Bookbinding: jak trend z TikToka pomaga ocalić zapomniane rzemiosło?

Bookbinding pozwala łączyć kilka kreatywnych czynności

Oprócz ręcznie wykonanych, fantazyjnych okładek odróżniających wybrane egzemplarze od książek dostępnych w masowym obiegu, bookbinding daje wielbicielom tego zajęcia możliwość połączenia kilku kreatywnych czynności i otrzymania imponującego efektu swoich starań w wymiernym czasie. – To zajęcie pozwala łączyć wiele innych, fascynujących czynności, takich jak malowanie, kaligrafia, a nawet szydełkowanie i haftowanie. Co najważniejsze, można wdrażać się w nie stopniowo, zaczynając od materiałów, które dana osoba ma do dyspozycji. Efekty widoczne są relatywnie szybko. O ile robótki na drutach lub szydełkowanie mogą zająć wiele godzin, a nawet dni, to w przypadku oprawiania książek, w zależności od stopnia zaawansowania danego projektu, można wykonać nową, piękną okładkę już w ciągu jednego dnia – wyjaśnia w rozmowie z „The Washington Post” Erin Butcher, na co dzień pracująca jako informatyczka, a od 2023 roku praktykująca nowe hobby w postaci projektowania i tworzenia fantazyjnych okładek książek w swojej domowej kolekcji.

W gąszczu sprzedawanych masowo produktów o identycznych właściwościach każdy egzemplarz wyróżniający się na tle pozostałych zyskuje uznanie ze strony użytkowników ceniących sobie oryginalność posiadanych przedmiotów. Dotyczy to w równej mierze ubrań, dodatków czy sprzętu elektronicznego, co książek, które dzięki wykonanym ręcznie okładkom zyskują unikatowy charakter. – Ludzie uwielbiają edycje kolekcjonerskie, które można w ciekawy sposób wyeksponować oraz dostosować do wystroju swojego pokoju, sprawiając, że wyglądają ekskluzywnie i drogo. Przy czym egzemplarze kolekcjonerskie zwykle wiążą się ze sporą inwestycją, a książki oprawione samodzielnie można gromadzić przy niewielkich kosztach – zauważa Sydney Kerr, projektantka specjalizująca się w oprawianiu książek i sprzedaży unikatowych egzemplarzy za pośrednictwem platformy Etsy.



Bookbinding: książki jak trofea

Zanurzenie się w świat literatury i kreowanie fantazyjnych, unikatowych opraw ulubionych książek ma też niemałe znaczenie dla osób, dotychczas borykających się z trudnościami takimi jak dysleksja czy łagodne stany lękowe. Skupienie uwagi na kreatywnym zajęciu, wymagającym precyzyjnego użycia wybranych materiałów i zastosowania specjalistycznych narzędzi, pozwala na odbudowanie wiary we własne możliwości, a także zrozumienie, że każda przeczytana książka przyczynia się do pogłębienia wiedzy i utrwalania zasad gramatycznych czy ortografii danego języka. – Przez lata walczyłam z dysleksją. Każdą kolejną książkę, którą po przeczytaniu i samodzielnym oprawieniu odkładam na półkę, traktuję jak trofeum, ponieważ nigdy nie przypuszczałam, że będę w stanie przyswoić tak dużo nowych treści – przyznaje Alexa Jau, która swoje hobby w postaci oprawiania książek przekształciła w pełnowymiarowe zajęcie zawodowe.

Wzrastające zainteresowanie kursami związanymi z popularnym trendem odnotowano na jednej z amerykańskich uczelni – American Academy of Bookbinding w stanie Kolorado. – Jeszcze dziesięć lat temu wśród naszych studentów znajdowali się głównie profesjonaliści, którzy pragnęli jedynie udoskonalić posiadane już umiejętności. Obecnie do naszych grup dołączają młode osoby zaintrygowane ciekawymi nagraniami w mediach społecznościowych i chętne poznać sztukę bookbinding od podstaw. Zainteresowanie jest ogromne, a wolne miejsca na kursy na poziomie podstawowym wyprzedają się w ciągu kilku godzin od opublikowania oferty. Taka sytuacja bardzo nas cieszy, ponieważ oznacza, że więcej osób pozna tę sztukę i nie pozwoli jej odejść w zapomnienie – wyjaśnia w rozmowie z „The Guardian” Jennifer Büchi reprezentująca zarząd uczelni.

„Władca Pierścieni”, saga „Zmierzch”, „Opowieść podręcznej” czy poszczególne części Harry’ego Pottera z pewnością zachowają swój urok niezależnie od oprawy, jaką zaprojektował dla nich wydawca serii. Dla wielbicieli powieści spersonalizowanie okładki ma jednak wyjątkowe znaczenie, bynajmniej nie polegające na tym, by zawartość na tej podstawie oceniać, a raczej w ten sposób ją docenić.