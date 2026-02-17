Pokaz najnowszej kolekcji marki Carolina Herrera – hołd dla kobiet sztuki

Carolina Herrera z wnukami na pokazie mody New York Fashion Week F/W 2026
W najnowszym pokazie Caroliny Herrery, który odbył się podczas tygodnia mody w Nowym Jorku, zawodowym modelkom towarzyszyły znane kobiety z amerykańskiej branży sztuki.
Projektantka Carolina Herrera, która w 1981 r. założyła własny dom mody, przez całą swoją karierę miała silne powiązania ze światem sztuki. Do grona jej przyjaciół należały takie postaci jak artysta Andy Warhol czy fotograf Robert Mapplethorpe. Od 2022 r. w ramach programu Women in the Arts amerykański dom mody prowadzi działania na rzecz wsparcia rozwoju artystek.
Związki marki ze światem sztuki zamanifestowały się ponownie – tym razem na wybiegu, w trakcie pokazu jesienno-zimowej kolekcji na 2026 r., której autorem jest dyrektor kreatywny Wes Gordon. Projektant zaprosił na wybieg siedem kobiet w różnym wieku, reprezentujących różne dziedziny sztuki: artystki, kuratorki i inne kreatywne postacie.
W gronie twórczyń, które zaprezentowały kreacje z najnowszej kolekcji Caroliny Herrery, znalazły się: 42-letnia malarka Eliza Douglas, 31-letnia malarka i właścicielka galerii sztuki Hannah Traore, 44-letnia rzeźbiarka Rachel Feinstein z córką Florą, 65-letnia artystka i aktorka Anh Duong oraz 79-letnia fotografka Ming Smith. Z tego grona doświadczenie w modelingu miały jedynie dwie ostatnie kobiety.
„Ta kolekcja rzeczywiście powstała dzięki społeczności kobiet – tych z przeszłości i tych obecnych – których dorobek cenię od dawna” – stwierdził Wes Gordon w wypowiedzi dla branżowych mediów.
„To są kobiety, które kształtują kulturę i popychają ją do przodu: artystki, muzy, właścicielki galerii sztuki, kuratorki, kolekcjonerki… To jest mój sposób na uhonorowanie tych, które poświęciły swoje życie dla kreatywności i wyrażania samej siebie” – dodał projektant.
Jedną ze słynnych kobiet ze świata sztuki, które w pierwszej kolejności zainspirowały Gordona do stworzenia jego najnowszej kolekcji, była legendarna Peggy Guggenheim. Słynna mecenaska sztuki i kolekcjonerka słynęła ze swojego wyrazistego, eklektycznego stylu.
Takie też były sylwetki, które pojawiły się na wybiegu. W projektach nie zabrakło objętości i kobiecych krojów, żywych barw, błyszczących aplikacji czy wreszcie printów: od romantycznych, kwiecistych wzorów, które pojawiają się w niemal każdej kolekcji Caroliny Herrery, aż po motywy zwierzęce. Wszystkie te elementy czynią kolekcję – jak ją nazwał sam projektant – „bardzo nowojorską”.
Do sztuki nawiązywała też scenografia pokazu autorstwa znanej amerykańskiej malarki i scenografki Sary Oliphant, która ma na koncie współpracę z takimi słynnymi fotografami jak Annie Leibovitz czy Steven Meisel, a także wieloma czołowymi czasopismami i domami mody. Tłem dla kolekcji były abstrakcyjne, geometryczne kompozycje, których kolorystyka nawiązywała do barw pojawiających w kreacjach z nowej kolekcji. „Czuje się, jakbyśmy weszli do studia artysty” – stwierdził Wes Gordon.
