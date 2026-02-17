W najnowszym pokazie Caroliny Herrery, który odbył się podczas tygodnia mody w Nowym Jorku, zawodowym modelkom towarzyszyły znane kobiety z amerykańskiej branży sztuki.

Projektantka Carolina Herrera, która w 1981 r. założyła własny dom mody, przez całą swoją karierę miała silne powiązania ze światem sztuki. Do grona jej przyjaciół należały takie postaci jak artysta Andy Warhol czy fotograf Robert Mapplethorpe. Od 2022 r. w ramach programu Women in the Arts amerykański dom mody prowadzi działania na rzecz wsparcia rozwoju artystek.

Pokaz najnowszej kolekcji marki Carolina Herrera – hołd dla kobiet sztuki

Związki marki ze światem sztuki zamanifestowały się ponownie – tym razem na wybiegu, w trakcie pokazu jesienno-zimowej kolekcji na 2026 r., której autorem jest dyrektor kreatywny Wes Gordon. Projektant zaprosił na wybieg siedem kobiet w różnym wieku, reprezentujących różne dziedziny sztuki: artystki, kuratorki i inne kreatywne postacie.

W gronie twórczyń, które zaprezentowały kreacje z najnowszej kolekcji Caroliny Herrery, znalazły się: 42-letnia malarka Eliza Douglas, 31-letnia malarka i właścicielka galerii sztuki Hannah Traore, 44-letnia rzeźbiarka Rachel Feinstein z córką Florą, 65-letnia artystka i aktorka Anh Duong oraz 79-letnia fotografka Ming Smith. Z tego grona doświadczenie w modelingu miały jedynie dwie ostatnie kobiety.