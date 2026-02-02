Z tego artykułu się dowiesz: Jak regularne czytanie może wpływać na długość życia?

Jaki jest związek między czytaniem a zdrowiem mózgu?

W jaki sposób czytanie pomaga w redukcji poziomu stresu?

Jakie zasady dotyczące higieny wzroku warto stosować podczas czytania?

Przed czterema laty Sarah Jessica Parker zgłosiła chęć udziału w panelu jurorskim nagrody literackiej Booker Prize. Jej kandydatura została rozpatrzona pozytywnie, co dla serialowej Carrie Bradshaw oznaczało nie tylko nobilitację, ale i istotne zobowiązanie. W ciągu 11 miesięcy poprzedzających wręczenie nagrody miała za zadanie przeczytać i zrecenzować 153 książki. Przyznaje, że odbyło się to kosztem spotkań towarzyskich i rezygnacji z rodzinnych uroczystości, jednak zdobyte doświadczenia uważa za jedne z najważniejszych w życiu. – Mój mąż i dzieci zdawali sobie sprawę z tego, co oznacza dla mnie to wyróżnienie. Nikt nie próbował konkurować z Bookerem. Za każdym razem, gdy po kolacji rozmawialiśmy o tym, jaki film obejrzeć, nie pytano mnie już o zdanie. Wszyscy wiedzieli, jakie mam plany na resztę wieczoru. W razie konieczności brałam udział w niektórych rodzinnych wydarzeniach. Jeśli jednym z nich był mecz siatkówki, obowiązkowo miałam ze sobą książkę, co wywoływało u mnie niemałe napięcie, ponieważ nikt nie mógł dowiedzieć się, co czytam – wspomina ten czas w rozmowie z „The New York Times”.

Sądząc po wypowiedziach 60-latki oraz licznych zdjęciach zamieszczanych w mediach społecznościowych i dokumentujących intensywny proces zagłębiania się w dzieła autorów nominowanych do rzeczonej nagrody, czas przeznaczony na lekturę znacznie przekraczał standardy, jakie na tę czynność poświęcają osoby aktywne zawodowo czy mające zobowiązania inne niż zapoznawanie się z nowościami literackimi. Tymczasem wyniki badań opublikowanych na łamach „Social Science & Medicine” świadczą o tym, że już 30 minut czytania dziennie ma zbawienny wpływ na ludzkie zdrowie i może być jednym z czynników sprzyjających dłuższemu przeżyciu. W jaki sposób to sprawdzono i jak dokładnie działa ten mechanizm? Zagadnienia te omawiamy z neurologiem, dr. Kamilem Ludwiniakiem.

Proces głębokiego czytania przyczynia się do budowania i zwiększania liczby połączeń w mózgu

W prowadzonej przez lekarzy z Yale School of Public Health ankiecie wzięło udział 3635 respondentów powyżej 50. roku życia. Podzielono ich na następujące grupy: osoby czytające 3,5 godziny tygodniowo lub dłużej, osoby czytające do 3,5 godziny tygodniowo oraz osoby nieczytające wcale. Trwająca 12 lat analiza tak zdefiniowanych wzorców czytelniczych pozwoliła ustalić, że u uczestników poświęcających minimum 30 minut dziennie na lekturę ryzyko śmierci było o 23 proc. niższe w porównaniu z przedstawicielami trzeciej z wyżej wymienionych grup. – Choć może się to wydawać dużym uproszczeniem, to jednak czytanie, podobnie jak szereg innych aktywności umysłowych, znacząco poprawia nasze funkcjonowanie poznawcze, co przekłada się na dłuższe przeżycie. Autorzy wspomnianego badania powołują się w tym wypadku na dwa istotne mechanizmy wpływu czytania na zdrowie: proces głębokiego czytania (oryg. deep reading) sprawia, że mózg zwiększa liczbę połączeń w pewnych swoich obszarach i w rozległych sieciach neuronalnych. W zależności od tego, jaką lekturę wybierzemy, pobudzane są różne części mózgu: jeśli czytamy literaturę piękną, angażowane są głównie okolice czołowo-skroniowe, odpowiedzialne za kojarzenie, budowanie wyobrażeń, odczuwanie emocji. Sięgając po treści popularno-naukowe, ćwiczymy część mózgu odpowiedzialną za pamięć. A zatem głębokie czytanie, o którym mowa w badaniu, ma nam nie tylko pomóc zapoznać się z tekstem, ale i przeanalizować go, odnieść do siebie, zrozumieć. Ta aktywność przyczynia się do budowania i zwiększania liczby połączeń w mózgu. To z kolei pomaga nam zgromadzić jak najwięcej rezerwy poznawczej. W neurologii oznacza ona stopień umiejętności i wiedzy, który pozwala w późniejszym wieku kompensować zmiany patologiczne. Te pojawiają się z czasem u każdego i są to zmiany naczyniowe i zwyrodnieniowe w mózgu. Zanim dojdzie do ich pojawienia się, warto zadbać o to, by w mózgu powstało jak najwięcej połączeń. Osoby, które więcej czytają i wykazują się umysłową aktywnością, mają lepiej skompensowane te zaburzenia pamięci, które mogłyby w przyszłości się pojawić. Pomaga im to dłużej i sprawniej funkcjonować w społeczeństwie, co przekłada się bezpośrednio na ich stan zdrowia – wyjaśnia dr Kamil Ludwiniak.