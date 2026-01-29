Skonfrontowani z niemal niemożliwym do zrealizowania terminem wykonania kluczowego projektu, bohaterowie książki „Gra o miłość. Tajemnice Bereniki”, w obawie przed konsekwencjami opóźnień, na wiele tygodni zamykają się w biurze, by w oderwaniu od codziennych obowiązków sfinalizować dzieło na czas. Każdy z grafików komputerowych przywozi do nowoczesnego biurowca śpiwór, ubrania na zmianę, przybory kosmetyczne, ulubione koce, poduszki czy kubki. Zespół Game Stars wspólnie pracujący nad stworzeniem gry komputerowej „Skarb Wenetów” ma tym sposobem możliwość skupienia się wyłącznie na pracy i zaoszczędzenia czasu, który w innej konfiguracji należałoby poświęcić na dojazd i powrót do biura, dopełnienie obowiązków domowych czy przygotowanie posiłków. Zamawiany regularnie catering pozwala im wyeliminować tę konieczność i do tego stopnia rzucić się w wir służbowych zadań, by każdy szczegół gry został dopracowany do perfekcji.

Opisana w książce Katarzyny Drogi sytuacja znakomicie sprawdza się jako fabuła interesującej powieści z romantycznym wątkiem w tle. Odizolowani od zewnętrznego świata bohaterowie mają wprawdzie dogodne warunki do wywiązania się z zawodowych zobowiązań, jednak ich tęsknota za domownikami i możliwością komfortowego noclegu we własnym łóżku, po kilku tygodniach zamknięcia w biurze daje o sobie znać.

Konieczność wykonania czasochłonnych, choć niezbędnych zadań administracyjnych, wymagających skupienia przed ekranem monitora, nie musi przybierać aż tak skrajnych form jak ta, opisana we wspomnianej książce. Możliwość współdzielenia tego obowiązku z życzliwymi osobami spoza kręgu najbliższej rodziny, może jednak okazać się nie tylko kojąca, ale i motywująca do sfinalizowania zaległych zadań bez dalszych opóźnień. Sprzyjać temu ma ciekawy trend, na łamach „The Wall Street Journal” opisany jako próba uporania się z „biurokratyczną harówką życia”. Jak dokładniej można zdefiniować admin nights i dlaczego taki rodzaj spotkań towarzyskich zyskuje coraz więcej zwolenników?



Admin nights – nadrobienie zaległości towarzyskich i administracyjnych

– W trudnych czasach warto uatrakcyjnić administracyjne zadania, których i tak nie unikniemy, a które od tygodni spędzają nam sen z powiek, drenując nas z energii – tak o zaletach admin nights mówi w krótkim nagraniu na TikToku jedna z fanek rozwiązania, Maddy Agers, przystępując następnie do wyszczególniania zalet wynikających z takich spotkań. – Masz możliwość nadrobienia zaległości towarzyskich, zaproszenia dawno niewidzianych przyjaciół, by w niezobowiązującej atmosferze wspólnie zająć się zadaniami, których nikt nie lubi wykonywać: opłacenie zaległych rachunków, anulowanie subskrypcji, z których nie korzystasz, odpowiedzi na piętrzące się maile, umówienie kolejnych wizyt lekarskich, zaktualizowanie haseł czy kodów dostępu do ważnych dla ciebie witryn internetowych. Nie musisz wydawać majątku na zorganizowanie takiego spotkania, a jednocześnie robisz to, co i tak należy wykonać. Co najważniejsze, nie musisz rezygnować z czasu spędzonego z przyjaciółmi kosztem znacznie mniej interesujących zadań administracyjnych. To perfekcyjne rozwiązanie służące wzmacnianiu więzi w mało sprzyjających okolicznościach takich jak nadrabianie biurokratycznych zaległości – wyjaśnia użytkowniczka platformy społecznościowej.