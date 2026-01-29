Poetycki romantyzm, czyli poet core, to trend w modzie, o którym eksperci z branży mówią, że jest jednym z najmocniejszych nie tylko tej zimy, ale zapowiada się jako taki na cały 2026 rok. Czym się wyróżnia, do kogo przede wszystkim jest adresowany i jak z niego czerpać, nie wydając fortuny na nowe ubrania? Podpowiadamy.

Poet core – jakie ubrania wpisują się w najmodniejszy trend 2026?

Poet core to styl, który czerpie z romantyzmu, nostalgii i klimatu vintage. Joanna Białaszek-Woźniak, współwłaścicielka polskiej marki Les Cherries, mówi, że kobiety ubierające się w tym duchu wyglądają jak paryżanki, które chwilę wcześniej wyszły z księgarni i spotykają się na kawie.

Ta metafora ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Poet core nierozerwalnie wiąże się bowiem z tym, co dzieje się aktualnie w kulturze. Czytanie książek stało się tak modne, że gwiazdy – np. Dua Lipa – i różnorodne marki zakładają swoje kluby książkowe. Promując ten rodzaj aktywności, budują społeczności, a to znajduje odzwierciedlenie w modzie. Swój udział w budowaniu popularności poet core mają również współczesne adaptacje znanych dzieł filmowych, takich jak „Wichrowe Wzgórza”.

Estetyka poet core czerpie m.in. ze znanych już wcześniej stylów oxfordzkiego i paryskiego. Ważną rolę odgrywają tutaj koronki, falbanki i kołnierze, warstwowość ubrań, a także ich stonowana kolorystyka. Prym wiodą kolory ziemi, a tkaniny są dobrej jakości, elegancko otulające i przyjemne dla ciała. Bardzo charakterystycznym i ważnym elementem garderoby zbudowanej w duchu poet core jest peleryna. Jeśli więc aktualnie poszukuje się modnego okrycia wierzchniego, można pomyśleć o jej zakupie. Warto także zainwestować w stylowe mokasyny. Na pewno sprawdzą się nie tylko w tym sezonie – podobnie jak supermodna obecnie dzianinowa kamizelka.