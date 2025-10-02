Jane Goodall – urodzona introwertyczka przezwyciężyła nieśmiałość

W zdominowanym przez mężczyzn świecie naukowym, pełna entuzjazmu i zaangażowania w wykonywaną pracę badaczka miała świadomość, że jej osiągnięcia zostaną dostrzeżone tylko wówczas, gdy zdobędzie odpowiednie wykształcenie akademickie. – Wiele osób próbowało dyskredytować moje osiągnięcia, ponieważ byłam młodą, niedoświadczoną dziewczyną bez odpowiedniego wykształcenia. Łatwo zatem było podważać mój dorobek – relacjonowała we wspomnianym filmie. Rozprawę doktorską poświęconą intensywnie prowadzonym badaniom przedłożyła na Uniwersytecie Cambridge w połowie lat 60., uzyskując tytuł naukowy w dziedzinie etnologii. Dalszych dowodów na potwierdzenie zasadności swoich naukowych dokonań dostarczała, przez kolejne dekady nie zwalniając tempa pracy: autorka 27 książek, z których ostatnia – „The Book of Hope: A Survival Guide for Trying Times” – została przetłumaczona na ponad 20 języków, wystąpiła w licznych filmach, m.in. „Jane Goodall, żyjące dziko szympansy”, „Jane Goodall rozmawia ze zwierzętami”, „Pułapki rozwoju”, „Czas wyboru” czy wspomniany film dokumentalny „Życie Jane” z gościnnym udziałem Angeliny Jolie, Pierce’a Brosnana i Kofi Annana. – Urodzona introwertyczka przezwyciężyła swoją nieśmiałość z konieczności. Mając wokół siebie tak niewiele powodów do optymizmu, podniosła własny głos, sprawiając, że słyszy go cały świat. Spędza 300 dni w roku na podróżach, wygłaszając wykłady na temat prowadzonych badań i cierpliwie tłumacząc zgromadzonym, by podejmowali inicjatywy, które krok po kroku będą zmieniać świat na lepsze – pisano w „Times” w 2004 r..

Założycielka Jane Goodall Institute, organizacji powstałej w 1977 r. w celu prowadzenia badań nad szympansami, a także kontynuowania edukacji w zakresie ochrony przyrody i ekologii, za dokonane odkrycia otrzymała szereg nagród. W kwietniu 2002 r. sekretarz generalny ONZ, Kofi Annan, mianował Jane Goodall Posłanniczką Pokoju ONZ (oryg. UN Messenger of Peace). W 2004 r. otrzymała honorowy tytuł Dama Komandor Orderu Imperium Brytyjskiego (oryg. Dame Commander of the Order of the British Empire, DBE) przyznany przez królową Elżbietę II dla uhonorowania wybitnych osiągnięć w reprezentowanej przez siebie dziedzinie nauki. Dwa lata później wręczono jej Order Narodowy Legii Honorowej, będący najwyższym odznaczeniem nadawanym przez państwo francuskie, a w 2011 r. została mianowana Wielkim Oficerem Orderu Zasługi Republiki Włoskiej. Na początku stycznia bieżącego roku przyjęła wyjątkowe wyróżnienie z rąk byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena, Prezydencki Medal Wolności. Poza imponującym dorobkiem naukowym Jane Goodall zasłynęła też z inicjatyw takich jak program TACARE, mający na celu udzielanie wsparcia finansowego dla afrykańskich kobiet oraz propagowanie opieki medycznej i edukacji w okolicy Gombe w Tanzanii.



Hu czne obchody 90 urodzin Jane Goodall w 2024

W ubiegłym roku, z okazji okrągłych, 90. urodzin charyzmatycznej naukowczyni, przedstawiciele Jane Goodall Institute mającego filie w 27 krajach świata, zachęcali do celebrowania urodzin założycielki i włączenia się do akcji #GoodAllDay. – Chcemy, aby Jane była z nas dumna, więc wspieramy każdą akcję lokalną zorganizowaną na tę okoliczność: pomoc sąsiedzką, sprzątanie okolicy i wszelkie inne pomysły na spontaniczne działania mające na celu szerzenie dobra – pisali za pośrednictwem mediów społecznościowych. Osobiste życzenia jubilatce składali popularni przedstawiciele świata muzyki i kina, z którymi od lat utrzymywała serdeczne, przyjacielskie relacje: Leonardo DiCaprio, Dave Matthews, Cher czy Pierce Brosnan. – Każdy chce mnie odwiedzić lub spotkać się ze mną z tej okazji. Podróżuję właściwie nieprzerwanie od połowy stycznia – relacjonowała w kwietniu w rozmowie z „The People”.

Ponad rok od hucznej celebracji urodzin legendarnej badaczki dzikich szympansów i obrończyni zagrożonych gatunków zwierząt, nie brakowało osób chętnych na spotkania z seniorką. Seria wykładów prowadzonych w ramach jesiennej trasy w Stanach Zjednoczonych była zaplanowana na kolejne dni. 3 października Jane Goodall miała wystąpić w UCLA Royce Hall w Kalifornii, a 7 października w Lisner Auditorium w Waszyngtonie. – Niektórzy na powitanie powiedzą „Bonjour”, inni „Guten Morgen”, a ja przywitam się inaczej – lubiła rozpoczynać spotkania z uczestnikami wykładów, perfekcyjnie imitując dźwięki wydawane przez szympansy i wywołując rozbawienie wśród zgromadzonych. Do zaplanowanych spotkań już nie dojdzie. Wiadomość o niespodziewanej śmierci zarażającej śmiechem i nieposkromioną energią 91-latki zamieszczono na stronie internetowej jej instytutu 1 października. – Odeszła z przyczyn naturalnych, we śnie – napisano.

Wśród napływających z całego świata kondolencji i niezliczonych wspomnień ze spotkań z Jane Goodall, jest i wiadomość od księcia i księżnej Walii. – Jej bezgraniczna ciekawość i empatia odmieniły nasze rozumienie świata przyrody. Zachęcała nas wszystkich do podejmowania istotnych działań, inspirując niezliczone rzesze ludzi do pracy na rzecz ochrony naszej planety. Jane Goodall dokonała zmian, a świat stracił dziś ten niezwykły głos – napisano na platformie X. Choć głos ten należał do osoby wypowiadającej zdania w sposób wyważony i daleki od krzyku, jego potęgi nikt nie zdoła już zdyskredytować.