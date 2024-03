Parada 90 psów i wielomiesięczna celebracja. Jane Goodall wyjątkowo uczci 90 urodziny

Podróż z notatnikiem i lornetką

W lipcu 1960 roku, 26-letnia wówczas Goodall, wyposażona w notatnik, lornetkę i niewielki plecak, wyruszyła do Afryki, aby rozpocząć tam badania nad mało jeszcze znanymi dzikimi szympansami. Stosując niekonwencjonalne metody badawcze, niejako zamieszkała wśród nich, aby lepiej zaobserwować i zrozumieć zachowania przedstawicieli tego gatunku. Jednym z jej najważniejszych odkryć w toku badań było ustalenie, że szympansy posługują się narzędziami, a także potrafią toczyć między sobą spory. Goodall przełamała dotychczasowe stereotypowe zachowania innych naukowców, którzy do zwierząt podchodzili jak do obiektów badawczych, opisując je poszczególnymi numerami porządkowymi. Ona nadawała im imiona, przekonując, że są to stworzenia obdarzone emocjami i zdolne do tworzenia długotrwałych więzi.

Za dokonane odkrycia otrzymała szereg nagród, a na podstawie jej losów nakręcono film dokumentalny „Życie Jane” z gościnnym udziałem między innymi Angeliny Jolie, Pierce’a Brosnana i Kofi Annana, a także siostry Judy Waters i syna Goodall’a van Lawick’a. Poza imponującym dorobkiem naukowym Jane Goodall słynie też z inicjatyw takich jak program TACARE (Take Care), mający na celu udzielane wsparcia finansowego dla afrykańskich kobiet oraz propagowanie opieki medycznej i edukacji w okolicy Gombe w Tanzanii.

Mimo zbliżających się okrągłych urodzin, naukowczyni nie zwalnia tempa. Podróżuje przez około 300 dni w roku, nieprzerwanie prowadząc edukację na temat zagrożonych gatunków zwierząt oraz uświadamiając rozmówców na temat zagrożeń ekologicznych wynikających choćby z zanieczyszczania planety, a także inicjując akcje sprzątania terenu, zakładania ogródków i sadzenia roślin. Pozostaje aktywna w mediach społecznościowych, gdzie nieprzerwanie pojawiają się nowe wpisy oraz zdjęcia z odwiedzanych miejsc i podejmowanych inicjatyw. – Nie mogę przejść przez lotnisko – wyznaje w cytowanej rozmowie z „The People”. – Nieustannie ktoś zatrzymuje mnie, mówiąc, że wyglądam jak Jane Goodall – dodaje. Charakterystyczny uśmiech, siwe, gładko zaczesane włosy, niesłabnące zaangażowanie w podejmowane działania sprawiają, że nie sposób pomylić jej z kimkolwiek innym.

Źródła:

https://janegoodall.org/

https://people.com/