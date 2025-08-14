Mieści się w dłoni, ma opływowe kształty, a jego nazwa to Vilo. Jest pierwszym na świecie urządzeniem, którego rolą jest pomoc kobietom i ich partnerom po utracie ciąży. Urządzenie ma redukować poczucie rozpaczy, izolacji i przytłoczenia, jakie towarzyszy temu traumatycznemu doświadczeniu.

Vilo – pierwsze na świecie urządzenie, które ma pomóc uporać się z bólem po utracie ciąży

Autorką wynalazku jest Lucia Guest, studentka projektowania produktu na Uniwersytecie w Leeds. Vilo, którego działanie opiera się na emitowaniu światła, ciepła i delikatnych wibracji, ma stanowić pewną alternatywę dla psychoterapii, która w dużej mierze polega na opowiadaniu o swoich emocjach.

Wielu rodzicom przeżywającym żałobę po utracie dziecka mówienie o tym, co czują, sprawia często ogromny problem. Wynalazek Lucii Guest ma przynieść ulgę wtedy, kiedy pogrążeni w żałobie rodzice nie mają siły na rozmowy o własnych przeżyciach.