Zespół Game Stars wspólnie pracujący nad stworzeniem gry komputerowej „Skarb Wenetów” ma tym sposobem możliwość skupienia się wyłącznie na pracy i zaoszczędzenia czasu, który w innej konfiguracji należałoby poświęcić na dojazd i powrót do biura, dopełnienie obowiązków domowych czy przygotowanie posiłków. Zamawiany regularnie catering pozwala im wyeliminować tę konieczność i do tego stopnia rzucić się w wir służbowych zadań, by każdy szczegół gry został dopracowany do perfekcji.
Opisana w książce Katarzyny Drogi sytuacja znakomicie sprawdza się jako fabuła interesującej powieści z romantycznym wątkiem w tle. Odizolowani od zewnętrznego świata bohaterowie mają wprawdzie dogodne warunki do wywiązania się z zawodowych zobowiązań, jednak ich tęsknota za domownikami i możliwością komfortowego noclegu we własnym łóżku, po kilku tygodniach zamknięcia w biurze daje o sobie znać.
Konieczność wykonania czasochłonnych, choć niezbędnych zadań administracyjnych, wymagających skupienia przed ekranem monitora, nie musi przybierać aż tak skrajnych form jak ta, opisana we wspomnianej książce. Możliwość współdzielenia tego obowiązku z życzliwymi osobami spoza kręgu najbliższej rodziny, może jednak okazać się nie tylko kojąca, ale i motywująca do sfinalizowania zaległych zadań bez dalszych opóźnień. Sprzyjać temu ma ciekawy trend, na łamach „The Wall Street Journal” opisany jako próba uporania się z „biurokratyczną harówką życia”. Jak dokładniej można zdefiniować admin nights i dlaczego taki rodzaj spotkań towarzyskich zyskuje coraz więcej zwolenników?
– W trudnych czasach warto uatrakcyjnić administracyjne zadania, których i tak nie unikniemy, a które od tygodni spędzają nam sen z powiek, drenując nas z energii – tak o zaletach admin nights mówi w krótkim nagraniu na TikToku jedna z fanek rozwiązania, Maddy Agers, przystępując następnie do wyszczególniania zalet wynikających z takich spotkań. – Masz możliwość nadrobienia zaległości towarzyskich, zaproszenia dawno niewidzianych przyjaciół, by w niezobowiązującej atmosferze wspólnie zająć się zadaniami, których nikt nie lubi wykonywać: opłacenie zaległych rachunków, anulowanie subskrypcji, z których nie korzystasz, odpowiedzi na piętrzące się maile, umówienie kolejnych wizyt lekarskich, zaktualizowanie haseł czy kodów dostępu do ważnych dla ciebie witryn internetowych. Nie musisz wydawać majątku na zorganizowanie takiego spotkania, a jednocześnie robisz to, co i tak należy wykonać. Co najważniejsze, nie musisz rezygnować z czasu spędzonego z przyjaciółmi kosztem znacznie mniej interesujących zadań administracyjnych. To perfekcyjne rozwiązanie służące wzmacnianiu więzi w mało sprzyjających okolicznościach takich jak nadrabianie biurokratycznych zaległości – wyjaśnia użytkowniczka platformy społecznościowej.
Wśród komentarzy zamieszczonych pod nagraniem Maddy Agers dominują pozytywne opinie na temat tak zorganizowanych zgromadzeń, które pozwalają łączyć obowiązkowe, mało atrakcyjne zadania z urokiem rozmów, żartów, ale i porad czy ciekawych analiz właściwych towarzyskim spotkaniom. – Opłaciłem trzy rachunki, siedząc na kanapie w mieszkaniu przyjaciela; Nasze babcie spotykały się, by wspólnie grać w szachy lub brydża, a my zabieramy ze sobą komputery, by razem popracować; Wraz z przyjaciółmi praktykujemy takie spotkania regularnie, nazywając je „wieczorkami biznesowymi”; To odtworzenie atmosfery, którą pamiętam ze studiów tuż przed egzaminami. Biblioteki wypełniały się wtedy studentami, którzy przy wspólnych stołach uczyli się i wymieniali notatkami – brzmią niektóre z nich.
Swoje doświadczenia związane z zainicjowaną wśród przyjaciół tradycją organizowania spotkań o charakterze admin nights opisuje autor artykułu opublikowanego na łamach „The Wall Street Journal”, Chris Colil. – Kiedy zorientowałem się, że coraz więcej moich znajomych rezygnuje ze spotkań towarzyskich ze względu na konieczność wypełniania formularzy online, opłacania rachunków i innych żmudnych zadań wykonywanych po pracy, wystosowałem do nich nietypowe zaproszenie. Zaproponowałem, by przynieśli ze sobą komputery, zaległą korespondencję, szkolne ankiety wymagające wypełnienia, dane logowania do aplikacji, które trzeba aktywować, prenumeraty czekające na przedłużenie lub anulowanie, a nawet zaległe mandaty do opłacenia. Zadeklarowałem, że urządzam najnudniejsze przyjęcie, jakie można sobie wyobrazić – pisał.
Tymczasem, wbrew oczekiwaniom, wieczór okazał się nie tylko produktywny, ale i obfitujący w ciekawe pomysły i pogawędki, które umiliły uczestnikom czas spędzony na, skądinąd, mało interesujących czynnościach. – Już pierwszego wieczoru z radością skonstatowaliśmy, że działając wspólnie jesteśmy znacznie bardziej produktywni niż wtedy, gdy poświęcamy czas na administracyjną pracę w pojedynkę. Widok przyjaciół, których twarze rozświetla ten sam biurokratyczny blask monitorów, sprawia, że znienawidzone zadania stają się nieco mniej uciążliwe. Drobne projekty odkładane latami (zamknięcie nieużywanego konta bankowego, a nawet aktualizacja zapisu w testamencie) okazują się wykonalne, gdy opracowujesz je w grupie. Co więcej, udzielamy sobie cennych wskazówek, bez których samodzielnie nie dalibyśmy sobie rady z rozwiązaniem trudnych kwestii administracyjnych – opisuje autor.
Organizator spotkań poświęconych nadrabianiu biurokratycznych zaległości w towarzystwie przyjaciół ma jednak istotne zastrzeżenie co do przebiegu tych specyficznych zgromadzeń. – Gorąco zalecam pewną zasadę: nie wykonujcie wtedy obowiązków zawodowych, zrezygnujcie z prowadzenia rozmów telefonicznych ze współpracownikami czy przełożonymi. Skupcie się jedynie na tych zadaniach, które wymagają waszej aktywności po godzinach pracy – zastrzega, dając tym samym do zrozumienia, że w trakcie admin nights dozwolone są przerwy na pogłębione rozmowy pełne wątków pobocznych, żartów i anegdot, które w naturalny sposób mogą opóźniać sfinalizowanie niektórych zadań. Jeśli tak się dzieje, nie pozostaje nic innego jak zorganizować kolejne spotkanie, w celu nadrobienia zaległości.
