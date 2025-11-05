Szachistka Oliwia Kiołbasa: Potrzebujemy kibiców i większego zainteresowania

Aktualizacja: 05.11.2025 18:35 Publikacja: 05.11.2025 13:43
Oliwia Kiołbasa: Najważniejsze dla mnie jest to, żeby gra sprawiała mi radość
Foto: Emil Giers
Powiedziałabym, że tak. Jeśli chodzi o przygotowania drużynowe, miałyśmy jedno zgrupowanie. W szachach kalendarz jest bardzo napięty, ja w tym roku grałam, nie licząc krótkich przerw, od marca aż do teraz. Jeśli ktoś by chciał, to mógłby grać cały rok bez przerw. To przede wszystkim sport indywidualny, więc duże znaczenie ma przygotowanie własne.
Zaczęłam grać, mając 6 albo 7 lat. Mój starszy brat również grał, ale dość szybko z tego zrezygnował.
Tak. Jeździł na turnieje i wracał z nagrodami, takimi jak kredki czy mazaki, które w tym wieku wydawały mi się fantastyczne. Chciałam je mieć, więc zamiast ciągle narzekać, że próbuję mu je zabrać, uznał, że łatwiej będzie mnie nauczyć grać.
Przede wszystkim uwielbiam tę grę i głębię, jaką oferuje. Co chwilę znajduję w niej coś nowego i mam niekończące się możliwości rozwoju. Nie ukrywam, że wygrywanie również jest uzależniające. Uwielbiam rywalizację i lubię wygrywać. Był okres, kiedy chciałam całkowicie rzucić szachy. Skończyłam wiek juniora, poszłam na studia i wolałam skupić się na nauce. Mniej więcej rok później, przez zbieg okoliczności, pojechałam na Mistrzostwa Świata. Nie byłam przygotowana i nie poszło mi dobrze, ale pasja zaczęła wracać. Trudno jest oderwać się od szachów, kiedy to było całe twoje życie.
Czytaj więcej
W świecie, w którym sztuczna inteligencja coraz częściej wkracza w sztukę, artystka Antje Majewsk...
Bywało bardzo źle. Przez długi czas nie zdobywałam żadnego medalu, aż w tym roku nastąpił przełom. Stało się to głównie dlatego, że zaczęłam na nowo cieszyć się grą w szachy – brakowało mi tej radości. Kiedyś, gdy szło mi gorzej, pojawiały się stany depresyjne, a nawet gdy wygrywałam, nie potrafiłam cieszyć się zwycięstwami. Przez długi czas swoją wartość jako człowieka uzależniałam od wyników i sama nakładałam na siebie ogromną presję. Czasem działało to motywująco, ale najczęściej było po prostu destrukcyjne i prowadziło do wypalenia.
Teraz gram znacznie więcej turniejów „open”, których przez kilka lat unikałam. To turnieje, na których presja nie jest tak odczuwalna. Na poważniejszych turniejach atmosfera jest zupełnie inna – wszyscy są maksymalnie skoncentrowani, dla wielu uczestników szachy to całe życie.
Staram się od tego odciąć. Bardzo pomaga mi bieganie, wtedy głowa odpoczywa i mogę na chwilę przestać myśleć o wszystkim.
Faktycznie, u niektórych szachistów zdrowie psychiczne cierpi. Wspomniałam, jak przegrane wpływały na mnie i na pewno nie jestem jedyną osobą, która tak się czuła.
Nie. Czasami psycholog przyjeżdża na zgrupowania i prowadzi jakieś warsztaty. Niektóre z nich są naprawdę ciekawe, ale nikt nie zajmuje się tym poważnie, nie pyta zawodników, czego tak naprawdę potrzebują.
O zdrowiu psychicznym mówi się coraz częściej, widzę też, że juniorzy więcej pracują z psychologami sportowymi, co bardzo mnie cieszy. Zmiany są widoczne, ale nadal zbyt wolne, biorąc pod uwagę potrzeby. W tym sporcie kluczowa jest praca samodzielna, więc spędza się wiele godzin samemu z własnymi myślami. To bardzo samotna dyscyplina, co odbija się na zdrowiu psychicznym.
