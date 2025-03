Superstudentka i wynalazczyni Martyna Łuszczek: Demonizujemy nasz system edukacji

Nad czym pracujesz obecnie?

Obecnie pracuję nad aplikacją, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy gleby i dostarczania rolnikom praktycznych rekomendacji. System nie tylko bada skład gleby, ale także uwzględnia dane pogodowe oraz ukształtowanie terenu, aby zapewnić jak najdokładniejsze wskazówki dotyczące nawożenia i uprawy.

Pochodzę ze wsi, a moi rodzice prowadzą małe gospodarstwo rolne, dlatego doskonale widzę, że decyzje o nawożeniu często podejmowane są intuicyjnie. Tymczasem od czasów pandemii ceny nawozów sztucznych znacząco wzrosły, a mali rolnicy nie mogą sobie pozwolić na drogie, zaawansowane systemy analizy gleby. Moja aplikacja ma im pomóc, dostarczając precyzyjne rekomendacje, które pozwolą zaoszczędzić pieniądze i ograniczyć nadmierne zużycie nawozów, co korzystnie wpłynie na środowisko.

Czy jako młoda wynalazczyni napotkałaś trudności nie tylko związane z wdrażaniem technologii, ale także wynikające np. z twojego wieku?

Tak, pojawiły się bariery, ale nie wynikały one tylko z tego, że inni oceniali mnie przez pryzmat wieku. Młody wiek często oznacza mniejsze doświadczenie, co bywa przeszkodą, zwłaszcza w środowiskach naukowych. Nawet teraz, studiując, nie mogę brać udziału we wszystkich konferencjach, bo nie mam jeszcze odpowiedniego stopnia naukowego. Na początku wyzwaniem było również to, że pochodzę z małej miejscowości. Mimo to uważam, że pokonywanie tych przeszkód bardzo mnie wzmocniło i nauczyło determinacji.

Czy dziś, w erze Internetu, miejsce urodzenia nadal ma wpływ na możliwości rozwoju?

Mimo postępującej digitalizacji szanse wciąż nie są wyrównane. Osoby z mniejszych miejscowości często nie mają dostępu do tych samych informacji i okazji co mieszkańcy dużych miast. Przykładem może być moja młodsza siostra – ze względu na małą liczbę uczniów uczy się w łączonej klasie, a nauczyciel, realizując kilka podstaw programowych jednocześnie, nawet mimo najszczerszych chęci, nie ma czasu na dodatkowe inicjatywy.

Internet teoretycznie daje równe możliwości, ale algorytmy pokazują nam treści dostosowane do naszej „bańki informacyjnej”. Przekonałam się o tym podczas ostatnich wyborów, kiedy moja znajoma zorganizowała akcję mającą na celu zachęcenie młodych ludzi do głosowania. Kiedy dotarliśmy na wydarzenie, okazało się, że wszyscy się znamy, a i tak wszyscy planowaliśmy iść na wybory. To doskonale obrazuje, jak trudno jest przełamać te informacyjne bariery i dotrzeć do osób spoza naszej bańki.

Czy uważasz, że system edukacji w Polsce przygotowuje młodych ludzi do innowacyjnego myślenia?

Mimo wszystko wydaje mi się, że tak. Często demonizujemy nasz system edukacji, a jednak w rankingu Student Global Prize, spośród 11 tysięcy studentów z 170 krajów, do finałowej pięćdziesiątki zakwalifikowało się pięciu Europejczyków – w tym aż trzech Polaków. Oczywiście, nasz system ma swoje wady, a grono pedagogiczne nie zawsze nadąża za zmianami. Myślę, że kluczem do przełamania tych barier byłaby lepsza komunikacja międzypokoleniowa, która pozwoliłaby głębiej zrozumieć nawzajem swoje perspektywy i doświadczenia. Takie inicjatywy już istnieją, ale głównie w dużych miastach. Mimo to, jesteśmy na dobrej drodze, a wysokie wymagania wobec edukacji pomagają nam się rozwijać.