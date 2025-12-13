Reklama

Sekrety Paryża – kolekcjonerka opowieści o mieście miłości

W najnowszym odcinku podcastu „Powiedz to kobiecie” Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Agnieszką Łopatowską – dziennikarką i autorką książki „Paryż to zawsze dobry pomysł”.

Publikacja: 13.12.2025 17:00

Agnieszka Łopatowska – dziennikarka i autorka książki „Paryż to zawsze dobry pomysł”

Agnieszka Łopatowska – dziennikarka i autorka książki „Paryż to zawsze dobry pomysł”

Foto: podcasty.rp.pl

Marzena Tabor-Olszewska

To opowieść o mieście, które urzeka nie tylko widokami, ale także fascynującymi historiami, legendami i ludźmi, którzy je współtworzyli. W rozmowie pojawiają się Wikingowie, święci, smoki, paryscy kucharze walczący o gwiazdki Michelin, a także osobiste wątki autorki, która dziś mieszka w Paryżu.

Reklama
Reklama

Agnieszka Łopatowska od pierwszych minut rozmowy podkreśla, że jej książka nie jest przewodnikiem, lecz zbiorem historii, które można odkrywać bez mapy. Mówi o sobie: Jestem kolekcjonerką opowieści. Autorka wyznaje, że nie wierzy w zwiedzanie „od punktu do punktu”

– Jak ktoś się mnie pyta, Agnieszka, jadę na dwa dni do Paryża, to gdzie iść? Ja mówię: przed siebie – opowada. 

Dla niej ważniejsze od miejsc są historie, które kryją. I to one stały się fundamentem książki.

Reklama
Reklama

Paryskie legendy

Jednym z ulubionych tematów Łopatowskiej są legendy – czasem mroczne, czasem niepokojące.

– Zbrodniczy duet pana, który wyrabiał paszteciki i golibrody, który dostarczał mu mięsa na te paszteciki, jest jedną z takich historii bardziej mrocznych.

Obok nich pojawiają się święci, potwory i… smoki, które – jak przywołuje autorka – „trzeba było wyganiać z miasta dwa razy.”

W rozmowie powraca także temat Sekwany, krypty archeologicznej pod Notre-Dame i Wikingów, których ślady można tam odnaleźć.

– Jak stajesz sobie na dawnym brzegu Lutecji, to jest po prostu coś niesamowitego. Patrzysz na te kamienie i mówisz: ok, tu byli Wikingowie, tam byli Rzymianie  – opowiada Łopatowska.

Czytaj więcej

Ceny biletów do Luwru podskoczą o 10 euro. Ale nie dla wszystkich
Zanim Wyjedziesz
Nowe ceny w Luwrze. Kto zapłaci więcej?
Reklama
Reklama

Ludzie, którzy tworzyli Paryż

Autorka pokazuje Paryż także z perspektywy ludzi, którzy go tworzyli – jak choćby kucharze walczący o prestiżowe wyróżnienia. Przywołuje historię jednego z nich: On podobno od dzieciństwa wstawał rano i mówił sobie ‘trzy gwiazdki, trzy gwiazdki’. Presja okazała się jednak tak potężna, że zakończyła się tragedią.

Ważne miejsce w książce zajmuje baron Haussmann – twórca urbanistycznej wizji Paryża.

– On na 20 lat unieruchomił cały Paryż – mówi Łopatowska, tłumacząc, że choć jego prace były kontrowersyjne, to zmieniły oblicze miasta i stały się wzorem dla planistów z całego świata.

Autorka z czułością opowiada także o Gustawie Eiffel’u i jego rodzinie. Wspomina jego listy i rozterki uczuciowe, podkreślając znaczenie kobiet w jego życiu. – Matka Eiffla bardzo go wspierała w karierze, a córka Claire zajmowała się kluczowymi sprawami związanymi z wieżą. To spojrzenie na znaną postać z zupełnie innej, niecodziennej perspektywy.

Czytaj więcej

Dr Grażyna Bastek: Wydaje mi się, że w muzeach spędzamy za dużo czasu. Kiedy jedziemy za granicę do
Wywiad
Dr Grażyna Bastek: Aby zająć się sztuką, wystarczy fascynacja i ciekawość

Miasto słynnych napadów

Zaskakujący wątek rozmowy dotyczy Kim Kardashian, obrabowanej w Paryżu. – To nie było tak, że ktoś wkradł się do jej pokoju hotelowego i coś zabrał. Ona została napadnięta, skrępowana – mówi pisarka. Ta historia staje się punktem wyjścia do opowieści o wielkich paryskich rabunkach biżuterii i analogiach do słynnego włamania do Luwru.

Reklama
Reklama

W finale pojawia się wątek osobisty. Łopatowska zdradza, dlaczego dziś mieszka w Paryżu: Ja znalazłam się w mieście miłości z miłości. Poznanie narzeczonego tuż przed pandemią i wspólna kwarantanna sprawiły, że miasto stało się jej domem – i przestrzenią nowych opowieści.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Paryż Styl Życia Lifestyle Podróże
Joanna Sadzik: Nie wyobrażam sobie w tym momencie pracy w korporacji.
Wywiad
Szefowa Szlachetnej Paczki: Uwierzyłam, że różni ludzie potrafią działać razem
Mł. insp. Małgorzata Sokołowska: Myślę, że mój profil zachęca do munduru
Wywiad
Mł. insp. Małgorzata Sokołowska: Oznaką siły jest też proszenie o pomoc
Dr Grażyna Bastek: Wydaje mi się, że w muzeach spędzamy za dużo czasu. Kiedy jedziemy za granicę do
Wywiad
Dr Grażyna Bastek: Aby zająć się sztuką, wystarczy fascynacja i ciekawość
Anastasiia Zwiahincewa: Mamy tylko jedno życie i nawet w takich okolicznościach musimy przeżyć je ja
Wywiad
Położna w Ukrainie: Ktoś, kto krzywdzi noworodki nie może nazywać siebie człowiekiem
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Materiał Promocyjny
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Agnieszka Kozak psycholog, terapeuta, trener empatycznej komunikacji, autorka licznych książek
PODCAST „POWIEDZ TO KOBIECIE”
Dr Agnieszka Kozak: Miłość jest możliwa bez względu na to, ile mamy lat i kim jesteśmy
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama