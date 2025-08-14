Aktualizacja: 14.08.2025 15:43 Publikacja: 14.08.2025 12:20
Wynalazek Lucii Guest ma przynieść ulgę wtedy, kiedy pogrążeni w żałobie po stracie ciąży rodzice nie mają siły na rozmowy o własnych przeżyciach.
Mieści się w dłoni, ma opływowe kształty, a jego nazwa to Vilo. Jest pierwszym na świecie urządzeniem, którego rolą jest pomoc kobietom i ich partnerom po utracie ciąży. Urządzenie ma redukować poczucie rozpaczy, izolacji i przytłoczenia, jakie towarzyszy temu traumatycznemu doświadczeniu.
Autorką wynalazku jest Lucia Guest, studentka projektowania produktu na Uniwersytecie w Leeds. Vilo, którego działanie opiera się na emitowaniu światła, ciepła i delikatnych wibracji, ma stanowić pewną alternatywę dla psychoterapii, która w dużej mierze polega na opowiadaniu o swoich emocjach.
Wielu rodzicom przeżywającym żałobę po utracie dziecka mówienie o tym, co czują, sprawia często ogromny problem. Wynalazek Lucii Guest ma przynieść ulgę wtedy, kiedy pogrążeni w żałobie rodzice nie mają siły na rozmowy o własnych przeżyciach.
Vilo ma opływowy, ergonomiczny kształt, który ułatwia trzymanie go w dłoni. Projektantce zależało na tym, aby urządzenie było na tyle dyskretne, aby można było mieć je zawsze przy sobie i używać go w razie potrzeby w każdej sytuacji i w każdym miejscu.
Urządzenie ma cztery tryby działania. Pierwszy emituje ciepło i delikatne wibracje, co ma przynieść poczucie fizycznego relaksu. Drugi tryb emituje pulsujące światło, które ma ułatwić wypracowanie powolnego, świadomego oddechu.
Trzeci tryb również emituje impulsy świetlne. Tym razem jednak celem jest skupienie uwagi w sytuacji nagłego przypływu negatywnych emocji.
Czwarty tryb opracowano z myślą o obydwojgu partnerach. Sekwencja sygnałów świetlnych i wibracji ma być impulsem do nawiązania kontaktu, w którym nie potrzeba słów.
„Są momenty, kiedy trudno znaleźć słowa” – tłumaczy Guest w rozmowie z poświęconym designowi branżowym serwisem Dezeen. „Oferując coś, na czym można skupić uwagę, fizyczne narzędzia mogą pomóc ludziom w budowaniu poczucia zakotwiczenia, wsparcia i powiązania bez konieczności tłumaczenia, jak się czujemy”.
„Te urządzenia dają dyskretną, prywatną formę wsparcia zawsze, kiedy ktoś jej potrzebuje” – dodaje młoda wynalazczyni.
Lucia Guest opracowała swój wynalazek na podstawie rozmów z rodzicami, którzy doświadczyli utraty ciąży. W jej badaniach wspierali ją też wolontariusze organizacji non-profit zajmujących się niesieniem wsparcia dla rodziców, którzy nie doczekali się narodzin swojego dziecka lub którzy utracili je w trakcie porodu.
W lipcu Lucia Guest otrzymała Nagrodę im. Josepha Stannah w ramach interdyscyplinarnego konkursu New Designers z siedzibą w Londynie. Organizowany od 1985 roku doroczny konkurs nagradza młodych wynalazców i projektantów, którzy opracowują innowacyjne rozwiązania realnych problemów, z którymi zmagają się rozmaite grupy społeczne.
Jury konkursu doceniło wynalazczynię za jej mądre i czułe podejście do niezwykle trudnego i delikatnego tematu, jakim jest utrata dziecka. Ich zdaniem projekt młodej Brytyjki łączy estetyczny wygląd z przemyślanymi rozwiązaniami, które zaspokajają bardzo konkretną potrzebę.
