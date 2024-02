Carolina Herrera: Elegancja jest lepszym sposobem na radzenie sobie z czasem niż chirurgia plastyczna

Czytaj więcej Ludzie Stella McCartney – projektantka mody, która działa na rzecz zrównoważonego rozwoju w branży dóbr luksusowych W 2023 roku została przez króla Karola III uhonorowana tytułem Komandora Orderu Imperium Brytyjskiego, w uznaniu jej zasług dla mody i zrównoważonego rozwoju. To wyróżnienie dla osób, które wniosły znaczący wkład w społeczeństwo brytyjskie odzwierciedlając wybitne, innowacyjne osiągnięcia w dziedzinach obejmujących technologię, naukę, sport, sztukę, kulturę, politykę, przemysł i gospodarkę.

„Tajemniczość to jedna z najważniejszych cech, jakie posiada kobieta. Kobieta, która przypomina otwartą książkę, jest nudna”

Pierwsze perfumy sygnowane własnym nazwiskiem wypuściła w 1988 roku. „Zapach odzwierciedla osobistą elegancję i styl, z nutami najwcześniejszych wspomnień. Jaśmin, kwiatowa tuberoza i ciepłe drzewo sandałowe zostały ożywione przez światowej sławy perfumiarza Carlosa Benaïma, autora wielu ukochanych amerykańskich klasyków” – czytamy w ich opisie. Flakon w stylu art deco ma odzwierciedlać kroplę złota z koroną przypominającą klejnot. W połowie lat 90. dyrektorem kreatywnym Herrera's House of Fragrances została córka projektantki, Carolina Herrera de Baez. Była odpowiedzialna za sukces stworzonych przez siebie perfum Carolina Herrera 212, w którym chciała przekazać atmosferę wolności mieszczącego się na Manhattanie klubu Studio 54. Obecnie w gamie zapachów Carolina Herrera znajduje się niezliczona ilość perfum i ich kombinacji, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.

„Moda musi być na dzisiaj. To nie znaczy, że posunę się w skrajność, pojawiając się w czarnych skórzanych legginsach lub nago. Nie możesz chodzić nago. Nie można dać się ponieść czerwonemu dywanowi. Instagram nie może tobą kierować. Musisz kierować się swoim pomysłem na to, co chcesz pokazać. Projektuj z otwartymi oczami. Spraw, by było nowocześnie, ale nie wprowadzaj ludzi w zakłopotanie” – mówiła przy okazji 35-lecia swojej pracy artystycznej wbijając szpilkę marce Yves Saint Laurent, która właśnie wypuściła skórzaną kolekcję. Zdaniem Herrery- po to, żeby przypodobać się młodszym klientom, ale zatracając jednocześnie swoje tradycje.

Mając w dorobku ponad 72 pokazy i 37 lat pracy w świecie mody, Carolina Herrera pożegnała się ze światem mody swoją ostatnią kolekcją na jesień 2018 w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku. Na czele marki Carolina Herrera stanął więc amerykański projektant Wes Gordon, pełniąc rolę dyrektora artystycznego. Miał wtedy 31 lat. „Wizja, jaką mam na temat Carolina Herrera (…) to witalność i dynamizm, które ucieleśniają jedynie czyste i nasycone kolory, dlatego od razu wprowadziłem wiele ekstrawaganckich kolorów i wzorów. Co więcej, mój proces twórczy zaczyna się od poszukiwania najczystszych możliwych odcieni. Dużo eksperymentujemy, aby usunąć wszystko, co mogłoby je zmatowić. Następnie myślimy o wzorach, potem o tkaninach i na końcu o ubraniach. Ostatecznie postrzegam kolory jako język lub wspaniały zestaw narzędzi, który można wykorzystać w różnych dziedzinach, takich jak moda i uroda” – opowiadał w rozmowie z magazynem „Numéro” podczas Tygodnia Mody w Nowym Jorku w lutym 2023 roku.

Carolina Herrera przyznaje, że nadal trzyma w garderobie wszystkie swoje kreacje ulubionych projektantów jak Saint Laurent, Valentino, czy Emanuel Ungaro, ale nie waha się robić zakupów w sieciówkach. „Jeśli powiem ci, co kupuję, będziesz naprawdę zaskoczony. (...) Czasami robię zakupy w Zarze, H&M i tym podobnych. Dla zabawy. I mieszam je” – wyznała w ubiegłym roku dziennikarzowi Purple Magazine. Przy okazji nie pozostawiła suchej nitki na współczesnych nowojorczykach, którzy jej zdaniem obecnie ubierają się wszyscy tak samo, jakby szli na siłownię lub z niej wracali. „Styl jest ponadczasowy. Taki był mój pomysł – że jeśli założysz coś od Caroliny Herrery, zawsze będziesz wyglądać stylowo” – opowiadała.