Dlatego kraje, w których jest dużo grup treningowych, osiągają lepsze wyniki, bo zawodnicy mogą się wzajemnie wspierać. W Polsce jest ich niewiele, a większość szachistów pracuje indywidualnie z trenerem.
W Europie jesteśmy bardzo silni, ale na tle świata widać wyraźne różnice w szkoleniu. W Polsce wciąż często stosuje się podejście sprzed kilkudziesięciu lat.
Na przykład w Indiach, które od kilku lat są liderem, duży nacisk kładzie się na liczenie wariantów. U nas bardziej skupia się na technice i zrozumieniu pozycji, co jest ważne, ale w dobie komputerów mamy już inne wyzwania. Często musimy zrozumieć posunięcia czy warianty, które dla człowieka na pierwszy rzut oka nie mają sensu. To zmienia styl gry, bo praca z komputerami sprawia, że zawodnicy myślą inaczej. Dziś najsilniejszy szachista świata ma ranking około 2800, a komputer ponad 3500, co pokazuje ogromną przepaść.
W wielu klubach najczęściej brakuje zajęć dla zawodników. Kiedyś świetnie działała Akademia Szachowa, która obejmowała kilka intensywnych zgrupowań w ciągu roku dla juniorów, z udziałem różnych trenerów i czasem psychologów sportowych. To zapewniało ciągłość treningu i prawdziwy rozwój. Gdy za regularność treningu odpowiadają głównie rodzice lub sami zawodnicy, łatwo można stracić motywację. Brakuje też sponsorów.
Czytaj więcej
Doktoranci mierzą się nie tylko z wyzwaniami merytorycznymi, ale także finansowymi i administracy...
Niewielki proc. ludzi jest w stanie to zrobić. Mijają lata, a nagrody w turniejach się nie zwiększają. Szachy dają jednak inne możliwości zarobku. Najczęstsze źródło utrzymania szachistów to praca jako trener.
Problemem jest brak marketingu. W Polsce turnieje są słabo promowane. Szachy są popularne – cały czas widzę ludzi grających np. w transporcie publicznym, ale to nie przekłada się na realne wsparcie sportu. Potrzebujemy kibiców i większego zainteresowania.
Punktem zwrotnym był mój pierwszy seniorski medal w 2021 r. Rok wcześniej wróciłam do szachów i zaczęłam trenować intensywnie, praktycznie na własną rękę, bo mało kto w tamtym momencie chciał mi pomagać. Przed tym turniejem słyszałam, że jestem zmarnowanym talentem i że nic ze mnie nie będzie.
W sporcie, gdy przestajesz zdobywać wyniki, świat przestaje o tobie pamiętać. Na tym turnieju zaczynałam z tak słabej pozycji, że nikt na mnie nie stawiał, nawet ja sama na siebie nie stawiałam. Jednak tam udało mi się wyrównać najlepszy wynik kobiecy indywidualny.
Po prostu bardzo chciałam wrócić do szachów. W miesiącach poprzedzających turniej trenowałam intensywnie. Myślę, że to była mieszanka ciężkiej pracy i pasji.
W szachach jest to bardziej skomplikowana kwestia niż w sportach fizycznych, bo w nich łatwo jest udowodnić różnicę. Na przykład poziom testosteronu może wpływać na sposób myślenia i podejście do gry. Podobnie myślenie przestrzenne, które jest zwykle lepiej rozwinięte u mężczyzn, też odgrywa dużą rolę. U dzieci wyraźne różnice zaczynają się pojawiać około 12. roku życia, ale temat ten wciąż jest słabo zbadany.
Oczywiście osobne turnieje i rankingi mają swoje zalety, ale dla mnie, jako profesjonalistki, granie z mężczyznami po prostu podnosi mój poziom. Partie z nimi wymagają ode mnie innego podejścia. Im więcej ktoś gra z mężczyznami, tym później ma większe szanse na sukces w szachach kobiecych.
