Aktualizacja: 22.01.2026 01:28 Publikacja: 21.01.2026 17:32
Z badania wynika, że relacje z dziadkami są ważne dla Polaków.
Foto: Adobe Stock
Badanie „Współczesna rola babci i dziadka” zrealizował serwis Prezentmarzeń. Ponad 600 ankietowanym zadano pytania o to, jaką rolę odgrywają w ich życiu dziadkowie i jak wyglądają ich relacje z nimi.
64 proc. uczestników badania zadeklarowało, że spotyka się ze swoimi dziadkami raz w tygodniu, 24 proc. robi to raz w miesiącu, a 5 proc. widuje ich codziennie. Tylko 7 proc. badanych przyznało, że kontakty z dziadkami zdarzają się rzadziej niż raz w miesiącu.
Dla 69 proc. ankietowanych dziadkowie to przede wszystkim opiekunowie. 23 proc. postrzega ich jako doradców, a 7 proc. widzi w nich w pierwszej kolejności przyjaciół. Duża część badanych uważa, że dziadkowie to niezastąpieni przewodnicy po świecie wartości. Zdaniem 43 proc. ankietowanych to właśnie oni są głównymi strażnikami tradycji rodzinnych. 31 proc. udzieliło odpowiedzi, że to od dziadków uczy się, jak ważna jest ciężka praca. 15 proc. z kolei wskazało, że babcie i dziadkowie dają cenne lekcje okazywania innym szacunku. Co dziesiąty respondent (11 proc. badanych) czuje natomiast, że dziadkowie inspirują do rozwijania pasji i zainteresowań. Na pierwszych miejscach listy najchętniej i najczęściej wykonywanych w towarzystwie dziadków czynności znalazły się kolejno gotowanie, oglądanie filmów i spacerowanie.
Czytaj więcej
Dzisiejsze matki są często zostawione same sobie – przez własne matki, które w swoim czasie chętn...
36 proc. respondentów dostrzega bardzo ważną rolę dziadków w przekazywaniu rodzinnych legend i opowieści, a więc budowaniu poczucia ciągłości międzypokoleniowej. Co czwarty ankietowany podkreślał znaczenie przedstawicieli najstarszego pokolenia w rodzinie w organizacji i celebracji świąt. 23 proc. respondentów z kolei doceniło ich wkład w pielęgnowanie kulinarnych tradycji. Badani cenią przede wszystkim przepisy przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dla dość dużej części uczestników badania (16 proc.) istotna jest także rola, jaką dziadkowie odgrywają w inicjowaniu rodzinnych zjazdów, które integrują szerokie grono krewnych.
Z badania wynika także, że relacje między pokoleniem dziadków a rodziców są oceniane zdecydowanie pozytywnie. Aż 53 proc. ankietowanych uznało je za dobre, a 37 proc. za bardzo dobre. Jedynie 8 proc. postrzega je jako średnie, a 2 proc. jako słabe.
Czy te wyniki badania są zaskakujące, jeśli wziąć pod uwagę wielość informacji o zmianie relacji międzypokoleniowych i ogólnym rozluźnianiu się więzi rodzinnych?
Czytaj więcej
Okazuje się, że bezdzietność wcale nie jest przepisem na dłuższe życie. Badacze ustalili też, jak...
– Nie widzę tutaj nic szczególnie zaskakującego – mówi dr Marta Majorczyk, pedagog zajmujący się tematyką rodziny, z Uniwersytetu SWPS. – Nawet jeśli relacje na linii rodzice – dzieci z jakichś powodów nie są najlepsze, to często nie ma to bezpośredniego wpływu na więź między dziadkami a wnukami. Zarówno jednym, jak i drugim dorosłym zależy bowiem na tym, aby kolejne pokolenie „zachowało połączenie” ze swoją przeszłością, a najłatwiej dokonuje się tego, podtrzymując kontakt z dziadkami. To po pierwsze. Po drugie zaś istotne w omawianym kontekście wydaje mi się kwestia doboru próby badawczej. Zakładając, że brały w nim udział osoby dorosłe – najmłodsze w wieku co najmniej około 20 lat i starsze, powiedzmy, do 50 roku życia – należy mieć świadomość, że są to jeszcze w większości ludzie, w życiu których dziadkowie faktycznie odgrywali ważną rolę. Byli blisko nich, uczestniczyli w ich codzienności. Dziś faktycznie wiele zmienia się w tym zakresie i myślę, że już nieco inne wyniki może dać podobne badanie przeprowadzone za kolejne 20 lat – podsumowuje.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Czy słowniki w tradycyjnej, drukowanej formie, wymagające kartkowania stron w celu odnalezienia danego hasła, na...
Nowoczesne rytuały napędzanymi przez algorytmy – z jednej strony budują wspólnotę i dają proste narzędzia ekspre...
Kilkadziesiąt organizacji działających na rzecz praw kobiet i dzieci napisało do szefów firm Google i Apple list...
The New York Philosophy Club zrzesza ludzi, którym potrzeba wartościowych rozmów wykraczających poza ramy pogawę...
Ma słuchawki wygłuszające, tablet wspierający alternatywną komunikację i przedmiot pomagający regulować bodźce s...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas