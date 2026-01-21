Badanie „Współczesna rola babci i dziadka” zrealizował serwis Prezentmarzeń. Ponad 600 ankietowanym zadano pytania o to, jaką rolę odgrywają w ich życiu dziadkowie i jak wyglądają ich relacje z nimi.

64 proc. uczestników badania zadeklarowało, że spotyka się ze swoimi dziadkami raz w tygodniu, 24 proc. robi to raz w miesiącu, a 5 proc. widuje ich codziennie. Tylko 7 proc. badanych przyznało, że kontakty z dziadkami zdarzają się rzadziej niż raz w miesiącu.

Współczesne role babci i dziadka

Dla 69 proc. ankietowanych dziadkowie to przede wszystkim opiekunowie. 23 proc. postrzega ich jako doradców, a 7 proc. widzi w nich w pierwszej kolejności przyjaciół. Duża część badanych uważa, że dziadkowie to niezastąpieni przewodnicy po świecie wartości. Zdaniem 43 proc. ankietowanych to właśnie oni są głównymi strażnikami tradycji rodzinnych. 31 proc. udzieliło odpowiedzi, że to od dziadków uczy się, jak ważna jest ciężka praca. 15 proc. z kolei wskazało, że babcie i dziadkowie dają cenne lekcje okazywania innym szacunku. Co dziesiąty respondent (11 proc. badanych) czuje natomiast, że dziadkowie inspirują do rozwijania pasji i zainteresowań. Na pierwszych miejscach listy najchętniej i najczęściej wykonywanych w towarzystwie dziadków czynności znalazły się kolejno gotowanie, oglądanie filmów i spacerowanie.

36 proc. respondentów dostrzega bardzo ważną rolę dziadków w przekazywaniu rodzinnych legend i opowieści, a więc budowaniu poczucia ciągłości międzypokoleniowej. Co czwarty ankietowany podkreślał znaczenie przedstawicieli najstarszego pokolenia w rodzinie w organizacji i celebracji świąt. 23 proc. respondentów z kolei doceniło ich wkład w pielęgnowanie kulinarnych tradycji. Badani cenią przede wszystkim przepisy przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dla dość dużej części uczestników badania (16 proc.) istotna jest także rola, jaką dziadkowie odgrywają w inicjowaniu rodzinnych zjazdów, które integrują szerokie grono krewnych.