I tak, i nie. Środowisko szachowe wciąż bywa nieprzyjazne dla kobiet, na turnieju open łatwo jest poczuć się jak outsider. W rankingu top 100 nie ma żadnej kobiety, dlatego choć mogą one uczestniczyć w turniejach open, w praktyce mają tam niewielkie szanse. Było też kilka sytuacji, w których zawodniczki mogły poczuć się niebezpiecznie, głównie w przeszłości. Turnieje tylko dla kobiet są miejscem, w którym nie trzeba się o to obawiać.
Zdecydowanie. Kobiety nie są traktowane poważnie. Wciąż panuje przekonanie, że szachy to sport dla mężczyzn. Kobiety mają mniej turniejów i mniej możliwości zarobkowych, a nagrody w turniejach kobiecych o takim samym poziomie co turnieje open są kilkukrotnie niższe.
Niektórzy argumentują, że ponieważ kobiet w tym sporcie jest mniej, osiągnięcie poziomu, który w świecie mężczyzn byłby przeciętny, pozwala im się utrzymać. Jednak dojście do tego poziomu wymaga od nas dużo większej pracy.
Czytaj więcej
Projekty Martyny Łuszczek, takie jak Aquacollector i aplikacja wspierająca rolników, to odpowiedź...
Trzeba zacząć je wspierać już od najmłodszych lat, bo wiele dziewczynek rezygnuje z szachów bardzo szybko.
Z wiekiem zawodniczki patrzą na szachy bardziej realistycznie. W tym sporcie możesz być jedną z najlepszych, ale wciąż napotykać ogromne trudności finansowe. Przeciętny mężczyzna-arcymistrz otrzymuje liczne zaproszenia na turnieje, często z wynagrodzeniem za sam udział, a nagrody w tych zawodach są wysokie. Przeciętna arcymistrzyni nie ma takich możliwości.
Przede wszystkim chciałabym zdobyć tytuł męskiego arcymistrza – zrobiłam już pierwszy krok w tym kierunku i zdobyłam pierwszą normę.
Poza szachami biegam i aktualnie przygotowuję się do drugiego maratonu. W przeciwieństwie do wielu osób, które od razu chcą być najlepsze, ja stawiam na radość z samego biegu. Podobnie w szachach, najważniejsze dla mnie jest to, żeby gra sprawiała mi radość.
Tak.
Oliwia Kiołbasa
Polska szachistka, mistrz międzynarodowy (IM) od 2022 roku. Jest wielokrotną medalistką mistrzostw Polski, Europy i świata, a w 2022 roku zdobyła złoty medal indywidualny na Olimpiadzie Szachowej w Ćennaju. Rok później została wicemistrzynią Europy Kobiet, a w 2025 roku wywalczyła z reprezentacją Polski złoto drużynowych mistrzostw Europy. Poza szachami pasjonuje się bieganiem i startuje w maratonach.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Powiedziałabym, że tak. Jeśli chodzi o przygotowania drużynowe, miałyśmy jedno zgrupowanie. W szachach kalendarz jest bardzo napięty, ja w tym roku grałam, nie licząc krótkich przerw, od marca aż do teraz. Jeśli ktoś by chciał, to mógłby grać cały rok bez przerw. To przede wszystkim sport indywidualny, więc duże znaczenie ma przygotowanie własne.
Świadomość problemu depresji poporodowej rośnie, ale wiele kobiet nadal pozostaje bez odpowiedniego wsparcia. Pr...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Jako ludzie mamy dar procesu żałoby. To czas, by opłakać stratę. Jeśli pozwolimy sobie na czucie i wyrażanie żal...
Ludzie różnią się w sposobie przetwarzania bodźców, koncentracji, potrzebie stymulacji czy odpoczynku. Dobrze za...
Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
W najnowszym odcinku podcastu „Powiedz to kobiecie” Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z prof. Dorotą Niedziółką,...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas