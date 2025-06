Oto, co się dzieje w mózgu, gdy pisze się pamiętnik. Każdy powinien to wiedzieć

Kolejny ważny aspekt to zmiana perspektywy poznawczej. – Proces pisania wymusza przejście z perspektywy pierwszoosobowej („ja przeżywam") na trzecioosobową („to, co się wydarzyło"). Ten mechanizm, znany w psychologii jako dystansowanie się od siebie, pozwala na bardziej obiektywną ocenę sytuacji, redukcję intensywności emocji i lepsze zrozumienie własnych reakcji. Badania pokazują, że ludzie piszący o swoich doświadczeniach wykazują większą mądrość w podejmowaniu decyzji. Strukturalizacja myśli stanowi trzeci kluczowy element tego procesu. Nasze myśli często przypominają chaotyczny strumień świadomości, podczas gdy pisanie wymusza linearność i logiczną sekwencję, co pomaga w organizacji myśli i dostrzeżeniu wzorców. Gdy opisujemy dzień czy planujemy przyszłość, automatycznie kategoryzujemy wydarzenia, nadajemy im hierarchię ważności i identyfikujemy przyczynowo-skutkowe relacje. Równolegle aktywizuje się proces metakognitywny: świadome monitorowanie własnych procesów myślowych. Spisywanie uruchamia mechanizmy refleksyjne, które skłaniają nas do zastanowienia się nad tym, co naprawdę myślimy, dlaczego tak reagujemy i jakie są nasze prawdziwe motywacje. To prowadzi do lepszego samopoznania i świadomości własnych wzorców behawioralnych – tłumaczy psycholog.



Pisanie pamiętnika zwiększa prawdopodobieństwo realizacji planów

Istotną funkcją pisania jest również konkretyzacja abstrakcyjnych pojęć. – Wiele naszych obaw, planów czy emocji istnieje w sferze abstrakcyjnej, a pisanie wymusza ich konkretyzację: musimy znaleźć słowa, które precyzyjnie oddadzą nasze stany wewnętrzne. Ten proces często ujawnia, że nasze lęki są mniej straszne niż się wydawały, a cele bardziej osiągalne niż pierwotnie zakładaliśmy. Z perspektywy tożsamościowej, regularne spisywanie wydarzeń wzmacnia naszą pamięć autobiograficzną i pomaga w konstruowaniu spójnej narracji o sobie. Tworzymy ciągłość tożsamościową, lepiej rozumiemy swój rozwój i wzorce zachowań. To szczególnie ważne w okresach zmian życiowych czy kryzysów, gdy potrzebujemy poczucia ciągłości i sensu – zauważa dr Agnieszka Gawor.

Psycholog zwraca też uwagę na neurobiologiczne podstawy terapeutycznego oddziaływania pisania. – Badania neurologiczne pokazują, że opisywanie emocji słowami aktywuje kory przedczołowe mózgu, które regulują aktywność ciała migdałowatego: centrum lęku. Dlatego pisanie o trudnych doświadczeniach ma udowodniony efekt terapeutyczny, redukuje stres i poprawia samopoczucie psychiczne. Wreszcie, aspekt motywacyjny i wykonawczy odgrywa kluczową rolę w planowaniu. Planowanie na piśmie nie tylko organizuje nasze intencje, ale także zwiększa prawdopodobieństwo ich realizacji. Proces ten aktywuje obszary mózgu odpowiedzialne za kontrolę wykonawczą i wzmacnia poczucie, że mamy wpływ na własne życie. Spisane cele stają się bardziej rzeczywiste i osiągalne, co przekłada się na większą efektywność w ich realizacji. A zatem przelewanie myśli na papier to potężne narzędzie wspomagające funkcjonowanie umysłu na wielu poziomach: od podstawowych procesów kognitywnych, przez regulację emocjonalną, po konstruowanie tożsamości. To praktyka, którą warto kultywować nie tylko dla porządku, ale przede wszystkim dla zdrowia psychicznego i rozwoju osobistego – podkreśla.



Pisanie pamiętników w erze cyfrowej

Przy zawrotnym postępie technologicznym obserwowanym w obecnych czasach, praktyka pisania pamiętników nie tylko nie zanika, ale też odradza się w nowej, interesującej formule. – Paradoksalnie, era cyfrowa nie tylko nie wyeliminowała praktyki pisania pamiętników, ale wręcz ją zrewolucjonizowała i spopularyzowała. Widoczne to jest po licznej obecności na rynku aplikacji do prowadzenia dzienników cyfrowych. To pokazuje ogromną skalę zainteresowania tym zjawiskiem. Współcześnie obserwujemy fascynującą hybrydyzację tradycyjnych metod z nowoczesnymi technologiami. Aplikacje oferują funkcjonalności niemożliwe w tradycyjnym dzienniku: automatyczne tagowanie, wyszukiwanie, przypomnienia, synchronizację między urządzeniami, czy nawet analizę nastrojów przez sztuczną inteligencję – wymienia dr Gawor.