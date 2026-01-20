Słowniki papierowe nadal cenione w kontekstach akademickich

Wśród istotnych czynników wpływających na zmianę sposobu korzystania z zasobów słowników trudno nie wymienić dostępu do bezpłatnych źródeł internetowych, które, w przeciwieństwie do sporych rozmiarów publikacji w twardej oprawie, nie stanowią wyzwania logistycznego i nie grożą kontuzją podczas prób przemieszczania się. – Przyczyną „wymierania” tradycyjnych słowników jest zdecydowanie rozwój cywilizacji. Mamy powszechny dostęp do bezpłatnego Internetu i bezpłatnych słowników online. Nie trzeba nosić ze sobą książek, wszystko mamy np. w telefonie. Istotna jest także szybkość wyszukiwania oraz aktualność treści, a słowniki elektroniczne są regularnie aktualizowane. Słowników papierowych nie możemy zintegrować z innymi programami, narzędziami, z którymi na co dzień pracujemy. Ważnym czynnikiem przemawiającym za wersją internetową słownika są funkcje dodatkowe takie jak: wymowa, zmiana rejestrów językowych, uwzględnienie kontekstu itd. Warto dodać, że słowniki papierowe nadal są cenione w kontekstach akademickich, leksykograficznych i przez profesjonalistów za wiarygodność, selektywność i jakość opracowania. Nie rekompensuje to jednak ich ograniczeń funkcjonalnych w codziennym i zawodowym użyciu – zauważa Sabina Bursy.



Dostępne w tradycyjnej formie słowniki bywają niezbędne w sytuacjach, gdy te wirtualne zawodzą. – Są to czasami proste przyczyny takie jak brak prądu czy Internetu, które wbrew pozorom często się zdarzają. Sama się wielokrotnie o tym przekonałam i wtedy szukałam słownika papierowego, który może i zakurzony, ale jednak na półce jest. Zdarzyło mi się pożyczać komuś słownik papierowy…, ale najpierw musiałam dać instrukcję obsługi użytkownikom. Mamy dziś społeczeństwo, w którym dla niektórych osób to taki rocket science połączony z oldschool. Opasłe tomy robią wrażenie np. na studentach filologii. Dla młodych ludzi to coś, co jest inne, stanowi jakiś problem, a jednocześnie jest zagadkowe i tym samym przyciąga ich uwagę. W trakcie szukania słowa w takim słowniku mózg myśli inaczej, musi się wysilić, poszukać, przemyśleć – tyle czynności połączyć niczym multitasking. Nazwałabym to wręcz gimnastyką dla mózgu i to bez presji czasu. Jednocześnie muszę się przyznać, iż sama korzystałam głównie z narzędzi online, ale zawsze mam na półce słowniki papierowe „na wszelki wypadek”, zwłaszcza te specjalistyczne. Wygrywa tutaj czas, którego zawsze mało, ale w razie potrzeby potrafię korzystać z wydań papierowych, co jest przydatną, praktyczną umiejętnością. W skrócie, słownik papierowy to staranna redakcja haseł i sprzyjanie koncentracji. Słownik online to oszczędność czasu i spora liczba dodatkowych funkcji. Papier jest i będzie, a Internet… no cóż, mały blackout i jest problem – zaznacza Sabina Bursy.

Istotne ograniczenia papierowych wersji słowników

Wymarzony przez serialową bohaterkę, pokaźnych rozmiarów słownik zachwycił ją między innymi za sprawą dostępności najbardziej nowoczesnych jak na ówczesne czasy sformułowań, które zostały opatrzone naukowym komentarzem. Szeroki kontekst użycia danego słowa, liczne przykłady zastosowania czy synonimy stanowiły w przypadku takich publikacji wartościowe źródło wiedzy wykraczające poza pierwotnie poszukiwane hasło. Narzędzia online, przy różnorodności oferowanych treści, nie zawsze zawierają tak dogłębne informacje na temat pożądanych terminów, co może w dłuższej perspektywie skutkować zubożaniem zasobu słownictwa i wiedzy w danej kwestii. Warto mieć jednak na uwadze istotne ograniczenia, z jakimi przed laty autorzy słowników musieli mierzyć się, usiłując zmieścić obszerne komentarze na ograniczonej przestrzeni pojedynczych szpalt. To blokady, których nowoczesne źródła nie muszą mieć na względzie, udostępniając treści swoim użytkownikom. – Na początku należałoby oddzielić od siebie i osobno rozpatrywać wersje cyfrowe najbardziej znanych i renomowanych słowników, takich jak „Cambridge English Dictionary” oraz wszystkie inne, mniejsze, słowniki oraz wyszukiwarki słów (w tym narzędzia wsparte AI). Porównując z tymi pierwszymi, warto zauważyć, że papierowe wersje słowników także podlegają ograniczeniom. Z uwagi na limity stron, wpisy w nich musiały być często wielokrotnie skracane. Jeden z moich bliskich współpracowników, profesor Aleš Klégr wspomina, że pracując w Czechosłowackiej Akademii Nauk musiał np. zawrzeć encyklopedyczną definicję literatury irlandzkiej w 15-wierszowym wpisie. Jak mówi, nie było to zadanie dla osób o słabych nerwach, ale nauczyło go, że każde słowo ma znaczenie i uświadomiło mu, jak „wtórna” bywa część tego, co mówimy i piszemy. Patrząc z tej perspektywy, internetowe słowniki premium, nie mając fizycznego ograniczenia miejsca, mogą więc być bardziej wyczerpującym źródłem wiedzy o danym słowie – zauważa dr Karolina Rudnicka.

Nawet tak monumentalne dzieła, jak wspomniany słownik podarowany bohaterce serialu „Gilmore Girls”, dostępne online, nadal oferują bogactwo informacji wcześniej podawanych w wersji papierowej. Dodatkową zaletą korzystania z zasobów przedstawionych w tej formie jest brak konieczności wytężania wzroku przy próbie odczytu słów nadrukowanych małą czcionką. – Przykładem niesamowitego słownika w wersji elektronicznej jest słownik historyczny Oxford English Dictionary Online (OED Online), który jest prawdziwą skarbnicą wiedzy na temat etymologii słów, zwrotów, ich pierwszych atestacji (potwierdzonych wystąpień w języku) lub ostatnich atestacji (w przypadku słów lub zwrotów, które opuściły już język lub niektóre konteksty). Nie ma tu więc mowy o zubożeniu językowym, potrzeba jednak pewnej wiedzy i praktyki, aby czerpać korzyści z tego słownika online. Niestety też źródło to jest dostępne jedynie w ramach płatnej subskrypcji. Natomiast prostsze, szybsze i często darmowe narzędzia elektroniczne bazujące na technologii AI faktycznie mogą zubożać język. Podobnie jak narzędzia mające w założeniu funkcjonować jako asystenci pisania. Jak pokazują moje badania, narzędzia tego typu mogą prowadzić do usuwania z tekstu nie tylko niektórych bardziej wyszukanych słów oraz zastępowania ich częstszymi i pospolitszymi, lecz także całych zwrotów i konstrukcji, co choćby pokazałam na przykładzie angielskiej konstrukcji celowej „in order to”, którą zarówno jeden z opartych na AI asystentów pisania, jak i ChatGPT prawie całkowicie wyeliminowały z próbek tekstów – tłumaczy językoznawczyni.

