„Money dysmorphia”: kogo dotyczy poczucie zagrożenia związane ze stanem finansów?

Urodzeni w latach 1996-2015 przedstawiciele pokolenia Z, opisywani jako „digital native” nie znają czasów bez nieustannego przepływu informacji dostępnych z dowolnie wybranego urządzenia zawsze dostępnego na wyciągnięcie ręki. Millenialsi, których przyjście na świat datuje się na okres między rokiem 1980 a 1995, szybko nabywają umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii, więc i im nie brak aktualnych danych co do sytuacji finansowo-ekonomicznej na świecie. Widmo post-pandemicznych problemów zdrowotnych i wynikających z nich wyzwań finansowych, obawa przed wybuchem kolejnej pandemii, a także niestabilna sytuacja geopolityczna wywołana konfliktami na świecie sprawiają, że poczucie bezpieczeństwa w sferze finansów osobistych zostaje znacznie zachwiane.

Złodzieje radości

Obawy podsycane są dodatkowo poczuciem niedostosowania do wyśrubowanych standardów bajecznego życia przedstawianego za pośrednictwem mediów społecznościowych: epatowaniem drogimi markami ubrań, zamieszczaniem podkoloryzowanych przy użyciu programów graficznych zdjęć z odległych egzotycznych podróży czy wizyt w restauracjach, w których kara za odwołanie rezerwacji jest wyższa niż serwowane dania.

Tendencję do porównywania własnego standardu życia z tym, który przedstawiają znajomi czy influencerzy, autorzy przytaczanego raportu nazywają wprost złodziejem radości. W wyniku badania ustalono, że 44% przedstawicieli pokolenia Z oraz 46% millenialsów otwarcie przyznaje się do – jak to określono w raporcie – „obsesji na punkcie bogactwa”. – Zjawisko „money dysporphia” to nowoczesna wersja powiedzenia „keep up with the Joneses” (życia na poziomie porównywalnym do zamożnych znajomych czy sąsiadów – przyp. red.) – przyznaje Courtney Alev, doradczyni ds. finansów konsumenckich w Credit Karma. – Wiele osób analizuje swoje finanse i porównuje się z rówieśnikami, osobami w mediach społecznościowych, a nawet gwiazdami, co budzi poczucie nieadekwatności. Ten rozdźwięk między percepcją a rzeczywistością może uniemożliwić ludziom podjęcie kroków w kierunku osiągnięcia swoich celów finansowych – wyjaśnia ekspertka.

Audyt na koncie

Wśród sposobów na przezwyciężenie tego zjawiska doradczyni finansowa wymienia ustalenie jasnych celów budżetowych, uczciwe spojrzenie na własną sytuację finansową, bez odwoływania się do jakichkolwiek innych wzorców, a także sporządzenie czytelnego, możliwego do zrealizowania planu finansowego opartego na sytuacji faktycznej i dostępnych środkach. – Skoncentruj się na swoim własnym rachunku – doradza. – Nie porównuj swoich finansów z zarobkami innych osób. Jeśli zależy ci na zgromadzeniu oszczędności, zacznij od przeprowadzenia audytu na swoim koncie i zdecyduj, czy masz możliwość odłożenia pieniędzy, jeśli już udało ci się opłacić obowiązkowe w danym miesiącu rachunki. Z takim realistycznym i świadomym podejściem do kwestii osobistych finansów możesz stopniowo zwiększać swoje oszczędności – dodaje.