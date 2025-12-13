Aktualizacja: 13.12.2025 21:50 Publikacja: 13.12.2025 17:00
Agnieszka Łopatowska – dziennikarka i autorka książki „Paryż to zawsze dobry pomysł”
To opowieść o mieście, które urzeka nie tylko widokami, ale także fascynującymi historiami, legendami i ludźmi, którzy je współtworzyli. W rozmowie pojawiają się Wikingowie, święci, smoki, paryscy kucharze walczący o gwiazdki Michelin, a także osobiste wątki autorki, która dziś mieszka w Paryżu.
Agnieszka Łopatowska od pierwszych minut rozmowy podkreśla, że jej książka nie jest przewodnikiem, lecz zbiorem historii, które można odkrywać bez mapy. Mówi o sobie: Jestem kolekcjonerką opowieści. Autorka wyznaje, że nie wierzy w zwiedzanie „od punktu do punktu”
– Jak ktoś się mnie pyta, Agnieszka, jadę na dwa dni do Paryża, to gdzie iść? Ja mówię: przed siebie – opowada.
Dla niej ważniejsze od miejsc są historie, które kryją. I to one stały się fundamentem książki.
Jednym z ulubionych tematów Łopatowskiej są legendy – czasem mroczne, czasem niepokojące.
– Zbrodniczy duet pana, który wyrabiał paszteciki i golibrody, który dostarczał mu mięsa na te paszteciki, jest jedną z takich historii bardziej mrocznych.
Obok nich pojawiają się święci, potwory i… smoki, które – jak przywołuje autorka – „trzeba było wyganiać z miasta dwa razy.”
W rozmowie powraca także temat Sekwany, krypty archeologicznej pod Notre-Dame i Wikingów, których ślady można tam odnaleźć.
– Jak stajesz sobie na dawnym brzegu Lutecji, to jest po prostu coś niesamowitego. Patrzysz na te kamienie i mówisz: ok, tu byli Wikingowie, tam byli Rzymianie – opowiada Łopatowska.
Autorka pokazuje Paryż także z perspektywy ludzi, którzy go tworzyli – jak choćby kucharze walczący o prestiżowe wyróżnienia. Przywołuje historię jednego z nich: On podobno od dzieciństwa wstawał rano i mówił sobie ‘trzy gwiazdki, trzy gwiazdki’. Presja okazała się jednak tak potężna, że zakończyła się tragedią.
Ważne miejsce w książce zajmuje baron Haussmann – twórca urbanistycznej wizji Paryża.
– On na 20 lat unieruchomił cały Paryż – mówi Łopatowska, tłumacząc, że choć jego prace były kontrowersyjne, to zmieniły oblicze miasta i stały się wzorem dla planistów z całego świata.
Autorka z czułością opowiada także o Gustawie Eiffel’u i jego rodzinie. Wspomina jego listy i rozterki uczuciowe, podkreślając znaczenie kobiet w jego życiu. – Matka Eiffla bardzo go wspierała w karierze, a córka Claire zajmowała się kluczowymi sprawami związanymi z wieżą. To spojrzenie na znaną postać z zupełnie innej, niecodziennej perspektywy.
Zaskakujący wątek rozmowy dotyczy Kim Kardashian, obrabowanej w Paryżu. – To nie było tak, że ktoś wkradł się do jej pokoju hotelowego i coś zabrał. Ona została napadnięta, skrępowana – mówi pisarka. Ta historia staje się punktem wyjścia do opowieści o wielkich paryskich rabunkach biżuterii i analogiach do słynnego włamania do Luwru.
W finale pojawia się wątek osobisty. Łopatowska zdradza, dlaczego dziś mieszka w Paryżu: Ja znalazłam się w mieście miłości z miłości. Poznanie narzeczonego tuż przed pandemią i wspólna kwarantanna sprawiły, że miasto stało się jej domem – i przestrzenią nowych opowieści.
