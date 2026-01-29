Reklama

Paryski styl ubierania się ma nową odmianę. Na czym polega poet core – supertrend 2026?

Kolejny pomysł na połącznie klasyki z nutą nowoczesności – tak w największym skrócie można by zdefiniować trend poet core, który dosłownie zawładnął wybiegami znanych domów mody i z powodzeniem przenosi się na ulice.

Publikacja: 29.01.2026 18:39

Stylizacje w klimacie poet core sprawdzą się bez względu na wiek i w różnych okolicznościach.

Stylizacje w klimacie poet core sprawdzą się bez względu na wiek i w różnych okolicznościach.

Foto: Adobe Stock

Marta Jarosz

Poetycki romantyzm, czyli poet core, to trend w modzie, o którym eksperci z branży mówią, że jest jednym z najmocniejszych nie tylko tej zimy, ale zapowiada się jako taki na cały 2026 rok.  Czym się wyróżnia, do kogo przede wszystkim jest adresowany i jak z niego czerpać, nie wydając fortuny na nowe ubrania? Podpowiadamy. 

Poet core – jakie ubrania wpisują się w najmodniejszy trend 2026?

Poet core to styl, który czerpie z romantyzmu, nostalgii i klimatu vintage. Joanna Białaszek-Woźniak, współwłaścicielka polskiej marki Les Cherries, mówi, że kobiety ubierające się w tym duchu wyglądają jak paryżanki, które chwilę wcześniej wyszły z księgarni i spotykają się na kawie. 

Ta metafora ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Poet core nierozerwalnie wiąże się bowiem z tym, co dzieje się aktualnie w kulturze. Czytanie książek stało się tak modne, że gwiazdy – np. Dua Lipa – i różnorodne marki zakładają swoje kluby książkowe. Promując ten rodzaj aktywności, budują społeczności, a to znajduje odzwierciedlenie w modzie. Swój udział w budowaniu popularności poet core mają również współczesne adaptacje znanych dzieł filmowych, takich jak „Wichrowe Wzgórza”.

Estetyka poet core czerpie m.in. ze znanych już wcześniej stylów oxfordzkiego i paryskiego. Ważną rolę odgrywają tutaj koronki, falbanki i kołnierze, warstwowość ubrań, a także ich stonowana kolorystyka. Prym wiodą kolory ziemi, a tkaniny są dobrej jakości, elegancko otulające i przyjemne dla ciała. Bardzo charakterystycznym i ważnym elementem garderoby zbudowanej w duchu poet core jest peleryna. Jeśli więc aktualnie poszukuje się modnego okrycia wierzchniego, można pomyśleć o jej zakupie. Warto także zainwestować w stylowe mokasyny. Na pewno sprawdzą się nie tylko w tym sezonie – podobnie jak supermodna obecnie dzianinowa kamizelka. 

– To, że teraz zdecydowanie jest czas poet core, absolutnie nie oznacza, że chcąc być modnym, trzeba biec do sieciówki i od razu wymienić całą garderobę – mówi Joanna Białaszek-Woźniak. – Po pierwsze: osobiście jestem zdania, że stylizacja nabiera określonego charakteru dzięki dodatkom i w tym wypadku ta zasada doskonale się sprawdzi. Wystarczy zadbać o ozdobienie krawata specjalną biżuterią, przypiąć broszkę do bluzki czy zmienić oprawki okularów na takie w stylu vintage i gotowe. Po drugie: ubrań wpisujących się w ten trend warto poszukać w szafach babć i dziadków. To tam będzie można znaleźć prawdziwe perełki w tym klimacie, często świetnej jakości – zwraca uwagę. 

Dla kogo ubrania w stylu poet core będą najlepsze?

Stylizacje w klimacie poet core sprawdzą się bez względu na wiek i w różnych okolicznościach. W zależności od tego, w jaki sposób zinterpretuje się ten trend, można stworzyć zarówno zestawy codzienne, jak i nadające się na tak zwane wyjścia.

– Patrząc na wybiegi światowych domów mody, można zauważyć, że poet core wyraźnie daje o sobie znać na przykład w propozycjach Valentino – mówi Joanna Białaszek-Woźniak. – Alessandro Michele, dyrektor kreatywny marki, mocno zaakcentował między innymi ołówkową spódnicę w nowej długości – sięgającą dokładnie do kolan – a także wiązane pod szyją koszule – koniecznie z mankietem – zdobione w okolicach szyi również kwiatami. 

Czy styl poet core zagości w trendach na dłużej? Jest duża szansa, że tak. Można tak sądzić, biorąc pod uwagę choćby to, że tak ważne w nim koronki nie tracą na popularności od kilku sezonów i pewnie będą na topie również latem – w koszulach, bluzkach i romantycznych sukienkach nawiązujących do tych elementów garderoby sprzed lat.

