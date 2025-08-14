Reklama

Gadżet lepszy niż ChatGPT? Oto urządzenie, które ma pomóc w bólu po stracie dziecka

Czy niewielkie urządzenie wielkości myszki od komputera może pomóc w uporaniu się z bólem po utracie dziecka? Tak uważa studentka Lucia Guest, autorka wynalazku, który jej zdaniem ma szansę pomóc osobom zmagającym się z tym problemem.

Publikacja: 14.08.2025 12:20

Wynalazek Lucii Guest ma przynieść ulgę wtedy, kiedy pogrążeni w żałobie po stracie ciąży rodzice ni

Wynalazek Lucii Guest ma przynieść ulgę wtedy, kiedy pogrążeni w żałobie po stracie ciąży rodzice nie mają siły na rozmowy o własnych przeżyciach.

Foto: Adobe Stock

Izabela Popko

Mieści się w dłoni, ma opływowe kształty, a jego nazwa to Vilo. Jest pierwszym na świecie urządzeniem, którego rolą jest pomoc kobietom i ich partnerom po utracie ciąży. Urządzenie ma redukować poczucie rozpaczy, izolacji i przytłoczenia, jakie towarzyszy temu traumatycznemu doświadczeniu.

Vilo – pierwsze na świecie urządzenie, które ma pomóc uporać się z bólem po utracie ciąży

Autorką wynalazku jest Lucia Guest, studentka projektowania produktu na Uniwersytecie w Leeds. Vilo, którego działanie opiera się na emitowaniu światła, ciepła i delikatnych wibracji, ma stanowić pewną alternatywę dla psychoterapii, która w dużej mierze polega na opowiadaniu o swoich emocjach.

Wielu rodzicom przeżywającym żałobę po utracie dziecka mówienie o tym, co czują, sprawia często ogromny problem. Wynalazek Lucii Guest ma przynieść ulgę wtedy, kiedy pogrążeni w żałobie rodzice nie mają siły na rozmowy o własnych przeżyciach.

Czytaj więcej

Marzena Pilarz-Herzyk: W Polsce prawo dotyczące uprawnień macierzyńskich jest na dobrym poziomie.
Prawo
Prawniczka o zmianie formalności po utracie ciąży: Ochrona kobiet nie jest wystarczająca
Reklama
Reklama

Vilo ma opływowy, ergonomiczny kształt, który ułatwia trzymanie go w dłoni. Projektantce zależało na tym, aby urządzenie było na tyle dyskretne, aby można było mieć je zawsze przy sobie i używać go w razie potrzeby w każdej sytuacji i w każdym miejscu.

Urządzenie ma cztery tryby działania. Pierwszy emituje ciepło i delikatne wibracje, co ma przynieść poczucie fizycznego relaksu. Drugi tryb emituje pulsujące światło, które ma ułatwić wypracowanie powolnego, świadomego oddechu.

Trzeci tryb również emituje impulsy świetlne. Tym razem jednak celem jest skupienie uwagi w sytuacji nagłego przypływu negatywnych emocji.

Czwarty tryb opracowano z myślą o obydwojgu partnerach. Sekwencja sygnałów świetlnych i wibracji ma być impulsem do nawiązania kontaktu, w którym nie potrzeba słów.

Vilo ma przynosić ulgę, kiedy słowa grzęzną w gardle

„Są momenty, kiedy trudno znaleźć słowa” – tłumaczy Guest w rozmowie z poświęconym designowi branżowym serwisem Dezeen. „Oferując coś, na czym można skupić uwagę, fizyczne narzędzia mogą pomóc ludziom w budowaniu poczucia zakotwiczenia, wsparcia i powiązania bez konieczności tłumaczenia, jak się czujemy”.

„Te urządzenia dają dyskretną, prywatną formę wsparcia zawsze, kiedy ktoś jej potrzebuje” – dodaje młoda wynalazczyni.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Psychiatra Michał Feldman: Myślę, że narzędzia oparte na sztucznej inteligencji – zarówno te dedykow
Psychologia
Pacjenci coraz częściej fundują sobie psychoterapię u chatbotów. Co na to eksperci?

Lucia Guest opracowała swój wynalazek na podstawie rozmów z rodzicami, którzy doświadczyli utraty ciąży. W jej badaniach wspierali ją też wolontariusze organizacji non-profit zajmujących się niesieniem wsparcia dla rodziców, którzy nie doczekali się narodzin swojego dziecka lub którzy utracili je w trakcie porodu.

W lipcu Lucia Guest otrzymała Nagrodę im. Josepha Stannah w ramach interdyscyplinarnego konkursu New Designers z siedzibą w Londynie. Organizowany od 1985 roku doroczny konkurs nagradza młodych wynalazców i projektantów, którzy opracowują innowacyjne rozwiązania realnych problemów, z którymi zmagają się rozmaite grupy społeczne.

Jury konkursu doceniło wynalazczynię za jej mądre i czułe podejście do niezwykle trudnego i delikatnego tematu, jakim jest utrata dziecka. Ich zdaniem projekt młodej Brytyjki łączy estetyczny wygląd z przemyślanymi rozwiązaniami, które zaspokajają bardzo konkretną potrzebę.

Źródła:
www.dezeen.com
www.stannah.com

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

nauka Psychologia

Izabela Popko

Mieści się w dłoni, ma opływowe kształty, a jego nazwa to Vilo. Jest pierwszym na świecie urządzeniem, którego rolą jest pomoc kobietom i ich partnerom po utracie ciąży. Urządzenie ma redukować poczucie rozpaczy, izolacji i przytłoczenia, jakie towarzyszy temu traumatycznemu doświadczeniu.

Vilo – pierwsze na świecie urządzenie, które ma pomóc uporać się z bólem po utracie ciąży

Pozostało jeszcze 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Badanie wykazało, że zmienia się myślenie o przebiegu wieczorów panieńskich.
Styl życia
Koniec wieczorów panieńskich, jakie znamy? W ich organizacji daje o sobie znać nowy trend
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Obawę przed zwolnieniami grupowymi w najbliższym czasie wyraża 28 proc. zatrudnionych w Polsce.
Styl życia
Pokolenie Z inaczej niż starsi pracownicy podchodzi do zwolnień grupowych. Przykład do naśladowania?
Przeprowadzone badanie pokazało także, iż wyraźnie wyższy niż w ubiegłym roku jest odsetek młodych,
Styl życia
W pokoleniu Z rośnie popularność pewnego sposobu oszczędzania. „Przestrzeń na nowy produkt”
W Japonii jest coraz więcej osób samotnych i problem ten dotyczy mieszkańców w każdym wieku.
Styl życia
Japońskie emerytki w innowacyjny sposób radzą sobie z rosnącymi kosztami życia
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Inwestowanie w kobiece zdrowie ma trwały wpływ na kolejne pokolenia – mówi Bill Gates.
Zdrowie
Fundacja Gatesów przekaże rekordową kwotę na wsparcie „kobiecych spraw”
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie